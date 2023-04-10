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Тайвань зафиксировал приближение к острову более 90 самолетов ВС Китая - РИА Новости, 10.04.2023
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18:13 10.04.2023 (обновлено: 20:41 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/tayvan-1864320519.html
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 90 самолетов ВС Китая
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 90 самолетов ВС Китая - РИА Новости, 10.04.2023
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 90 самолетов ВС Китая
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 91 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, следует из заявления оборонного ведомства в РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:13
2023-04-10T20:41
в мире
тайвань
китай
сша
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 91 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, следует из заявления оборонного ведомства в Twitter. Отмечается, что 54 самолета, включая истребители J-15 с авианосца "Шаньдун", пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Уточняется, что "Шаньдун" сегодня впервые участвовал в тренировках.Восточная зона боевого командования НОАК провела плановые военные учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Мероприятия длились с 8 по 10 апреля. Пекин назвал учения предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. Сегодня официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что учения и патрулирование успешно завершены. Все поставленные задачи удалось выполнить.Оборонное ведомство Тайваня, в свою очередь, подчеркнуло, что, несмотря на заявление Пекина об окончании учений, вооруженные силы острова не намерены ослаблять усилий по укреплению боеготовности и продолжат внимательно следить за развитием ситуации в Тайваньском проливе.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит американского политика. Пекин увидел в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864309372.html
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в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Народно-освободительная армия Китая
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 90 самолетов ВС Китая

Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 91 самолета ВС Китая

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 91 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, следует из заявления оборонного ведомства в Twitter.
«

"К 18:00 (13:00 мск) 10 апреля были обнаружены 91 самолет и 12 кораблей НОАК", — говорится в публикации.

Отмечается, что 54 самолета, включая истребители J-15 с авианосца "Шаньдун", пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Уточняется, что "Шаньдун" сегодня впервые участвовал в тренировках.
Восточная зона боевого командования НОАК провела плановые военные учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Мероприятия длились с 8 по 10 апреля. Пекин назвал учения предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.
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Сегодня официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что учения и патрулирование успешно завершены. Все поставленные задачи удалось выполнить.
Оборонное ведомство Тайваня, в свою очередь, подчеркнуло, что, несмотря на заявление Пекина об окончании учений, вооруженные силы острова не намерены ослаблять усилий по укреплению боеготовности и продолжат внимательно следить за развитием ситуации в Тайваньском проливе.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит американского политика. Пекин увидел в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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