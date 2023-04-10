https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870091762.html

Депутат из Новгородской области привезла участникам СВО гуманитарную помощь

Депутат из Новгородской области привезла участникам СВО гуманитарную помощь - РИА Новости, 06.05.2023

Депутат из Новгородской области привезла участникам СВО гуманитарную помощь

Вице-спикер Новгородской областной Думы Ольга Борисова доставила на Донбасс участникам специальной военной операции гуманитарную помощь - вещи, продукты,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-10T15:58

2023-04-10T15:58

2023-05-06T02:42

специальная военная операция на украине

общество

новгородская область

донбасс

лисичанск

новгородская областная дума

надежные люди

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной Думы Ольга Борисова доставила на Донбасс участникам специальной военной операции гуманитарную помощь - вещи, продукты, медикаменты, окопные свечи, письма от школьников и обереги. Как уточнила Борисова в телеграм-канале, помощь для фронта - для новгородских мобилизованных бойцов - собирала вся область. Члены общественных организаций "Золотые руки Ангела" и "Крылья Победы" изготовили окопные и маскировочные костюмы, нашлемники, маскировочные халаты. Борисова отправилась в командировку с коллегами 7 апреля, доехали до Лисичанска. Уже были в Северодонецке, Рубежном и Кременной. Передали медикаменты в госпитали. Кроме того, были доставлены и персональные посылки для мобилизованных и добровольцев от жен и матерей. "Волонтеры из Старой Руссы приготовили бойцам не только окопные свечи и письма, а сплели "фенечки" - так на молодежном сленге называют браслетики, которые волонтеры сделали из нитей цвета нашего триколора. Мы отвозили их и раньше, и теперь это уже символ-оберег!", - рассказала Борисова. Уточняется, что первый раз в зону СВО Борисова ездила с гуманитарной миссией в ноябре 2022 года. С тех пор для нее это уже шестая командировка. "Когда ребята чувствуют такую поддержку, они понимают, что у них за спиной надежный тыл. Наши бойцы из Холмского, Поддорского, Старорусского районов и Великого Новгорода настроены бодро, только на Победу", - отмечает Борисова.

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870045860.html

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870088844.html

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общество, новгородская область, донбасс, лисичанск, новгородская областная дума, надежные люди