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В Индонезии россиянина задержали по подозрению в контрабанде наркотиков - РИА Новости, 10.04.2023
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Туризм
 
10:10 10.04.2023 (обновлено: 10:12 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/trafik-1864158765.html
В Индонезии россиянина задержали по подозрению в контрабанде наркотиков
В Индонезии россиянина задержали по подозрению в контрабанде наркотиков - РИА Новости, 10.04.2023
В Индонезии россиянина задержали по подозрению в контрабанде наркотиков
Иммиграционная полиция Индонезии заявила, что задержала россиянина, подозреваемого в контрабанде марихуаны. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:10
2023-04-10T10:12
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Иммиграционная полиция Индонезии заявила, что задержала россиянина, подозреваемого в контрабанде марихуаны. Россиянин был задержан в международном аэропорту Денпасара на острове Бали, его имя не разглашается. "В качестве улики у подозреваемого был обнаружен порошок марихуаны. Схема распространения наркотиков такова: когда вещества прибывают в Индонезию, их распространяют в Нгави, Джакарте и других местах. Гражданин России забрал такой пакет для доставки наркотиков на Бали. По результатам проверки иммиграционной службы выяснилось, что этот россиянин также нарушил иммиграционные правила", - заявил представитель иммиграционной полиции Жан Кальвин Симанджунтак. Его слова приводит сайт ведомства. Также известно, что подозреваемый получил предложение работать "курьером" на Бали от незнакомого человека через некое мобильное приложение.
https://ria.ru/20230410/zemletryaseniya-1864146847.html
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в мире, индонезия, бали, денпасар, россия, новости - туризм
В мире, Индонезия, Бали, Денпасар, Россия, Туризм, Новости - Туризм
В Индонезии россиянина задержали по подозрению в контрабанде наркотиков

Полиция Индонезии задержала на Бали россиянина по подозрению в контрабанде наркотиков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Иммиграционная полиция Индонезии заявила, что задержала россиянина, подозреваемого в контрабанде марихуаны.
Россиянин был задержан в международном аэропорту Денпасара на острове Бали, его имя не разглашается.
Остров Бали - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
На Бали произошли два землетрясения за сутки
08:53
"В качестве улики у подозреваемого был обнаружен порошок марихуаны. Схема распространения наркотиков такова: когда вещества прибывают в Индонезию, их распространяют в Нгави, Джакарте и других местах. Гражданин России забрал такой пакет для доставки наркотиков на Бали. По результатам проверки иммиграционной службы выяснилось, что этот россиянин также нарушил иммиграционные правила", - заявил представитель иммиграционной полиции Жан Кальвин Симанджунтак.
Его слова приводит сайт ведомства.
Также известно, что подозреваемый получил предложение работать "курьером" на Бали от незнакомого человека через некое мобильное приложение.
СБУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Источник: СБУ и "Правый сектор"* создали схему торговли наркотиками в Сумах
4 апреля, 04:05
 
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