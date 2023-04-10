https://ria.ru/20230410/tunis-1864276281.html

Россияне смогут попасть на курорты Средиземного моря без пересадок и виз

Россияне смогут попасть на курорты Средиземного моря без пересадок и виз - РИА Новости, 10.04.2023

Россияне смогут попасть на курорты Средиземного моря без пересадок и виз

Авиакомпания Nouvelair Tunisie начала полеты из Внуково в Монастир, сообщает пресс-центр воздушной гавани. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:05

2023-04-10T16:05

2023-04-10T16:05

туризм

туризм

новости - туризм

тунис (страна)

москва

отдых на море

средиземное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586275549_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_160c7995c1cc419748f148f3a94f5b39.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Авиакомпания Nouvelair Tunisie начала полеты из Внуково в Монастир, сообщает пресс-центр воздушной гавани.Эксперты называют это направление перспективным, поскольку несколько лет оно является одним из самых популярных у российских туристов.Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на воздушных судах Airbus А320. С 17 июня авиакомпания также планирует открыть полеты в столицу республики — город Тунис.Для поездки в Тунис виза не нужна. Ковидные ограничения были отменены еще в декабре 2022 года.Билеты на рейсы Nouvelair Tunisie можно приобрести как в составе турпакетов, так и отдельно от наземного обслуживания и проживания.Авиакомпания Nouvelair Tunisie — единственный тунисский перевозчик, выполняющий рейсы в Москву. Маршрутная сеть Nouvelair Tunisie охватывает около 30 стран.

https://ria.ru/20230407/tunis-1863552811.html

тунис (страна)

москва

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, тунис (страна), москва, отдых на море, средиземное море