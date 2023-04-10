https://ria.ru/20230410/strelba-1864127876.html

В США в результате стрельбы погибли три человека, в том числе ребенок

В США в результате стрельбы погибли три человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 10.04.2023

В США в результате стрельбы погибли три человека, в том числе ребенок

Три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате стрельбы в штате Орландо, США, в минувшее воскресенье, сообщает местная полиция. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T00:54

2023-04-10T00:54

2023-04-10T00:54

в мире

орландо

сша

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате стрельбы в штате Орландо, США, в минувшее воскресенье, сообщает местная полиция. По данным полиции Орландо, стрельба произошла ночью. Полиция выехала в дом пострадавших по вызову о домашнем насилии. Сразу после прибытия полицейские услышали из дома выстрелы. Преступник вышел из дома и начал стрелять в них. Как сообщает полиция, после того как полицейские открыли ответный огонь, тот погиб на месте. "В доме три человека были обнаружены с пулевыми ранениями, среди них был ребенок... Все трое были мертвы", - отмечается в заявлении на странице полиции в Twitter. Сообщается, что полиция установила личность преступника. Им оказался 29-летний афроамериканец Лакорвис Тамар Дэйли.

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орландо

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в мире, орландо, сша