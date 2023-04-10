https://ria.ru/20230410/terakt-1864254652.html

США хотели шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", заявил Херш

США хотели шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", заявил Херш - РИА Новости, 10.04.2023

США хотели шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", заявил Херш

США планировали шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", чтобы предотвратить спецоперацию на Украине, заявил лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:29

2023-04-10T14:29

2023-04-10T15:32

в мире

германия

сша

киев

владимир путин

сеймур херш

центральное разведывательное управление (цру)

джо байден

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БЕРЛИН, 10 апр — РИА Новости. США планировали шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", чтобы предотвратить спецоперацию на Украине, заявил лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в интервью журналу Tichys Einblick. Херш считает, что Вашингтон хотел убедить Москву сохранить статус-кво на Украине.Однако американское правительство не умеет убеждать и действует по принципу "вы или с нами, или против нас", заключил он. Взрывы произошли 26 сентября 2022-го сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор газопровода компания Nord Stream AG сообщал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что бомбы под российскими газопроводами в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент Соединенных Штатов Джо Байден. В Пентагоне РИА Новости заявили, что США не имеют отношения к инциденту. Седьмого марта американская газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за подрывом стоит некая проукраинская группировка, но киевские власти могли не иметь к этому никакого отношения. В тот же день немецкая газета Die Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину.Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода специалисты могли осуществить только при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.

https://ria.ru/20230403/rassledovanie-1862781419.html

https://ria.ru/20230407/somneniya-1863742913.html

https://ria.ru/20230327/rassledovanie-1861082436.html

германия

сша

киев

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, сша, киев, владимир путин, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру), джо байден, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"