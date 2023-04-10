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США хотели шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", заявил Херш - РИА Новости, 10.04.2023
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14:29 10.04.2023 (обновлено: 15:32 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/terakt-1864254652.html
США хотели шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", заявил Херш
США хотели шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", заявил Херш - РИА Новости, 10.04.2023
США хотели шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", заявил Херш
США планировали шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", чтобы предотвратить спецоперацию на Украине, заявил лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:29
2023-04-10T15:32
в мире
германия
сша
киев
владимир путин
сеймур херш
центральное разведывательное управление (цру)
джо байден
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БЕРЛИН, 10 апр — РИА Новости. США планировали шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", чтобы предотвратить спецоперацию на Украине, заявил лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в интервью журналу Tichys Einblick. Херш считает, что Вашингтон хотел убедить Москву сохранить статус-кво на Украине.Однако американское правительство не умеет убеждать и действует по принципу "вы или с нами, или против нас", заключил он. Взрывы произошли 26 сентября 2022-го сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор газопровода компания Nord Stream AG сообщал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что бомбы под российскими газопроводами в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент Соединенных Штатов Джо Байден. В Пентагоне РИА Новости заявили, что США не имеют отношения к инциденту. Седьмого марта американская газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за подрывом стоит некая проукраинская группировка, но киевские власти могли не иметь к этому никакого отношения. В тот же день немецкая газета Die Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину.Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода специалисты могли осуществить только при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.
https://ria.ru/20230403/rassledovanie-1862781419.html
https://ria.ru/20230407/somneniya-1863742913.html
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в мире, германия, сша, киев, владимир путин, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру), джо байден, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Германия, США, Киев, Владимир Путин, Сеймур Херш, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Джо Байден, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
США хотели шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", заявил Херш

Херш: США хотели шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", чтобы предотвратить СВО

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 апр — РИА Новости. США планировали шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", чтобы предотвратить спецоперацию на Украине, заявил лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в интервью журналу Tichys Einblick.
«

"Требование было выдвинуто незадолго до наступления 2021 года, вероятно, в период Рождества. Идея заключалась в том, чтобы найти что-то необычное, что президент (США. — Прим. ред.) мог бы использовать как приманку или угрозу, чтобы убедить (Россию не предпринимать военных действий на Украине. — Прим. ред.). <…> Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: "Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной", — сказал журналист.

Херш считает, что Вашингтон хотел убедить Москву сохранить статус-кво на Украине.
Однако американское правительство не умеет убеждать и действует по принципу "вы или с нами, или против нас", заключил он.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Посольство: США не хотят раскрытия правды о подрыве "Северных потоков"
3 апреля, 23:52
Взрывы произошли 26 сентября 2022-го сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу"Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор газопровода компания Nord Stream AG сообщал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что бомбы под российскими газопроводами в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент Соединенных Штатов Джо Байден. В Пентагоне РИА Новости заявили, что США не имеют отношения к инциденту.
Место утечки на газопроводе Северный поток
СМИ: Швеция и Дания сомневаются в выводах ФРГ по ЧП на "Северных потоках"
7 апреля, 13:26
Седьмого марта американская газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за подрывом стоит некая проукраинская группировка, но киевские власти могли не иметь к этому никакого отношения. В тот же день немецкая газета Die Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину.
Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода специалисты могли осуществить только при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Херш рассказал, почему США не будут расследовать подрыв "Северных потоков"
27 марта, 22:36
 
В миреГерманияСШАКиевВладимир ПутинСеймур ХершЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Джо БайденСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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