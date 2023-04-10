https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864180981.html

Массовый убийца Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму

Массовый убийца Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму - РИА Новости, 10.04.2023

Массовый убийца Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму

Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев попросил суд не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме, передает... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:17

2023-04-10T11:17

2023-04-10T11:17

происшествия

россия

казань

ильназ галявиев

илдус нафиков

стрельба в школе в казани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830145859_0:223:3244:2048_1920x0_80_0_0_45fe310426bfefa9e1ec9e15eae6a14f.jpg

КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев попросил суд не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в ходе прений возглавляющий на процессе группу гособвинителей прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима. "Прошу убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти навстречу следствию. Прошу прощения у потерпевших", - сказал Галявиев в ходе прений в Верховном суде Татарстана. По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении". Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью), заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Уголовное дело составило 325 томов. Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

https://ria.ru/20221115/galyaviev-1831550325.html

https://ria.ru/20221115/sud-1831556277.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, казань, ильназ галявиев, илдус нафиков, стрельба в школе в казани