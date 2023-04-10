https://ria.ru/20230410/ssha-1864132017.html

СМИ: в США усомнились в подлинности попавших в Сеть документов по Украине

СМИ: в США усомнились в подлинности попавших в Сеть документов по Украине - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ: в США усомнились в подлинности попавших в Сеть документов по Украине

В США не исключают, что попавшие в соцсети секретные материалы, в которых описываются состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T02:34

2023-04-10T02:34

2023-04-10T04:12

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сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В США не исключают, что попавшие в соцсети секретные материалы, в которых описываются состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению, могли быть подделаны, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.По данным агентства, власти США расследуют источник утечки секретных документов, в которых содержится информация о состоянии украинской ПВО, так и об израильской службе внешней разведке "Моссад". Независимой проверки на подлинность документов еще не проводилось.Расследование, по его данным, находится на ранней стадии. Пентагон же подозревает, что документы могли быть выложены американцем. "Глубина тем, затронутых в документах, которые касаются войны на Украине, Китая, Ближнего Востока и Африки, позволяет предположить, что утечка произошла от американца, а не от союзника", - утверждает агентство, основываясь на данных, полученных от неназванного чиновника. Как рассказал один из источников, следователи рассматривают четыре или пять мотивов для утечки такой секретной информации. В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20230409/utechka-1864025136.html

https://ria.ru/20230409/pentagon-1864041239.html

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россия, сша, дмитрий песков, нато, в мире