Рейтинг@Mail.ru
Вернулись другими. Как поездки в зону СВО изменили артистов России - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 10.04.2023 (обновлено: 11:12 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/svo-1863781501.html
Вернулись другими. Как поездки в зону СВО изменили артистов России
Вернулись другими. Как поездки в зону СВО изменили артистов России - РИА Новости, 10.04.2023
Вернулись другими. Как поездки в зону СВО изменили артистов России
Многие российские музыканты побывали в зоне спецоперации — выступали перед бойцами на передовой, в госпиталях, давали концерты для жителей новых территорий... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T08:00
2023-04-10T11:12
культура
мариуполь
донбасс
россия
григорий лепс
вадим самойлов
илья бачурин
"агата кристи"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853765439_0:0:2415:1358_1920x0_80_0_0_2d4d3bc28b03d2565739a36b8c857fcd.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Многие российские музыканты побывали в зоне спецоперации — выступали перед бойцами на передовой, в госпиталях, давали концерты для жителей новых территорий. Почему наши артисты не боятся пуль и как их принимают местные — в материале РИА Новости.SHAMANВ рамках большого сольного тура по регионам России популярный певец SHAMAN дал в 2023-м благотворительные концерты в Новороссии: в Мариуполе, Луганске и Геническе, а также в нескольких госпиталях и военных частях.Специальное оборудование в зале записало голоса тысячи жителей Донбасса.Артист хотел, чтобы зрители в Луганске, Мариуполе и Геническе увидели такой же концерт, как и жители любого другого города России.На вопрос, страшно ли было выступать в зоне СВО, певец отвечает:Григорий ЛепсГригорий Лепс много раз посещал зону СВО с концертами, привозил гуманитарную помощь. Военной операции посвятил несколько песен. Композицию "Я буду с тобой" исполнил у знаменитого донбасского памятника Саур-Могила. А бойцам на передовой адресовал песню "Спасибо, ребята!". Директор музыканта Владимир Урюпин отмечает: Илья Бачурин и артисты МосконцертаС декабря 2022-го коллектив "Культбригады Москонцерта" ежемесячно приезжает с программами в ДНР и ЛНР. Солистка Москонцерта, почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова обратила внимание, что в Мариуполе у детей и взрослых нет уныния, а есть надежда. Солист Павел Быков добавляет, что он и его коллеги "будто стали участниками историй, о которых когда-то читали в книжках. Такие же сплоченность, азарт, воодушевление и уверенность, что все получится".Вадим СамойловЭкс-солист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов ездит на Донбасс с 2015-го. В репертуаре у него появились песни о Донбассе, о жизни в условиях войны, о том, что у каждого есть выбор — остаться человеком или нет.В одной из поездок Самойлов столкнулся с проблемой: кто-то обнародовал телефоны артистов из России. Вадиму стали звонить граждане Украины.Певец считает, что петь для мирных жителей и для солдат — не одно и то же.Когда Вадим выступает перед солдатами, не думает о том, что ожидает их в бою.Валентина ЛисицаВся ее взрослая жизнь прошла на Западе — в США, Франции, Италии. Но с началом СВО, по словам Валентины, "все перевернулось, все прояснилось".Лисица вспоминает, что в первый раз ехала на Донбасс "загадочной гостьей — в статусе американской пианистки украинского происхождения с мировым именем". Но для нее это было возвращение домой, к своим.По словам Валентины, ехать в зону боевых действий было не страшно.Больше всего артистку поразили донбасские дети.Мария АндрееваЛауреатка международных музыкальных фестивалей Вены, Берлина и США Мария Андреева бросила Европу, взяла скрипку и поехала в Донбасс. Сама считала, что в этом поступке "нет ничего особенного — просто приехала, просто сыграла на скрипке".Андреева отмечает, что за нее очень боялись близкие, но сама она страха не испытывала.Ей особо запомнились дома в Мариуполе, частично разрушенный зоопарк и то, как заботятся люди о спасенных животных. Раненые солдаты подходили и просили дать страницы с прочитанными стихотворениями, а сами дарили нарисованные на бумаге розы. Навсегда остались в памяти ночевки на полу в расположении батареи и то, с какой серьезностью бойцы слушали скрипку, бездорожье и непролазная грязь по колено при переезде с одной позиции на другую.И еще — сознание того, что ты нужен людям.
https://ria.ru/20230405/poety-1862914415.html
мариуполь
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853765439_0:0:1969:1477_1920x0_80_0_0_43be543c9c13599ead0fb83d3e2db8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, донбасс, россия, григорий лепс, вадим самойлов, илья бачурин, "агата кристи", москонцерт, музыка
Культура, Мариуполь, Донбасс, Россия, Григорий Лепс, Вадим Самойлов, Илья Бачурин, "Агата Кристи", Москонцерт, Музыка

Вернулись другими. Как поездки в зону СВО изменили артистов России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс выступает на концерте "Слава защитникам Отечества!" в спорткомплексе "Лужники"
Певец Григорий Лепс выступает на концерте Слава защитникам Отечества! в спорткомплексе Лужники - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Многие российские музыканты побывали в зоне спецоперации — выступали перед бойцами на передовой, в госпиталях, давали концерты для жителей новых территорий. Почему наши артисты не боятся пуль и как их принимают местные — в материале РИА Новости.
SHAMAN
В рамках большого сольного тура по регионам России популярный певец SHAMAN дал в 2023-м благотворительные концерты в Новороссии: в Мариуполе, Луганске и Геническе, а также в нескольких госпиталях и военных частях.
«

"Я познакомился с героями моих песен, — рассказывает артист. — С людьми, ценой неимоверных усилий и ежедневного подвига отстоявших право говорить: "Я русский". Невозможно забыть глаза зрителей, полные слез радости при исполнении гимна России".

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на концерте в Crocus City Hall в Москве
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на концерте в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на концерте в Crocus City Hall в Москве
«

"Когда вместе с командой мы отправились в тур по Новороссии, у меня родились строчки, которые позже стали песней "Мы", — говорит SHAMAN. — В Луганске прямо во время концерта я попросил зрителей — а это были бойцы нашей армии, ополченцы, волонтеры, врачи, родные военнослужащих и простые горожане — прокричать это слово".

Специальное оборудование в зале записало голоса тысячи жителей Донбасса.
«

"С них начинается студийная версия композиции, и фрагмент записи звучит на каждом моем сольном концерте в рамках новой гастрольной программы "Я русский", — добавляет певец. — Кстати, премьера клипа "Мы" состоится совсем скоро: 12 апреля".

Артист хотел, чтобы зрители в Луганске, Мариуполе и Геническе увидели такой же концерт, как и жители любого другого города России.
«

"Чтобы могли отвлечься от забот, отдохнуть, попеть — испытать весь спектр эмоций, — объясняет SHAMAN. — И, судя по тому, сколько раз вызывали на бис, мне это удалось".

На вопрос, страшно ли было выступать в зоне СВО, певец отвечает:
«

"Страшно — когда ты никому не интересен и на твои концерты никто не приходит. А когда тебя ждет зритель, тысячи поклонников, думаешь только о подготовке к выступлению. Чтобы все прошло именно так, как ты задумал".

Григорий Лепс

Григорий Лепс много раз посещал зону СВО с концертами, привозил гуманитарную помощь. Военной операции посвятил несколько песен. Композицию "Я буду с тобой" исполнил у знаменитого донбасского памятника Саур-Могила. А бойцам на передовой адресовал песню "Спасибо, ребята!".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Певец Григорий Лепс
Директор музыканта Владимир Урюпин отмечает:
«

"Все, что Григорий думает по поводу СВО, он выражает делами, а не на словах".

Илья Бачурин и артисты Москонцерта

С декабря 2022-го коллектив "Культбригады Москонцерта" ежемесячно приезжает с программами в ДНР и ЛНР.
«

"Мы дали более сотни концертов в военных частях, госпиталях, домах культуры и на передовой — в ста метрах от линии фронта, — говорит генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин. — Непосредственный контакт через искусство — самое ценное в таких поездках".

© Фото предоставлено пресс-службой МосконцертаНа пути в Мариуполь. На фото Олег Ливенцев, Павел Быков, Сергей Борзов, подполковник Давит Даниелян, Екатерина Берлускони, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, генеральный директор концертной организации "Москонцерт" Илья Бачурин
Москонцерт
© Фото предоставлено пресс-службой Москонцерта
На пути в Мариуполь. На фото Олег Ливенцев, Павел Быков, Сергей Борзов, подполковник Давит Даниелян, Екатерина Берлускони, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, генеральный директор концертной организации "Москонцерт" Илья Бачурин
Солистка Москонцерта, почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова обратила внимание, что в Мариуполе у детей и взрослых нет уныния, а есть надежда.
«

"И на передовой, и везде возникало чувство, что мы единое целое. Это невозможно забыть, возвращаешься другим человеком", — признается артистка.

Солист Павел Быков добавляет, что он и его коллеги "будто стали участниками историй, о которых когда-то читали в книжках. Такие же сплоченность, азарт, воодушевление и уверенность, что все получится".
© Фото предоставлено пресс-службой Москонцерта

Участники проекта "Культбригада Москонцерта" артисты Сергей Борзов, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, Екатерина Берлускони и генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин с военнослужащими на территории завода "Азовсталь", Мариуполь

Москонцерт

Участники проекта "Культбригада Москонцерта" артисты Сергей Борзов, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, Екатерина Берлускони и генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин с военнослужащими на территории завода "Азовсталь", Мариуполь

© Фото предоставлено пресс-службой Москонцерта
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Москонцерта

Участники концерта "Друзья Пятнашки". В первом ряду: Валентина Лисица, Сергей Борзов, Елизавета Мельниченко, Алиас Авидзба, Татьяна Сорокина, народный артист России Василий Овсянников, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, Павел Быков. Во втором ряду: Дмитрий Кукушкин, заслуженный артист России Ян Осин, лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, Дмитрий Волков и артисты ансамбля" Купина"

Москонцерт

Участники концерта "Друзья Пятнашки". В первом ряду: Валентина Лисица, Сергей Борзов, Елизавета Мельниченко, Алиас Авидзба, Татьяна Сорокина, народный артист России Василий Овсянников, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, Павел Быков. Во втором ряду: Дмитрий Кукушкин, заслуженный артист России Ян Осин, лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, Дмитрий Волков и артисты ансамбля" Купина"

© Фото предоставлено пресс-службой Москонцерта
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Москонцерта

Культбригада Москонцерта с врачами Станично-Луганской больницы. На фото слева направо Светлана Потемкина, Олег Ливенцев, генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, Сергей Борзов, почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова, Павел Быков, Екатерина Берлускони

Москонцерт

Культбригада Москонцерта с врачами Станично-Луганской больницы. На фото слева направо Светлана Потемкина, Олег Ливенцев, генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, Сергей Борзов, почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова, Павел Быков, Екатерина Берлускони

© Фото предоставлено пресс-службой Москонцерта
3 из 3

Участники проекта "Культбригада Москонцерта" артисты Сергей Борзов, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, Екатерина Берлускони и генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин с военнослужащими на территории завода "Азовсталь", Мариуполь

© Фото предоставлено пресс-службой Москонцерта
1 из 3

Участники концерта "Друзья Пятнашки". В первом ряду: Валентина Лисица, Сергей Борзов, Елизавета Мельниченко, Алиас Авидзба, Татьяна Сорокина, народный артист России Василий Овсянников, почетный деятель искусств г. Москвы Ирина Суханова, Павел Быков. Во втором ряду: Дмитрий Кукушкин, заслуженный артист России Ян Осин, лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, Дмитрий Волков и артисты ансамбля" Купина"

© Фото предоставлено пресс-службой Москонцерта
2 из 3

Культбригада Москонцерта с врачами Станично-Луганской больницы. На фото слева направо Светлана Потемкина, Олег Ливенцев, генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, Сергей Борзов, почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова, Павел Быков, Екатерина Берлускони

© Фото предоставлено пресс-службой Москонцерта
3 из 3
«

"Ощущали гордость за артистов. Очень ценна сама возможность увидеть происходящее своими глазами, — объясняет редактор Москонцерта Светлана Потемкина. — В такие минуты понимаешь, как на самом деле выглядит миротворческая миссия искусства и какие результаты она дает".

Вадим Самойлов

Экс-солист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов ездит на Донбасс с 2015-го.
«

"Явное изменение, которое со мной произошло, — переосмысление важности жизни, — говорит он. — Существенно и то, что я ехал выступать не просто как музыкант, а как своеобразный посол России. Этот опыт ответственности был очень ценным".

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастник группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов
Участник группы Агата Кристи Вадим Самойлов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Участник группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов
В репертуаре у него появились песни о Донбассе, о жизни в условиях войны, о том, что у каждого есть выбор — остаться человеком или нет.
В одной из поездок Самойлов столкнулся с проблемой: кто-то обнародовал телефоны артистов из России. Вадиму стали звонить граждане Украины.
«

"Я пытался вести диалог, объяснять нашу позицию, но с той стороны реакция была истерическая, — вспоминает рокер. — Потом начали присылать фото наших пленных и убитых солдат, сопровождая это издевками. Это было последней каплей. Я сказал, что вот этим мы от них и отличаемся: не пляшем на костях".

Певец считает, что петь для мирных жителей и для солдат — не одно и то же.
«

"Перед жителями Донбасса еще до СВО я выступал на День шахтера, День Победы, — говорит Самойлов. — Это люди, которые отстояли свои города. Петь для них — большой духовный опыт".

Когда Вадим выступает перед солдатами, не думает о том, что ожидает их в бою.
«

"Моя задача — вдохновить их на подвиг, — отмечает артист. — Я не думаю о них как о живых или мертвых. Там вообще не принято говорить на эти темы. Понятно, что с каждым может случиться всякое".

Валентина Лисица

Вся ее взрослая жизнь прошла на Западе — в США, Франции, Италии. Но с началом СВО, по словам Валентины, "все перевернулось, все прояснилось".
«

"Я занималась продвижением карьеры, поисками успеха, — рассказывает пианистка, артистка Москонцерта. — Развлекала людей своим искусством. И вдруг поняла, что все это — суета".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПианистка Валентина Лисица
Пианистка Валентина Лисица - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пианистка Валентина Лисица
Лисица вспоминает, что в первый раз ехала на Донбасс "загадочной гостьей — в статусе американской пианистки украинского происхождения с мировым именем". Но для нее это было возвращение домой, к своим.
«

"Это ощущалось невероятно остро, — признается она. — Тепло и доброта — даже от случайных встречных. Какое-то шестое чувство им подсказывало, кто свой, а кто чужой".

По словам Валентины, ехать в зону боевых действий было не страшно.
«

"Стыдно бояться, — подчеркивает пианистка. — Мы, артисты, приезжаем с концертами, а люди там живут так уже который год. Это, наверное, то, что имел в виду Булгаков, — "человек не просто смертен, а внезапно смертен".

Больше всего артистку поразили донбасские дети.
«

"Играю концерт, люди сидят, слушают, а пара девчушек под музыку устроила настоящий балет прямо на сцене рядом со мной, — рассказывает она. — До слез трогательно. Дети, которые и балет наверняка видели только по телевизору или на обертке шоколада, слышат Чайковского и пускаются в танец".

Мария Андреева

Лауреатка международных музыкальных фестивалей Вены, Берлина и США Мария Андреева бросила Европу, взяла скрипку и поехала в Донбасс. Сама считала, что в этом поступке "нет ничего особенного — просто приехала, просто сыграла на скрипке".
«

"Но воздействие было потрясающее, — говорит исполнительница, артистка Москонцерта. — В Мариуполе, Шахтерске, Старобельске люди слушают, затаив дыхание, срываясь на благодарные аплодисменты. Там я поняла, что такое единение с народом".

© РИА НовостиСкрипачка Мария Андреева во время выступления в зоне проведения СВО
Скрипачка Мария Андреева во время выступления в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости
Скрипачка Мария Андреева во время выступления в зоне проведения СВО
Андреева отмечает, что за нее очень боялись близкие, но сама она страха не испытывала.
«

"В Мариуполе нас предупредили, что нельзя подходить к обочине дороги: мины, — вспоминает скрипачка. — В Шахтерске мы выступали на День России, тогда сильно обстреливали Донецк. В Шахтерск прилетело, когда мы уже уехали. В последнюю поездку от нас до противника было всего несколько сотен метров".

Ей особо запомнились дома в Мариуполе, частично разрушенный зоопарк и то, как заботятся люди о спасенных животных. Раненые солдаты подходили и просили дать страницы с прочитанными стихотворениями, а сами дарили нарисованные на бумаге розы. Навсегда остались в памяти ночевки на полу в расположении батареи и то, с какой серьезностью бойцы слушали скрипку, бездорожье и непролазная грязь по колено при переезде с одной позиции на другую.
И еще — сознание того, что ты нужен людям.
Поврежденный дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Они пришли за нашими душами. Тяжелая правда об СВО от авторов из Донбасса
5 апреля, 08:00
 
КультураМариупольДонбассРоссияГригорий ЛепсВадим СамойловИлья Бачурин"Агата Кристи"МосконцертМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала