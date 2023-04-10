https://ria.ru/20230410/svo-1863781501.html

Вернулись другими. Как поездки в зону СВО изменили артистов России

Вернулись другими. Как поездки в зону СВО изменили артистов России - РИА Новости, 10.04.2023

Вернулись другими. Как поездки в зону СВО изменили артистов России

Многие российские музыканты побывали в зоне спецоперации — выступали перед бойцами на передовой, в госпиталях, давали концерты для жителей новых территорий... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T08:00

2023-04-10T08:00

2023-04-10T11:12

культура

мариуполь

донбасс

россия

григорий лепс

вадим самойлов

илья бачурин

"агата кристи"

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Многие российские музыканты побывали в зоне спецоперации — выступали перед бойцами на передовой, в госпиталях, давали концерты для жителей новых территорий. Почему наши артисты не боятся пуль и как их принимают местные — в материале РИА Новости.SHAMANВ рамках большого сольного тура по регионам России популярный певец SHAMAN дал в 2023-м благотворительные концерты в Новороссии: в Мариуполе, Луганске и Геническе, а также в нескольких госпиталях и военных частях.Специальное оборудование в зале записало голоса тысячи жителей Донбасса.Артист хотел, чтобы зрители в Луганске, Мариуполе и Геническе увидели такой же концерт, как и жители любого другого города России.На вопрос, страшно ли было выступать в зоне СВО, певец отвечает:Григорий ЛепсГригорий Лепс много раз посещал зону СВО с концертами, привозил гуманитарную помощь. Военной операции посвятил несколько песен. Композицию "Я буду с тобой" исполнил у знаменитого донбасского памятника Саур-Могила. А бойцам на передовой адресовал песню "Спасибо, ребята!". Директор музыканта Владимир Урюпин отмечает: Илья Бачурин и артисты МосконцертаС декабря 2022-го коллектив "Культбригады Москонцерта" ежемесячно приезжает с программами в ДНР и ЛНР. Солистка Москонцерта, почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова обратила внимание, что в Мариуполе у детей и взрослых нет уныния, а есть надежда. Солист Павел Быков добавляет, что он и его коллеги "будто стали участниками историй, о которых когда-то читали в книжках. Такие же сплоченность, азарт, воодушевление и уверенность, что все получится".Вадим СамойловЭкс-солист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов ездит на Донбасс с 2015-го. В репертуаре у него появились песни о Донбассе, о жизни в условиях войны, о том, что у каждого есть выбор — остаться человеком или нет.В одной из поездок Самойлов столкнулся с проблемой: кто-то обнародовал телефоны артистов из России. Вадиму стали звонить граждане Украины.Певец считает, что петь для мирных жителей и для солдат — не одно и то же.Когда Вадим выступает перед солдатами, не думает о том, что ожидает их в бою.Валентина ЛисицаВся ее взрослая жизнь прошла на Западе — в США, Франции, Италии. Но с началом СВО, по словам Валентины, "все перевернулось, все прояснилось".Лисица вспоминает, что в первый раз ехала на Донбасс "загадочной гостьей — в статусе американской пианистки украинского происхождения с мировым именем". Но для нее это было возвращение домой, к своим.По словам Валентины, ехать в зону боевых действий было не страшно.Больше всего артистку поразили донбасские дети.Мария АндрееваЛауреатка международных музыкальных фестивалей Вены, Берлина и США Мария Андреева бросила Европу, взяла скрипку и поехала в Донбасс. Сама считала, что в этом поступке "нет ничего особенного — просто приехала, просто сыграла на скрипке".Андреева отмечает, что за нее очень боялись близкие, но сама она страха не испытывала.Ей особо запомнились дома в Мариуполе, частично разрушенный зоопарк и то, как заботятся люди о спасенных животных. Раненые солдаты подходили и просили дать страницы с прочитанными стихотворениями, а сами дарили нарисованные на бумаге розы. Навсегда остались в памяти ночевки на полу в расположении батареи и то, с какой серьезностью бойцы слушали скрипку, бездорожье и непролазная грязь по колено при переезде с одной позиции на другую.И еще — сознание того, что ты нужен людям.

https://ria.ru/20230405/poety-1862914415.html

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мариуполь, донбасс, россия, григорий лепс, вадим самойлов, илья бачурин, "агата кристи", москонцерт, музыка