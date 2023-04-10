США хотели шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", заявил Херш
Херш: США хотели шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", чтобы предотвратить СВО
© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 апр — РИА Новости. США планировали шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", чтобы предотвратить спецоперацию на Украине, заявил лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в интервью журналу Tichys Einblick.
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"Требование было выдвинуто незадолго до наступления 2021 года, вероятно, в период Рождества. Идея заключалась в том, чтобы найти что-то необычное, что президент (США. — Прим. ред.) мог бы использовать как приманку или угрозу, чтобы убедить (Россию не предпринимать военных действий на Украине. — Прим. ред.). <…> Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: "Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной", — сказал журналист.
Херш считает, что Вашингтон хотел убедить Москву сохранить статус-кво на Украине.
Однако американское правительство не умеет убеждать и действует по принципу "вы или с нами, или против нас", заключил он.
Взрывы произошли 26 сентября 2022-го сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор газопровода компания Nord Stream AG сообщал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что бомбы под российскими газопроводами в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент Соединенных Штатов Джо Байден. В Пентагоне РИА Новости заявили, что США не имеют отношения к инциденту.
Седьмого марта американская газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за подрывом стоит некая проукраинская группировка, но киевские власти могли не иметь к этому никакого отношения. В тот же день немецкая газета Die Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину.
Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода специалисты могли осуществить только при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.