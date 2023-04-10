https://ria.ru/20230410/tunis-1864276281.html
Россияне смогут попасть на курорты Средиземного моря без пересадок и виз
Россияне смогут попасть на курорты Средиземного моря без пересадок и виз - РИА Новости, 10.04.2023
Россияне смогут попасть на курорты Средиземного моря без пересадок и виз
Авиакомпания Nouvelair Tunisie начала полеты из Внуково в Монастир, сообщает пресс-центр воздушной гавани. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:05
2023-04-10T16:05
2023-04-10T16:05
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Авиакомпания Nouvelair Tunisie начала полеты из Внуково в Монастир, сообщает пресс-центр воздушной гавани.Эксперты называют это направление перспективным, поскольку несколько лет оно является одним из самых популярных у российских туристов.Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на воздушных судах Airbus А320. С 17 июня авиакомпания также планирует открыть полеты в столицу республики — город Тунис.Для поездки в Тунис виза не нужна. Ковидные ограничения были отменены еще в декабре 2022 года.Билеты на рейсы Nouvelair Tunisie можно приобрести как в составе турпакетов, так и отдельно от наземного обслуживания и проживания.Авиакомпания Nouvelair Tunisie — единственный тунисский перевозчик, выполняющий рейсы в Москву. Маршрутная сеть Nouvelair Tunisie охватывает около 30 стран.
https://ria.ru/20230407/tunis-1863552811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, тунис (страна), москва, отдых на море, средиземное море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Тунис (страна), Москва, Отдых на море, Средиземное море
Россияне смогут попасть на курорты Средиземного моря без пересадок и виз
Авиакомпания Nouvelair Tunisie начала летать из Москвы в тунисский Монастир
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Авиакомпания Nouvelair Tunisie начала полеты из Внуково в Монастир, сообщает пресс-центр воздушной гавани.
Эксперты называют это направление перспективным, поскольку несколько лет оно является одним из самых популярных у российских туристов.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на воздушных судах Airbus А320
. С 17 июня авиакомпания также планирует открыть полеты в столицу республики — город Тунис
.
Для поездки в Тунис виза не нужна. Ковидные ограничения были отменены еще в декабре 2022 года.
Билеты на рейсы Nouvelair Tunisie можно приобрести как в составе турпакетов, так и отдельно от наземного обслуживания и проживания.
Авиакомпания Nouvelair Tunisie — единственный тунисский перевозчик, выполняющий рейсы в Москву
. Маршрутная сеть Nouvelair Tunisie охватывает около 30 стран.
Новые рейсы на зарубежные курорты открыты: секреты отдыха в Тунисе