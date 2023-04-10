https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870097339.html

Воронежцы передали в зону СВО лекарства и автомобили "Нива"

Воронежцы передали в зону СВО лекарства и автомобили "Нива" - РИА Новости, 06.05.2023

Воронежцы передали в зону СВО лекарства и автомобили "Нива"

Лекарственные препараты и семь автомобилей "Нива" передали воронежцы в зону СВО, сообщают в понедельник правительство Воронежской области и администрация... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-10T17:59

2023-04-10T17:59

2023-05-06T05:59

специальная военная операция на украине

общество

воронежская область

россошанский район

надежные люди

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ВОРОНЕЖ, 10 апр - РИА Новости. Лекарственные препараты и семь автомобилей "Нива" передали воронежцы в зону СВО, сообщают в понедельник правительство Воронежской области и администрация Россошанского района. "Представители благотворительного фонда "Отечество" в очередной раз побывали с гуманитарной миссией в зоне СВО. В составе доставленного груза было большое количество востребованных лекарственных препаратов. В ходе встреч с военнослужащими и мирными жителями были определены приоритетные направления их дальнейшей поддержки", - сообщает россошанская райадминистрация.

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870097159.html

воронежская область

россошанский район

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общество, воронежская область, россошанский район, надежные люди