https://ria.ru/20230410/tof-1864137029.html
Противолодочный корабль ТОФ атаковал в Японском море "вражескую" подлодку
Противолодочный корабль ТОФ атаковал в Японском море "вражескую" подлодку - РИА Новости, 10.04.2023
Противолодочный корабль ТОФ атаковал в Японском море "вражескую" подлодку
Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота обнаружил в Японском море и атаковал подводную лодку условного противника,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T04:56
2023-04-10T04:56
2023-04-10T10:29
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр — РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота обнаружил в Японском море и атаковал подводную лодку условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.Команда корабля при поддержке противолодочных самолетов обнаружила "вражескую" подлодку, которая попыталась скрыться. Для поражения цели экипаж "Адмирала Пантелеева" использовал реактивные глубинные бомбы и "произвел условный залп торпедами".Роль подлодки "противника" исполнила дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота.Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" проекта 1155 заложили на заводе "Янтарь" в Калининграде в 1987 году. Его спустили на воду в 1988-м и ввели в состав Тихоокеанского флота 1 мая 1992-го.Корабль предназначен для поиска и уничтожения с подводных лодок противника, борьбы с надводными и воздушными целями. Оснащен мощным ракетным вооружением, современными зенитно-ракетными комплексами и артиллерийскими установками.Длина корабля 163 метра, ширина 19 метров, осадка восемь метров. Полное водоизмещение — 8,4 тысячи тонн. Скорость хода 30 узлов. В ангарах корабле могут базироваться два вертолета. Экипаж 220 человек, в том числе 29 офицеров.
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россия, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Россия, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Противолодочный корабль ТОФ атаковал в Японском море "вражескую" подлодку
Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" атаковал в Японском море подлодку условного противника
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр — РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота обнаружил в Японском море и атаковал подводную лодку условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
«
"Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота провел противолодочное учение в Японском море", — говорится в сообщении.
Команда корабля при поддержке противолодочных самолетов обнаружила "вражескую" подлодку, которая попыталась скрыться. Для поражения цели экипаж "Адмирала Пантелеева" использовал реактивные глубинные бомбы и "произвел условный залп торпедами".
Роль подлодки "противника" исполнила дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота.
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" проекта 1155 заложили на заводе "Янтарь" в Калининграде в 1987 году. Его спустили на воду в 1988-м и ввели в состав Тихоокеанского флота 1 мая 1992-го.
Корабль предназначен для поиска и уничтожения с подводных лодок противника, борьбы с надводными и воздушными целями. Оснащен мощным ракетным вооружением, современными зенитно-ракетными комплексами и артиллерийскими установками.
Длина корабля 163 метра, ширина 19 метров, осадка восемь метров. Полное водоизмещение — 8,4 тысячи тонн. Скорость хода 30 узлов. В ангарах корабле могут базироваться два вертолета. Экипаж 220 человек, в том числе 29 офицеров.
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