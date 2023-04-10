https://ria.ru/20230410/tsb-1864214140.html
ЦБ объяснил ослабление рубля
ЦБ объяснил ослабление рубля - РИА Новости, 11.04.2023
ЦБ объяснил ослабление рубля
Наблюдаемое сейчас ослабление рубля происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, заявил заместитель председателя ЦБ... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-10T12:49
2023-04-10T12:49
2023-04-11T00:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
экономика
алексей заботкин
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
госдума рф
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Наблюдаемое сейчас ослабление рубля происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета Банка России за 2022 год. Он объяснил, что выручка следует за объемами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит не сразу, а в срок до трех месяцев после отгрузки товара."После того как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться", — указал Заботкин.Нынешний поток экспортной выручки отражает ситуацию с ценами и объемами экспорта, в первую очередь нефтегазового, на конец декабря — начало января. При этом Заботкин напомнил об устойчивом росте импорта, связанном с восстановлением производственных цепочек.Зампред ЦБ заключил, что дальше динамика курса рубля будет более гладкой.В этом году минимальный курс доллара в 67,1 рубля зафиксировали на торгах на Мосбирже 13 января, максимум в 83,5 рубля — 7 апреля. При этом прошлую пятницу он завершил на отметке 81,13 рубля, прибавив за неделю 3,53 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубль, экономика, алексей заботкин, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, госдума рф
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Рубль, Экономика, Алексей Заботкин, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Госдума РФ
ЦБ объяснил ослабление рубля
Зампред ЦБ России Заботкин: курс рубля ослаб из-за падения экспортной выручки
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Наблюдаемое сейчас ослабление рубля происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета Банка России за 2022 год.
Он объяснил, что выручка следует за объемами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит не сразу, а в срок до трех месяцев после отгрузки товара.
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"После того как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться", — указал Заботкин.
Нынешний поток экспортной выручки отражает ситуацию с ценами и объемами экспорта, в первую очередь нефтегазового, на конец декабря — начало января. При этом Заботкин напомнил об устойчивом росте импорта, связанном с восстановлением производственных цепочек.
Зампред ЦБ заключил, что дальше динамика курса рубля будет более гладкой.
В этом году минимальный курс доллара в 67,1 рубля зафиксировали на торгах на Мосбирже
13 января, максимум в 83,5 рубля — 7 апреля. При этом прошлую пятницу он завершил на отметке 81,13 рубля, прибавив за неделю 3,53 рубля.
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