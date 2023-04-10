Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США усомнились в подлинности попавших в Сеть документов по Украине - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 10.04.2023 (обновлено: 04:12 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/ssha-1864132017.html
СМИ: в США усомнились в подлинности попавших в Сеть документов по Украине
СМИ: в США усомнились в подлинности попавших в Сеть документов по Украине - РИА Новости, 10.04.2023
СМИ: в США усомнились в подлинности попавших в Сеть документов по Украине
В США не исключают, что попавшие в соцсети секретные материалы, в которых описываются состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T02:34
2023-04-10T04:12
россия
сша
дмитрий песков
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В США не исключают, что попавшие в соцсети секретные материалы, в которых описываются состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению, могли быть подделаны, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.По данным агентства, власти США расследуют источник утечки секретных документов, в которых содержится информация о состоянии украинской ПВО, так и об израильской службе внешней разведке "Моссад". Независимой проверки на подлинность документов еще не проводилось.Расследование, по его данным, находится на ранней стадии. Пентагон же подозревает, что документы могли быть выложены американцем. "Глубина тем, затронутых в документах, которые касаются войны на Украине, Китая, Ближнего Востока и Африки, позволяет предположить, что утечка произошла от американца, а не от союзника", - утверждает агентство, основываясь на данных, полученных от неназванного чиновника. Как рассказал один из источников, следователи рассматривают четыре или пять мотивов для утечки такой секретной информации. В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20230409/utechka-1864025136.html
https://ria.ru/20230409/pentagon-1864041239.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_da81d6bcc477d97346210965429666f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
СМИ: в США усомнились в подлинности попавших в Сеть документов по Украине

Reuters: в США не исключили, что попавшие в Сеть материалы по Украине могли быть подделаны

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Программирование. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В США не исключают, что попавшие в соцсети секретные материалы, в которых описываются состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению, могли быть подделаны, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
По данным агентства, власти США расследуют источник утечки секретных документов, в которых содержится информация о состоянии украинской ПВО, так и об израильской службе внешней разведке "Моссад". Независимой проверки на подлинность документов еще не проводилось.
«
"Они (американские чиновники - ред.) не исключают, что документы могли быть подделаны, чтобы ввести в заблуждение следователей относительно их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США", - пишет агентство, ссылаясь на источники.
Расследование, по его данным, находится на ранней стадии. Пентагон же подозревает, что документы могли быть выложены американцем. "Глубина тем, затронутых в документах, которые касаются войны на Украине, Китая, Ближнего Востока и Африки, позволяет предположить, что утечка произошла от американца, а не от союзника", - утверждает агентство, основываясь на данных, полученных от неназванного чиновника.
Американский флаг на здании Министерства обороны США, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
В США предрекли Украине проблемы после утечки секретных данных
Вчера, 03:03
Как рассказал один из источников, следователи рассматривают четыре или пять мотивов для утечки такой секретной информации.
В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
СМИ: утечка секретных документов по Украине вызвала панику в Пентагоне
Вчера, 09:17
 
РоссияСШАДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала