https://ria.ru/20230410/trenirovka-1864262913.html

В ВС Белоруссии прошла тренировка с подразделениями ВВС

В ВС Белоруссии прошла тренировка с подразделениями ВВС - РИА Новости, 10.04.2023

В ВС Белоруссии прошла тренировка с подразделениями ВВС

Тренировка с подразделениями военно-воздушных сил прошла в Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:56

2023-04-10T14:56

2023-04-10T15:09

александр лукашенко

александр вольфович

белоруссия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Тренировка с подразделениями военно-воздушных сил прошла в Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "Тренировка с подразделениями Военно-воздушных сил прошла в белорусской армии", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства. Как отмечено, главным элементом тренировки стало рассредоточение боевой авиации на запасные аэродромы. "Мероприятие носило плановый характер, но изобиловало внезапными вводными", - добавили в пресс-службе белорусского минобороны. Как сообщалось ранее, в апреле по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в республике начата проверка боеготовности вооруженных сил. Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета безопасности. В свою очередь госсекретарь совбеза Александр Вольфович рассказал, что проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению.

https://ria.ru/20230410/voyska-1864222667.html

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александр лукашенко, александр вольфович, белоруссия