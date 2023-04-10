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Дипмиссия США опровергла приписываемую послу цитату - РИА Новости, 10.04.2023
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14:46 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ssha-1864259394.html
Дипмиссия США опровергла приписываемую послу цитату
Дипмиссия США опровергла приписываемую послу цитату - РИА Новости, 10.04.2023
Дипмиссия США опровергла приписываемую послу цитату
В посольстве США опровергли приписываемые послу Линн Трейси слова, якобы сказанные ею о церемонии вручения верительных грамот в Кремле. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:46
2023-04-10T14:46
россия
сша
линн трейси
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В посольстве США опровергли приписываемые послу Линн Трейси слова, якобы сказанные ею о церемонии вручения верительных грамот в Кремле. Ранее ряд анонимных телеграм-каналов распространили якобы цитату Трейси, в которой она "пожаловалась", что чувствовала себя некомфортно во время церемонии вручения верительных грамот из-за ощущения, что на церемонии главной была не она, а президент РФ Владимир Путин. "Это абсолютно ложная информация. Посол Трейси никогда такого не говорила", - сказали РИА Новости в пресс-службе посольства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что не видел таких слов Трейси про церемонию вручения верительных грамот, и отметил, что послы на них гости, но не главные персонажи.
https://ria.ru/20230405/posol-1863252721.html
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россия, сша, линн трейси, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Линн Трейси, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Дипмиссия США опровергла приписываемую послу цитату

Дипмиссия США опровергла приписываемые послу слова о церемонии вручения верительных грамот

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси перед началом церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси перед началом церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси перед началом церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В посольстве США опровергли приписываемые послу Линн Трейси слова, якобы сказанные ею о церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Ранее ряд анонимных телеграм-каналов распространили якобы цитату Трейси, в которой она "пожаловалась", что чувствовала себя некомфортно во время церемонии вручения верительных грамот из-за ощущения, что на церемонии главной была не она, а президент РФ Владимир Путин.
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси перед началом церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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"Это абсолютно ложная информация. Посол Трейси никогда такого не говорила", - сказали РИА Новости в пресс-службе посольства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что не видел таких слов Трейси про церемонию вручения верительных грамот, и отметил, что послы на них гости, но не главные персонажи.
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси перед началом церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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