https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870091762.html
Депутат из Новгородской области привезла участникам СВО гуманитарную помощь
Депутат из Новгородской области привезла участникам СВО гуманитарную помощь - РИА Новости, 06.05.2023
Депутат из Новгородской области привезла участникам СВО гуманитарную помощь
Вице-спикер Новгородской областной Думы Ольга Борисова доставила на Донбасс участникам специальной военной операции гуманитарную помощь - вещи, продукты,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-10T15:58
2023-04-10T15:58
2023-05-06T02:42
специальная военная операция на украине
общество
новгородская область
донбасс
лисичанск
новгородская областная дума
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40848/05/408480587_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_2529f961c86f14f2bd386918757a6b01.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной Думы Ольга Борисова доставила на Донбасс участникам специальной военной операции гуманитарную помощь - вещи, продукты, медикаменты, окопные свечи, письма от школьников и обереги. Как уточнила Борисова в телеграм-канале, помощь для фронта - для новгородских мобилизованных бойцов - собирала вся область. Члены общественных организаций "Золотые руки Ангела" и "Крылья Победы" изготовили окопные и маскировочные костюмы, нашлемники, маскировочные халаты. Борисова отправилась в командировку с коллегами 7 апреля, доехали до Лисичанска. Уже были в Северодонецке, Рубежном и Кременной. Передали медикаменты в госпитали. Кроме того, были доставлены и персональные посылки для мобилизованных и добровольцев от жен и матерей. "Волонтеры из Старой Руссы приготовили бойцам не только окопные свечи и письма, а сплели "фенечки" - так на молодежном сленге называют браслетики, которые волонтеры сделали из нитей цвета нашего триколора. Мы отвозили их и раньше, и теперь это уже символ-оберег!", - рассказала Борисова. Уточняется, что первый раз в зону СВО Борисова ездила с гуманитарной миссией в ноябре 2022 года. С тех пор для нее это уже шестая командировка. "Когда ребята чувствуют такую поддержку, они понимают, что у них за спиной надежный тыл. Наши бойцы из Холмского, Поддорского, Старорусского районов и Великого Новгорода настроены бодро, только на Победу", - отмечает Борисова.
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870045860.html
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870088844.html
новгородская область
донбасс
лисичанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40848/05/408480587_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55995b64308ca87bc3f6c232180bf39d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новгородская область, донбасс, лисичанск, новгородская областная дума, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Новгородская область, Донбасс, Лисичанск, Новгородская областная Дума, Надежные люди
Депутат из Новгородской области привезла участникам СВО гуманитарную помощь
Депутат из Новгородской области Борисова привезла участникам СВО гуманитарную помощь