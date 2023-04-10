https://ria.ru/20230410/ssha-1864259394.html

Дипмиссия США опровергла приписываемую послу цитату

Дипмиссия США опровергла приписываемую послу цитату - РИА Новости, 10.04.2023

Дипмиссия США опровергла приписываемую послу цитату

В посольстве США опровергли приписываемые послу Линн Трейси слова, якобы сказанные ею о церемонии вручения верительных грамот в Кремле. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:46

2023-04-10T14:46

2023-04-10T14:46

россия

сша

линн трейси

владимир путин

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В посольстве США опровергли приписываемые послу Линн Трейси слова, якобы сказанные ею о церемонии вручения верительных грамот в Кремле. Ранее ряд анонимных телеграм-каналов распространили якобы цитату Трейси, в которой она "пожаловалась", что чувствовала себя некомфортно во время церемонии вручения верительных грамот из-за ощущения, что на церемонии главной была не она, а президент РФ Владимир Путин. "Это абсолютно ложная информация. Посол Трейси никогда такого не говорила", - сказали РИА Новости в пресс-службе посольства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что не видел таких слов Трейси про церемонию вручения верительных грамот, и отметил, что послы на них гости, но не главные персонажи.

https://ria.ru/20230405/posol-1863252721.html

https://ria.ru/20230410/posol-1864233830.html

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, сша, линн трейси, владимир путин, дмитрий песков, в мире