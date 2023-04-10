https://ria.ru/20230410/tresher-1863744648.html

Гибель АПЛ "Трешер" (США)

Гибель АПЛ "Трешер" (США) - РИА Новости, 10.04.2023

Гибель АПЛ "Трешер" (США)

10 апреля 1963 года в Атлантическом океане погибла американская подводная лодка "Трешер", ставшая первой атомной субмариной в истории, потерянной в море. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T01:05

2023-04-10T01:05

2023-04-10T01:05

справки

сша

подводная лодка

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10 апреля 1963 года в Атлантическом океане погибла американская подводная лодка "Трешер", ставшая первой атомной субмариной в истории, потерянной в море. Атомная ударная подводная лодка SNN-593 "Трешер" (в переводе с английского "Морская лисица", тип сельдевой акулы) являлась головным кораблем своего класса. Она была заложена 28 мая 1958 года на Портсмутской военно-морской верфи (Киттери, штат Мэн, США), спущена на воду 9 июля 1960 года, введена в строй 3 августа 1961 года. "Трешер" был самой современной для 1960-х годов подводной лодкой, при его создании были учтены последние достижения в области ядерной энергии, технологии строительства подводных лодок, а также опыт боевого использования подводных сил в двух мировых войнах. Субмарина предназначалась, главным образом, для борьбы с подводными лодками противника. В длину "Трешер" достигал почти 85 метров, наибольшая его ширина составляла 9,8 метра. Субмарина имела надводное водоизмещение – 3700 тонн, подводное водоизмещение – 4300 тонн. Она могла развивать скорость в надводном положении 15 узлов, в подводном положении – 30 узлов, погружаться на глубину до 360 метров. Подводная лодка имела ядерный реактор, две паровые турбины. Мощность реактора составляла 15 тысяч лошадиных сил, он не только снабжал паром турбины, но и питал энергией системы очистки воздуха и воды. Теоретически, не всплывая, "Трешер" мог преодолеть 200 тысяч километров. Субмарина была вооружена четырьмя торпедными аппаратами. После ввода в строй "Трешер" в 1961-1962 годах провел длительные испытания в западной части Атлантического океана и Карибском море. Летом 1962 года субмарина вернулась на верфь Портсмут для технического осмотра и устранения обнаруженных дефектов. За год плавания удалось выяснить и устранить 875 неисправностей и недоделок, подавляющее большинство которых оказались незначительными и касались быта и удобства эксплуатации. Однако было обнаружено 130 дефектов в конструктивных решениях, пять из которых связаны с безопасностью корабля. Ремонтные работы продолжались девять месяцев. В январе 1963 года на "Трешер" прибыл его новый командир капитан-лейтенант Джон Харвей. После окончания ремонтных работ 9 апреля 1963 года субмарина вышла из гавани Портсмута в море для тестовых испытаний. Такая проверка была необходима после длительной стоянки на верфи. На борту субмарины находились 129 человек: 12 офицеров, 96 старшин и матросов из состава экипажа корабля, а также четыре офицера и 17 гражданских специалистов – представители Портсмутской верфи. В испытательном плавании субмарину сопровождало специальное судно "Скайларк" (Skylark), задачей которого было держать связь с лодкой и не допускать в район испытаний посторонние суда. Кроме того, в случае необходимости оно должно было оказать "Трешеру" посильную помощь. Находясь в подводном положении, подводная лодка связывалась со "Скайларком" по гидроакустической телефонной связи. 9 апреля субмарина осуществила серию испытаний в надводном положении с целью проверки работы навигационных приборов и средств связи, а также несколько погружений на небольшую глубину. Следующую серию испытаний на глубоководное погружение намечалось провести в районе, расположенном в 200 милях (370 километров) восточнее мыса Код. Глубина Атлантического океана в этом районе доходила до 2560 метров. Ничего необычного в этих испытаниях не было: с момента ввода в строй "Трешер" совершил около четырех десятков таких погружений. 10 апреля 1963 года в 6.35 по местному времени субмарина пришла в район испытаний, сюда же прибыло и судно сопровождения "Скайларк". В 7.47 с "Трешера" сообщили на "Скайларк" об окончании последних приготовлений и начале погружения на предельную глубину. В 7.52 с подводной лодки сообщили о погружении на 400 футов (120 метров). Экипаж осмотрел корабль, утечек не было найдено. Все последующие данные о глубине погружения стали передаваться в кодированном виде, без указания действительных величин. В 8.09 капитан "Трешера" сообщил, что находится на половине испытательной глубины. В8.35 на "Скайларк" поступило сообщение, что подводная лодка находится на глубине "минус 90 метров" (по-видимому, он был на глубине 180-215 метров). В 8.53 с "Трешера" сообщили, что идут на предельную глубину. После этого качество связи начало ухудшаться, но с подлодки продолжали поступать сообщения. В 9.13 с "Трешера" доложили о возникновении "незначительных проблем", потом – о нарастающем дифференте на корму (отклонении корпуса от строго горизонтального продольного положения). Далее экипаж доложил о попытках продуть балластные цистерны и аварийно всплыть на поверхность. В 9.17 на "Скайларке" получили невнятное сообщение, но штурман судна "Скайларке" разобрал фразу "превышение предельной глубины". После этого послышался шум, который впоследствии был охарактеризован, как "треск разламывающегося корабля". В течение полутора часов "Скайларк" безуспешно ждал всплытия лодки. Затем с судна начали бросать в воду подрывные патроны, как это предусматривалось указаниями на случай потери связи. В 11.04 командир "Скайларка" приказал передать радиограмму командованию о том, что не может установить связь с "Трешером". К концу дня в район поиска прибыли самолет и корабли, которые обнаружили на поверхности воды масляную пленку. Чуть позже были найдены несколько кусков пробки и пластмассы, которые использовались в качестве изоляционного материала на подводных лодках. Саму субмарину обнаружить не удалось. 11 апреля 1963 года в 10.30 на пресс-конференции было официально объявлено о гибели подводной лодки "Трешер" и всех 129 человек, которые находились на ее борту. Поиски "Трешера" продолжались в течение 1963-1964 годов. На дне океана были найдены и сфотографированы обломки легкого корпуса и ограждения выдвижных устройств подводной лодки, определена принадлежность "Трешеру" деталей, поднятых со дна с помощью батискафа "Триест" (Trieste). Расследованием причин трагедии занимались две комиссии – военно-морских сил и Объединенного комитета по атомной энергии конгресса США. В результате изучения обстоятельств гибели "Трешера" и опроса лиц, имевших отношение к погибшей лодке, были выдвинуты следующие основные версии случившегося:Кроме этих официальных версий в зарубежной печати высказывались и другие предположения, например, саботаж или диверсия. Не исключалась возможность взрыва подводной лодки, в том числе в результате боевых действий "неизвестного подводного противника". Что в действительности привело к гибели "Трешера" – так и остается тайной.Большинство американских специалистов склонны считать, что подводная лодка "Трешер" погибла в результате поступления воды внутрь прочного корпуса через поврежденные трубопроводы или забортную арматуру. После гибели "Трешера" Военно-морские силы США установили дополнительные процедуры безопасности, в том числе программу SUBSAFE, согласно которой каждая подводная лодка должна пройти ряд испытаний на безопасность. Кораблям, сопровождающим подводные лодки на испытаниях, приказали вести техническую запись переговоров с ними. Кроме того, был внесен ряд изменений в технологию строительства субмарин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, подводная лодка