https://ria.ru/20230410/ssha-1864306136.html

Трамп предупредил США об угрозе участия в третьей мировой без боеприпасов

Трамп предупредил США об угрозе участия в третьей мировой без боеприпасов - РИА Новости, 10.04.2023

Трамп предупредил США об угрозе участия в третьей мировой без боеприпасов

Штаты могут скатиться в третью мировую войну, вести которую им придется "без боеприпасов", заявил экс-президент США Дональд Трамп в социальных сетях. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:18

2023-04-10T17:18

2023-04-10T18:04

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Штаты могут скатиться в третью мировую войну, вести которую им придется "без боеприпасов", заявил экс-президент США Дональд Трамп в социальных сетях.Политик отметил, что оптимальный и единственный способ для Штатов "решить проблему с Китаем" и все прочие сложности — "избавиться" от действующего президента США Джо Байдена.Трамп уже неоднократно критиковал своего преемника за то, что тот допустил конфликт на Украине, чреватый, по мнению экс-хозяина Белого дома, ядерной конфронтацией США и России.Штаты и их союзники признают постепенное истощение арсеналов в условиях растущих поставок оружия и боеприпасов бывшей советской республике. О сокращении в США запасов некоторых высокотехнологических систем вооружений и боеприпасов для Украины еще в ноябре сообщал телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников. Так, опасение вызывает количество снарядов калибра 155 миллиметров и ЗРК Stinger, а также производство в Штатах дополнительных систем вооружений, включая противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS и противотанковые ракеты Javelin.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864250084.html

https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп, джо байден