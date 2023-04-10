https://ria.ru/20230410/tayvan-1864320519.html

Тайвань зафиксировал приближение к острову более 90 самолетов ВС Китая

Тайвань зафиксировал приближение к острову более 90 самолетов ВС Китая - РИА Новости, 10.04.2023

Тайвань зафиксировал приближение к острову более 90 самолетов ВС Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 91 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, следует из заявления оборонного ведомства в РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:13

2023-04-10T18:13

2023-04-10T20:41

в мире

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 91 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, следует из заявления оборонного ведомства в Twitter. Отмечается, что 54 самолета, включая истребители J-15 с авианосца "Шаньдун", пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Уточняется, что "Шаньдун" сегодня впервые участвовал в тренировках.Восточная зона боевого командования НОАК провела плановые военные учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Мероприятия длились с 8 по 10 апреля. Пекин назвал учения предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. Сегодня официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что учения и патрулирование успешно завершены. Все поставленные задачи удалось выполнить.Оборонное ведомство Тайваня, в свою очередь, подчеркнуло, что, несмотря на заявление Пекина об окончании учений, вооруженные силы острова не намерены ослаблять усилий по укреплению боеготовности и продолжат внимательно следить за развитием ситуации в Тайваньском проливе.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит американского политика. Пекин увидел в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864309372.html

https://ria.ru/20230410/kitay-1864130671.html

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китай

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая