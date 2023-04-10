https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864206758.html

Подросток в Кузбассе зарезал сожителя своей бабушки из-за денег

Подросток в Кузбассе зарезал сожителя своей бабушки из-за денег - РИА Новости, 10.04.2023

Подросток в Кузбассе зарезал сожителя своей бабушки из-за денег

Шестнадцатилетний подросток в Кемеровской области зарезал 83-летнего сожителя своей бабушки, который отказался дать ему денег, сообщило в понедельник СУСК РФ по РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:26

2023-04-10T12:26

2023-04-10T12:26

происшествия

кемеровская область

россия

прокопьевск

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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Кемеровской области зарезал 83-летнего сожителя своей бабушки, который отказался дать ему денег, сообщило в понедельник СУСК РФ по региону. По данным следствия, 7 апреля в одном из частных домов Прокопьевска подросток на отказ в просьбе дать ему денег набросился с ножом на 83-летнего сожителя бабушки и нанес ему множественные удары в область головы, лица и шеи. Мужчина скончался от ранений на месте происшествия. "После убийства потерпевшего подросток совершил хищение принадлежавших престарелому мужчине денежных средств в сумме более 11 тысяч рублей и покинул место происшествия, отправившись к соседям, которым рассказал о случившемся", - сообщили в следственном управлении. В ведомстве отметили, что распорядиться похищенным подросток не успел, поскольку был задержан полицейскими. В отношении него возбуждены уголовные дела об убийстве и хищении денег. По ходатайству следователя в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864189965.html

https://ria.ru/20230410/otravlenie-1864140246.html

кемеровская область

россия

прокопьевск

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происшествия, кемеровская область, россия, прокопьевск