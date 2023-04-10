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Подросток в Кузбассе зарезал сожителя своей бабушки из-за денег - РИА Новости, 10.04.2023
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12:26 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864206758.html
Подросток в Кузбассе зарезал сожителя своей бабушки из-за денег
Подросток в Кузбассе зарезал сожителя своей бабушки из-за денег - РИА Новости, 10.04.2023
Подросток в Кузбассе зарезал сожителя своей бабушки из-за денег
Шестнадцатилетний подросток в Кемеровской области зарезал 83-летнего сожителя своей бабушки, который отказался дать ему денег, сообщило в понедельник СУСК РФ по РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:26
2023-04-10T12:26
происшествия
кемеровская область
россия
прокопьевск
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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Кемеровской области зарезал 83-летнего сожителя своей бабушки, который отказался дать ему денег, сообщило в понедельник СУСК РФ по региону. По данным следствия, 7 апреля в одном из частных домов Прокопьевска подросток на отказ в просьбе дать ему денег набросился с ножом на 83-летнего сожителя бабушки и нанес ему множественные удары в область головы, лица и шеи. Мужчина скончался от ранений на месте происшествия. "После убийства потерпевшего подросток совершил хищение принадлежавших престарелому мужчине денежных средств в сумме более 11 тысяч рублей и покинул место происшествия, отправившись к соседям, которым рассказал о случившемся", - сообщили в следственном управлении. В ведомстве отметили, что распорядиться похищенным подросток не успел, поскольку был задержан полицейскими. В отношении него возбуждены уголовные дела об убийстве и хищении денег. По ходатайству следователя в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864189965.html
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кемеровская область
россия
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происшествия, кемеровская область, россия, прокопьевск
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Прокопьевск
Подросток в Кузбассе зарезал сожителя своей бабушки из-за денег

Подросток в Кузбассе зарезал 83-летнего сожителя своей бабушки, который не дал ему денег

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Кемеровской области зарезал 83-летнего сожителя своей бабушки, который отказался дать ему денег, сообщило в понедельник СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 7 апреля в одном из частных домов Прокопьевска подросток на отказ в просьбе дать ему денег набросился с ножом на 83-летнего сожителя бабушки и нанес ему множественные удары в область головы, лица и шеи. Мужчина скончался от ранений на месте происшествия.
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"После убийства потерпевшего подросток совершил хищение принадлежавших престарелому мужчине денежных средств в сумме более 11 тысяч рублей и покинул место происшествия, отправившись к соседям, которым рассказал о случившемся", - сообщили в следственном управлении.
В ведомстве отметили, что распорядиться похищенным подросток не успел, поскольку был задержан полицейскими. В отношении него возбуждены уголовные дела об убийстве и хищении денег. По ходатайству следователя в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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