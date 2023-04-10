https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864180981.html
Массовый убийца Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму
Массовый убийца Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму - РИА Новости, 10.04.2023
Массовый убийца Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму
Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев попросил суд не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме, передает... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:17
2023-04-10T11:17
2023-04-10T11:17
происшествия
россия
казань
ильназ галявиев
илдус нафиков
стрельба в школе в казани
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КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев попросил суд не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в ходе прений возглавляющий на процессе группу гособвинителей прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима. "Прошу убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти навстречу следствию. Прошу прощения у потерпевших", - сказал Галявиев в ходе прений в Верховном суде Татарстана. По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении". Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью), заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Уголовное дело составило 325 томов. Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
https://ria.ru/20221115/galyaviev-1831550325.html
https://ria.ru/20221115/sud-1831556277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, казань, ильназ галявиев, илдус нафиков, стрельба в школе в казани
Происшествия, Россия, Казань, Ильназ Галявиев, Илдус Нафиков, Стрельба в школе в Казани
Массовый убийца Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму
Обвиняемый в убийстве девяти человек в Казани Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму
КАЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев попросил суд не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в ходе прений возглавляющий на процессе группу гособвинителей прокурор Татарстана Илдус Нафиков
предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима.
Галявиев в суде полностью признал вину
"Прошу убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти навстречу следствию. Прошу прощения у потерпевших", - сказал Галявиев в ходе прений в Верховном суде Татарстана.
По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".
Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью), заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Уголовное дело составило 325 томов.
Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ
: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества.
В Казани
11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
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