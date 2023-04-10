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В ВС Белоруссии прошла тренировка с подразделениями ВВС - РИА Новости, 10.04.2023
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14:56 10.04.2023 (обновлено: 15:09 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/trenirovka-1864262913.html
В ВС Белоруссии прошла тренировка с подразделениями ВВС
В ВС Белоруссии прошла тренировка с подразделениями ВВС - РИА Новости, 10.04.2023
В ВС Белоруссии прошла тренировка с подразделениями ВВС
Тренировка с подразделениями военно-воздушных сил прошла в Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:56
2023-04-10T15:09
александр лукашенко
александр вольфович
белоруссия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Тренировка с подразделениями военно-воздушных сил прошла в Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "Тренировка с подразделениями Военно-воздушных сил прошла в белорусской армии", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства. Как отмечено, главным элементом тренировки стало рассредоточение боевой авиации на запасные аэродромы. "Мероприятие носило плановый характер, но изобиловало внезапными вводными", - добавили в пресс-службе белорусского минобороны. Как сообщалось ранее, в апреле по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в республике начата проверка боеготовности вооруженных сил. Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета безопасности. В свою очередь госсекретарь совбеза Александр Вольфович рассказал, что проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению.
https://ria.ru/20230410/voyska-1864222667.html
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александр лукашенко, александр вольфович, белоруссия
Александр Лукашенко, Александр Вольфович, Белоруссия
В ВС Белоруссии прошла тренировка с подразделениями ВВС

В белорусской армии прошла тренировка с подразделениями Военно-воздушных сил

© Sputnik / Виктор ТолочкоУчебно-боевой самолет белорусских ВВС
Учебно-боевой самолет белорусских ВВС - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Учебно-боевой самолет белорусских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Тренировка с подразделениями военно-воздушных сил прошла в Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"Тренировка с подразделениями Военно-воздушных сил прошла в белорусской армии", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.
Как отмечено, главным элементом тренировки стало рассредоточение боевой авиации на запасные аэродромы. "Мероприятие носило плановый характер, но изобиловало внезапными вводными", - добавили в пресс-службе белорусского минобороны.
Как сообщалось ранее, в апреле по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в республике начата проверка боеготовности вооруженных сил. Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета безопасности. В свою очередь госсекретарь совбеза Александр Вольфович рассказал, что проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению.
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Александр ЛукашенкоАлександр ВольфовичБелоруссия
 
 
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