Дипмиссия США опровергла приписываемую послу цитату
Дипмиссия США опровергла приписываемые послу слова о церемонии вручения верительных грамот
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси перед началом церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси перед началом церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В посольстве США опровергли приписываемые послу Линн Трейси слова, якобы сказанные ею о церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Ранее ряд анонимных телеграм-каналов распространили якобы цитату Трейси, в которой она "пожаловалась", что чувствовала себя некомфортно во время церемонии вручения верительных грамот из-за ощущения, что на церемонии главной была не она, а президент РФ Владимир Путин.
"Это абсолютно ложная информация. Посол Трейси никогда такого не говорила", - сказали РИА Новости в пресс-службе посольства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что не видел таких слов Трейси про церемонию вручения верительных грамот, и отметил, что послы на них гости, но не главные персонажи.