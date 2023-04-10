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Американский сенатор обеспокоился возможностью "нового 11 сентября"
Американский сенатор обеспокоился возможностью "нового 11 сентября" - РИА Новости, 10.04.2023
Американский сенатор обеспокоился возможностью "нового 11 сентября"
Решение президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана проложило дорогу к новому теракту в США, подобному трагедии 11 сентября 2001 года, а... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T01:17
2023-04-10T01:17
2023-04-10T05:31
афганистан
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана проложило дорогу к новому теракту в США, подобному трагедии 11 сентября 2001 года, а утверждения Белого дома об отсутствии террористической угрозы из этой страны являются ложью, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.Как отметил Грэм со ссылкой на представителя американского военного ведомства, США могут быть без предупреждения атакованы террористами из Афганистана в ближайшие шесть месяцев. "Когда администрация Байдена говорит вам, что в Афганистане нет террористов, — они лгут", - добавил конгрессмен. Последний доклад Белого дома, отметил Грэм, свидетельствует о завершении миссии в Афганистане и ликвидации "всех террористических угроз" в этой стране, что не соответствует действительности."Этот доклад - это попытка администрации Байдена обелиться, чтобы свалить вину", - резюмировал он.В начале апреля администрация США передала в конгресс секретные материалы внутриведомственного "постфактумного анализа" вывода американских войск из Афганистана, который стал предметом расследования законодателей. В документах, которые могут пролить свет на просчеты военных, политиков и дипломатов на завершающем этапе кампании, подчеркивается, что поле для маневра президента Джо Байдена оказалось "существенно сужено условиями, созданными его предшественником" Дональдом Трампом. Трамп же обвинил Байдена в попытке переложить ответственность за поспешный уход американских войск из Афганистана в 2021 году, который сам политик охарактеризовал как "некомпетентную сдачу".Позднее Республиканская партия в палате представителей США занялась расследованием различных эпизодов деятельности демократической администрации, включая завершение 20-летней американской кампании в Афганистане.
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афганистан, сша, джо байден, линдси грэм, дональд трамп, в мире
Афганистан, США, Джо Байден, Линдси Грэм, Дональд Трамп, В мире
Американский сенатор обеспокоился возможностью "нового 11 сентября"
Сенатор Грэм: Байден проложил путь к новому теракту в США, подобному 11 сентября 2001 года
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости.
Решение президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана проложило дорогу к новому теракту в США, подобному трагедии 11 сентября 2001 года, а утверждения Белого дома об отсутствии террористической угрозы из этой страны являются ложью, заявил
сенатор-республиканец Линдси Грэм.
«
"На мой взгляд, то, что произошло в Афганистане при Байдене, - это он проложил путь к новому 11 сентября", - сказал он в интервью Fox News.
Как отметил Грэм со ссылкой на представителя американского военного ведомства, США могут быть без предупреждения атакованы террористами из Афганистана в ближайшие шесть месяцев. "Когда администрация Байдена говорит вам, что в Афганистане нет террористов, — они лгут", - добавил конгрессмен.
Последний доклад Белого дома, отметил Грэм, свидетельствует о завершении миссии в Афганистане и ликвидации "всех террористических угроз" в этой стране, что не соответствует действительности.
"Этот доклад - это попытка администрации Байдена обелиться, чтобы свалить вину", - резюмировал он.
В начале апреля администрация США передала в конгресс секретные материалы внутриведомственного "постфактумного анализа" вывода американских войск из Афганистана, который стал предметом расследования законодателей. В документах, которые могут пролить свет на просчеты военных, политиков и дипломатов на завершающем этапе кампании, подчеркивается, что поле для маневра президента Джо Байдена оказалось "существенно сужено условиями, созданными его предшественником" Дональдом Трампом
.
Трамп же обвинил Байдена в попытке переложить ответственность за поспешный уход американских войск из Афганистана в 2021 году, который сам политик охарактеризовал как "некомпетентную сдачу".
Позднее Республиканская партия в палате представителей США занялась расследованием различных эпизодов деятельности демократической администрации, включая завершение 20-летней американской кампании в Афганистане.
Трамп указал на "третью мировую войну" в своем обращении в соцсети