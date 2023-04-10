https://ria.ru/20230410/trevoga-1864181693.html

На подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу

На подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.04.2023

На подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:18

2023-04-10T11:18

2023-04-10T11:18

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги на подконтрольной Киеву территории ДНР был объявлен в 10.03 (совпадает с мск). В 11.01 тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html

киев

донецкая народная республика

запорожская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф