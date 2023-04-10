https://ria.ru/20230410/trafik-1864158765.html

В Индонезии россиянина задержали по подозрению в контрабанде наркотиков

В Индонезии россиянина задержали по подозрению в контрабанде наркотиков - РИА Новости, 10.04.2023

В Индонезии россиянина задержали по подозрению в контрабанде наркотиков

Иммиграционная полиция Индонезии заявила, что задержала россиянина, подозреваемого в контрабанде марихуаны. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:10

2023-04-10T10:10

2023-04-10T10:12

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Иммиграционная полиция Индонезии заявила, что задержала россиянина, подозреваемого в контрабанде марихуаны. Россиянин был задержан в международном аэропорту Денпасара на острове Бали, его имя не разглашается. "В качестве улики у подозреваемого был обнаружен порошок марихуаны. Схема распространения наркотиков такова: когда вещества прибывают в Индонезию, их распространяют в Нгави, Джакарте и других местах. Гражданин России забрал такой пакет для доставки наркотиков на Бали. По результатам проверки иммиграционной службы выяснилось, что этот россиянин также нарушил иммиграционные правила", - заявил представитель иммиграционной полиции Жан Кальвин Симанджунтак. Его слова приводит сайт ведомства. Также известно, что подозреваемый получил предложение работать "курьером" на Бали от незнакомого человека через некое мобильное приложение.

https://ria.ru/20230410/zemletryaseniya-1864146847.html

https://ria.ru/20230404/narkotiki-1862793897.html

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