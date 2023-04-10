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Американский сенатор обеспокоился возможностью "нового 11 сентября"

Американский сенатор обеспокоился возможностью "нового 11 сентября" - РИА Новости, 10.04.2023

Американский сенатор обеспокоился возможностью "нового 11 сентября"

Решение президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана проложило дорогу к новому теракту в США, подобному трагедии 11 сентября 2001 года, а... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T01:17

2023-04-10T01:17

2023-04-10T05:31

афганистан

сша

джо байден

линдси грэм

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана проложило дорогу к новому теракту в США, подобному трагедии 11 сентября 2001 года, а утверждения Белого дома об отсутствии террористической угрозы из этой страны являются ложью, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.Как отметил Грэм со ссылкой на представителя американского военного ведомства, США могут быть без предупреждения атакованы террористами из Афганистана в ближайшие шесть месяцев. "Когда администрация Байдена говорит вам, что в Афганистане нет террористов, — они лгут", - добавил конгрессмен. Последний доклад Белого дома, отметил Грэм, свидетельствует о завершении миссии в Афганистане и ликвидации "всех террористических угроз" в этой стране, что не соответствует действительности."Этот доклад - это попытка администрации Байдена обелиться, чтобы свалить вину", - резюмировал он.В начале апреля администрация США передала в конгресс секретные материалы внутриведомственного "постфактумного анализа" вывода американских войск из Афганистана, который стал предметом расследования законодателей. В документах, которые могут пролить свет на просчеты военных, политиков и дипломатов на завершающем этапе кампании, подчеркивается, что поле для маневра президента Джо Байдена оказалось "существенно сужено условиями, созданными его предшественником" Дональдом Трампом. Трамп же обвинил Байдена в попытке переложить ответственность за поспешный уход американских войск из Афганистана в 2021 году, который сам политик охарактеризовал как "некомпетентную сдачу".Позднее Республиканская партия в палате представителей США занялась расследованием различных эпизодов деятельности демократической администрации, включая завершение 20-летней американской кампании в Афганистане.

https://ria.ru/20230409/tramp-1864120149.html

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афганистан, сша, джо байден, линдси грэм, дональд трамп, в мире