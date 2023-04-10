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На подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.04.2023
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11:18 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/trevoga-1864181693.html
На подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу
На подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.04.2023
На подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:18
2023-04-10T11:18
в мире
киев
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги на подконтрольной Киеву территории ДНР был объявлен в 10.03 (совпадает с мск). В 11.01 тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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киев
донецкая народная республика
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в мире, киев, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
На подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу

На подконтрольных Киеву частях Запорожья и ДНР объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище
Женщина спускается в бомбоубежище - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги на подконтрольной Киеву территории ДНР был объявлен в 10.03 (совпадает с мск). В 11.01 тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Вчера, 10:10
 
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