Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут попасть на курорты Средиземного моря без пересадок и виз - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:05 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/tunis-1864276281.html
Россияне смогут попасть на курорты Средиземного моря без пересадок и виз
Россияне смогут попасть на курорты Средиземного моря без пересадок и виз - РИА Новости, 10.04.2023
Россияне смогут попасть на курорты Средиземного моря без пересадок и виз
Авиакомпания Nouvelair Tunisie начала полеты из Внуково в Монастир, сообщает пресс-центр воздушной гавани. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:05
2023-04-10T16:05
туризм
туризм
новости - туризм
тунис (страна)
москва
отдых на море
средиземное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586275549_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_160c7995c1cc419748f148f3a94f5b39.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Авиакомпания Nouvelair Tunisie начала полеты из Внуково в Монастир, сообщает пресс-центр воздушной гавани.Эксперты называют это направление перспективным, поскольку несколько лет оно является одним из самых популярных у российских туристов.Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на воздушных судах Airbus А320. С 17 июня авиакомпания также планирует открыть полеты в столицу республики — город Тунис.Для поездки в Тунис виза не нужна. Ковидные ограничения были отменены еще в декабре 2022 года.Билеты на рейсы Nouvelair Tunisie можно приобрести как в составе турпакетов, так и отдельно от наземного обслуживания и проживания.Авиакомпания Nouvelair Tunisie — единственный тунисский перевозчик, выполняющий рейсы в Москву. Маршрутная сеть Nouvelair Tunisie охватывает около 30 стран.
https://ria.ru/20230407/tunis-1863552811.html
тунис (страна)
москва
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586275549_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_fc9d22172b044e28bd3a1a479f39730c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, тунис (страна), москва, отдых на море, средиземное море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Тунис (страна), Москва, Отдых на море, Средиземное море
Россияне смогут попасть на курорты Средиземного моря без пересадок и виз

Авиакомпания Nouvelair Tunisie начала летать из Москвы в тунисский Монастир

© Depositphotos.com / christophe.cappelliВид на Медину в Тунисе
Вид на Медину в Тунисе - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Depositphotos.com / christophe.cappelli
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Авиакомпания Nouvelair Tunisie начала полеты из Внуково в Монастир, сообщает пресс-центр воздушной гавани.
Эксперты называют это направление перспективным, поскольку несколько лет оно является одним из самых популярных у российских туристов.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на воздушных судах Airbus А320. С 17 июня авиакомпания также планирует открыть полеты в столицу республики — город Тунис.
Для поездки в Тунис виза не нужна. Ковидные ограничения были отменены еще в декабре 2022 года.
Билеты на рейсы Nouvelair Tunisie можно приобрести как в составе турпакетов, так и отдельно от наземного обслуживания и проживания.
Авиакомпания Nouvelair Tunisie — единственный тунисский перевозчик, выполняющий рейсы в Москву. Маршрутная сеть Nouvelair Tunisie охватывает около 30 стран.
Пляж в городе Сус, Тунис - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Новые рейсы на зарубежные курорты открыты: секреты отдыха в Тунисе
7 апреля, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТунис (страна)МоскваОтдых на мореСредиземное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала