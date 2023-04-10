Трамп предупредил США об угрозе участия в третьей мировой без боеприпасов
Трамп: путем, которым идет Белый дом, США скоро окажутся в третьей мировой без боеприпасов
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Штаты могут скатиться в третью мировую войну, вести которую им придется "без боеприпасов", заявил экс-президент США Дональд Трамп в социальных сетях.
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"Тем путем, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов", — написал он.
Политик отметил, что оптимальный и единственный способ для Штатов "решить проблему с Китаем" и все прочие сложности — "избавиться" от действующего президента США Джо Байдена.
Штаты и их союзники признают постепенное истощение арсеналов в условиях растущих поставок оружия и боеприпасов бывшей советской республике.
О сокращении в США запасов некоторых высокотехнологических систем вооружений и боеприпасов для Украины еще в ноябре сообщал телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников. Так, опасение вызывает количество снарядов калибра 155 миллиметров и ЗРК Stinger, а также производство в Штатах дополнительных систем вооружений, включая противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS и противотанковые ракеты Javelin.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.