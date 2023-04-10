Вернулись другими. Как поездки в зону СВО изменили артистов России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Многие российские музыканты побывали в зоне спецоперации — выступали перед бойцами на передовой, в госпиталях, давали концерты для жителей новых территорий. Почему наши артисты не боятся пуль и как их принимают местные — в материале РИА Новости.SHAMANВ рамках большого сольного тура по регионам России популярный певец SHAMAN дал в 2023-м благотворительные концерты в Новороссии: в Мариуполе, Луганске и Геническе, а также в нескольких госпиталях и военных частях.Специальное оборудование в зале записало голоса тысячи жителей Донбасса.Артист хотел, чтобы зрители в Луганске, Мариуполе и Геническе увидели такой же концерт, как и жители любого другого города России.На вопрос, страшно ли было выступать в зоне СВО, певец отвечает:Григорий ЛепсГригорий Лепс много раз посещал зону СВО с концертами, привозил гуманитарную помощь. Военной операции посвятил несколько песен. Композицию "Я буду с тобой" исполнил у знаменитого донбасского памятника Саур-Могила. А бойцам на передовой адресовал песню "Спасибо, ребята!". Директор музыканта Владимир Урюпин отмечает: Илья Бачурин и артисты МосконцертаС декабря 2022-го коллектив "Культбригады Москонцерта" ежемесячно приезжает с программами в ДНР и ЛНР. Солистка Москонцерта, почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова обратила внимание, что в Мариуполе у детей и взрослых нет уныния, а есть надежда. Солист Павел Быков добавляет, что он и его коллеги "будто стали участниками историй, о которых когда-то читали в книжках. Такие же сплоченность, азарт, воодушевление и уверенность, что все получится".Вадим СамойловЭкс-солист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов ездит на Донбасс с 2015-го. В репертуаре у него появились песни о Донбассе, о жизни в условиях войны, о том, что у каждого есть выбор — остаться человеком или нет.В одной из поездок Самойлов столкнулся с проблемой: кто-то обнародовал телефоны артистов из России. Вадиму стали звонить граждане Украины.Певец считает, что петь для мирных жителей и для солдат — не одно и то же.Когда Вадим выступает перед солдатами, не думает о том, что ожидает их в бою.Валентина ЛисицаВся ее взрослая жизнь прошла на Западе — в США, Франции, Италии. Но с началом СВО, по словам Валентины, "все перевернулось, все прояснилось".Лисица вспоминает, что в первый раз ехала на Донбасс "загадочной гостьей — в статусе американской пианистки украинского происхождения с мировым именем". Но для нее это было возвращение домой, к своим.По словам Валентины, ехать в зону боевых действий было не страшно.Больше всего артистку поразили донбасские дети.Мария АндрееваЛауреатка международных музыкальных фестивалей Вены, Берлина и США Мария Андреева бросила Европу, взяла скрипку и поехала в Донбасс. Сама считала, что в этом поступке "нет ничего особенного — просто приехала, просто сыграла на скрипке".Андреева отмечает, что за нее очень боялись близкие, но сама она страха не испытывала.Ей особо запомнились дома в Мариуполе, частично разрушенный зоопарк и то, как заботятся люди о спасенных животных. Раненые солдаты подходили и просили дать страницы с прочитанными стихотворениями, а сами дарили нарисованные на бумаге розы. Навсегда остались в памяти ночевки на полу в расположении батареи и то, с какой серьезностью бойцы слушали скрипку, бездорожье и непролазная грязь по колено при переезде с одной позиции на другую.И еще — сознание того, что ты нужен людям.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Многие российские музыканты побывали в зоне спецоперации — выступали перед бойцами на передовой, в госпиталях, давали концерты для жителей новых территорий. Почему наши артисты не боятся пуль и как их принимают местные — в материале РИА Новости.
SHAMAN
В рамках большого сольного тура по регионам России популярный певец SHAMAN дал в 2023-м благотворительные концерты в Новороссии: в Мариуполе, Луганске и Геническе, а также в нескольких госпиталях и военных частях.
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"Я познакомился с героями моих песен, — рассказывает артист. — С людьми, ценой неимоверных усилий и ежедневного подвига отстоявших право говорить: "Я русский". Невозможно забыть глаза зрителей, полные слез радости при исполнении гимна России".
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на концерте в Crocus City Hall в Москве
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"Когда вместе с командой мы отправились в тур по Новороссии, у меня родились строчки, которые позже стали песней "Мы", — говорит SHAMAN. — В Луганске прямо во время концерта я попросил зрителей — а это были бойцы нашей армии, ополченцы, волонтеры, врачи, родные военнослужащих и простые горожане — прокричать это слово".
Специальное оборудование в зале записало голоса тысячи жителей Донбасса.
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"С них начинается студийная версия композиции, и фрагмент записи звучит на каждом моем сольном концерте в рамках новой гастрольной программы "Я русский", — добавляет певец. — Кстати, премьера клипа "Мы" состоится совсем скоро: 12 апреля".
Артист хотел, чтобы зрители в Луганске, Мариуполе и Геническе увидели такой же концерт, как и жители любого другого города России.
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"Чтобы могли отвлечься от забот, отдохнуть, попеть — испытать весь спектр эмоций, — объясняет SHAMAN. — И, судя по тому, сколько раз вызывали на бис, мне это удалось".
На вопрос, страшно ли было выступать в зоне СВО, певец отвечает:
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"Страшно — когда ты никому не интересен и на твои концерты никто не приходит. А когда тебя ждет зритель, тысячи поклонников, думаешь только о подготовке к выступлению. Чтобы все прошло именно так, как ты задумал".
Григорий Лепс
Григорий Лепс много раз посещал зону СВО с концертами, привозил гуманитарную помощь. Военной операции посвятил несколько песен. Композицию "Я буду с тобой" исполнил у знаменитого донбасского памятника Саур-Могила. А бойцам на передовой адресовал песню "Спасибо, ребята!".
"Все, что Григорий думает по поводу СВО, он выражает делами, а не на словах".
Илья Бачурин и артисты Москонцерта
С декабря 2022-го коллектив "Культбригады Москонцерта" ежемесячно приезжает с программами в ДНР и ЛНР.
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"Мы дали более сотни концертов в военных частях, госпиталях, домах культуры и на передовой — в ста метрах от линии фронта, — говорит генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин. — Непосредственный контакт через искусство — самое ценное в таких поездках".
На пути в Мариуполь. На фото Олег Ливенцев, Павел Быков, Сергей Борзов, подполковник Давит Даниелян, Екатерина Берлускони, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, генеральный директор концертной организации "Москонцерт" Илья Бачурин
Солистка Москонцерта, почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова обратила внимание, что в Мариуполе у детей и взрослых нет уныния, а есть надежда.
«
"И на передовой, и везде возникало чувство, что мы единое целое. Это невозможно забыть, возвращаешься другим человеком", — признается артистка.
Солист Павел Быков добавляет, что он и его коллеги "будто стали участниками историй, о которых когда-то читали в книжках. Такие же сплоченность, азарт, воодушевление и уверенность, что все получится".
Участники проекта "Культбригада Москонцерта" артисты Сергей Борзов, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, Екатерина Берлускони и генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин с военнослужащими на территории завода "Азовсталь", Мариуполь
Участники проекта "Культбригада Москонцерта" артисты Сергей Борзов, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, Екатерина Берлускони и генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин с военнослужащими на территории завода "Азовсталь", Мариуполь
Участники концерта "Друзья Пятнашки". В первом ряду: Валентина Лисица, Сергей Борзов, Елизавета Мельниченко, Алиас Авидзба, Татьяна Сорокина, народный артист России Василий Овсянников, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, Павел Быков. Во втором ряду: Дмитрий Кукушкин, заслуженный артист России Ян Осин, лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, Дмитрий Волков и артисты ансамбля" Купина"
Участники концерта "Друзья Пятнашки". В первом ряду: Валентина Лисица, Сергей Борзов, Елизавета Мельниченко, Алиас Авидзба, Татьяна Сорокина, народный артист России Василий Овсянников, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, Павел Быков. Во втором ряду: Дмитрий Кукушкин, заслуженный артист России Ян Осин, лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, Дмитрий Волков и артисты ансамбля" Купина"
Культбригада Москонцерта с врачами Станично-Луганской больницы. На фото слева направо Светлана Потемкина, Олег Ливенцев, генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, Сергей Борзов, почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова, Павел Быков, Екатерина Берлускони
Культбригада Москонцерта с врачами Станично-Луганской больницы. На фото слева направо Светлана Потемкина, Олег Ливенцев, генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, Сергей Борзов, почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова, Павел Быков, Екатерина Берлускони
Участники проекта "Культбригада Москонцерта" артисты Сергей Борзов, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, Екатерина Берлускони и генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин с военнослужащими на территории завода "Азовсталь", Мариуполь
Участники концерта "Друзья Пятнашки". В первом ряду: Валентина Лисица, Сергей Борзов, Елизавета Мельниченко, Алиас Авидзба, Татьяна Сорокина, народный артист России Василий Овсянников, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, Павел Быков. Во втором ряду: Дмитрий Кукушкин, заслуженный артист России Ян Осин, лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, Дмитрий Волков и артисты ансамбля" Купина"
Культбригада Москонцерта с врачами Станично-Луганской больницы. На фото слева направо Светлана Потемкина, Олег Ливенцев, генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, Сергей Борзов, почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова, Павел Быков, Екатерина Берлускони
"Ощущали гордость за артистов. Очень ценна сама возможность увидеть происходящее своими глазами, — объясняет редактор Москонцерта Светлана Потемкина. — В такие минуты понимаешь, как на самом деле выглядит миротворческая миссия искусства и какие результаты она дает".
Вадим Самойлов
Экс-солист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов ездит на Донбасс с 2015-го.
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"Явное изменение, которое со мной произошло, — переосмысление важности жизни, — говорит он. — Существенно и то, что я ехал выступать не просто как музыкант, а как своеобразный посол России. Этот опыт ответственности был очень ценным".
В репертуаре у него появились песни о Донбассе, о жизни в условиях войны, о том, что у каждого есть выбор — остаться человеком или нет.
В одной из поездок Самойлов столкнулся с проблемой: кто-то обнародовал телефоны артистов из России. Вадиму стали звонить граждане Украины.
«
"Я пытался вести диалог, объяснять нашу позицию, но с той стороны реакция была истерическая, — вспоминает рокер. — Потом начали присылать фото наших пленных и убитых солдат, сопровождая это издевками. Это было последней каплей. Я сказал, что вот этим мы от них и отличаемся: не пляшем на костях".
Певец считает, что петь для мирных жителей и для солдат — не одно и то же.
«
"Перед жителями Донбасса еще до СВО я выступал на День шахтера, День Победы, — говорит Самойлов. — Это люди, которые отстояли свои города. Петь для них — большой духовный опыт".
Когда Вадим выступает перед солдатами, не думает о том, что ожидает их в бою.
«
"Моя задача — вдохновить их на подвиг, — отмечает артист. — Я не думаю о них как о живых или мертвых. Там вообще не принято говорить на эти темы. Понятно, что с каждым может случиться всякое".
Валентина Лисица
Вся ее взрослая жизнь прошла на Западе — в США, Франции, Италии. Но с началом СВО, по словам Валентины, "все перевернулось, все прояснилось".
«
"Я занималась продвижением карьеры, поисками успеха, — рассказывает пианистка, артистка Москонцерта. — Развлекала людей своим искусством. И вдруг поняла, что все это — суета".
Лисица вспоминает, что в первый раз ехала на Донбасс "загадочной гостьей — в статусе американской пианистки украинского происхождения с мировым именем". Но для нее это было возвращение домой, к своим.
«
"Это ощущалось невероятно остро, — признается она. — Тепло и доброта — даже от случайных встречных. Какое-то шестое чувство им подсказывало, кто свой, а кто чужой".
По словам Валентины, ехать в зону боевых действий было не страшно.
«
"Стыдно бояться, — подчеркивает пианистка. — Мы, артисты, приезжаем с концертами, а люди там живут так уже который год. Это, наверное, то, что имел в виду Булгаков, — "человек не просто смертен, а внезапно смертен".
Больше всего артистку поразили донбасские дети.
«
"Играю концерт, люди сидят, слушают, а пара девчушек под музыку устроила настоящий балет прямо на сцене рядом со мной, — рассказывает она. — До слез трогательно. Дети, которые и балет наверняка видели только по телевизору или на обертке шоколада, слышат Чайковского и пускаются в танец".
Мария Андреева
Лауреатка международных музыкальных фестивалей Вены, Берлина и США Мария Андреева бросила Европу, взяла скрипку и поехала в Донбасс. Сама считала, что в этом поступке "нет ничего особенного — просто приехала, просто сыграла на скрипке".
«
"Но воздействие было потрясающее, — говорит исполнительница, артистка Москонцерта. — В Мариуполе, Шахтерске, Старобельске люди слушают, затаив дыхание, срываясь на благодарные аплодисменты. Там я поняла, что такое единение с народом".
Скрипачка Мария Андреева во время выступления в зоне проведения СВО
Андреева отмечает, что за нее очень боялись близкие, но сама она страха не испытывала.
«
"В Мариуполе нас предупредили, что нельзя подходить к обочине дороги: мины, — вспоминает скрипачка. — В Шахтерске мы выступали на День России, тогда сильно обстреливали Донецк. В Шахтерск прилетело, когда мы уже уехали. В последнюю поездку от нас до противника было всего несколько сотен метров".
Ей особо запомнились дома в Мариуполе, частично разрушенный зоопарк и то, как заботятся люди о спасенных животных. Раненые солдаты подходили и просили дать страницы с прочитанными стихотворениями, а сами дарили нарисованные на бумаге розы. Навсегда остались в памяти ночевки на полу в расположении батареи и то, с какой серьезностью бойцы слушали скрипку, бездорожье и непролазная грязь по колено при переезде с одной позиции на другую.
И еще — сознание того, что ты нужен людям.
Они пришли за нашими душами. Тяжелая правда об СВО от авторов из Донбасса
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