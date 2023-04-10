https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864336727.html

Житель Ростова-на-Дону убил несовершеннолетнюю соседку за шум в квартире

Житель Ростова-на-Дону убил несовершеннолетнюю соседку за шум в квартире - РИА Новости, 10.04.2023

Житель Ростова-на-Дону убил несовершеннолетнюю соседку за шум в квартире

Следователи предъявили обвинение жителю Ростова-на-Дону, который, по данным ведомства, забил молотком и заколол ножом 17-летнюю соседку из-за громких разговоров РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:33

2023-04-10T19:33

2023-04-10T19:33

следственный комитет россии (ск рф)

ростов-на-дону

происшествия

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ростовская область

убийство

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю Ростова-на-Дону, который, по данным ведомства, забил молотком и заколол ножом 17-летнюю соседку из-за громких разговоров у нее в квартире, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", - сказал он. По предварительным данным следствия, ночью 8 апреля мужчина находился у себя дома в квартире дома на бульваре Комарова и услышал шум из соседней квартиры, где жила 17-летняя девушка. "Мужчине показалось, что кто-то в квартире громко разговаривает. Будучи раздражен шумом, он взял кухонный молоток с ножом и направился в квартиру несовершеннолетней, где в ходе возникшего конфликта нанес ей множественные удары молотком и ножом по голове и туловищу", - сказал представитель регионального СК. Уточняется, что девушка скончалась на месте происшествия, мужчину задержали. В ходе допроса обвиняемый от дачи показаний отказался. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864256719.html

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ростов-на-дону

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, происшествия, россия, ростовская область, убийство