https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864293165.html

Пушилин рассказал о ситуации вокруг Авдеввки

Пушилин рассказал о ситуации вокруг Авдеввки - РИА Новости, 10.04.2023

Пушилин рассказал о ситуации вокруг Авдеввки

Вооруженные силы РФ активно продвигаются в районе Авдеевки, чтобы не дать противнику возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую, Макеевку, сообщил врио главы... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:30

2023-04-10T16:30

2023-04-10T16:53

специальная военная операция на украине

авдеевка

безопасность

донецк

ясиноватая

денис пушилин

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ активно продвигаются в районе Авдеевки, чтобы не дать противнику возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую, Макеевку, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."В окрестностях Авдеевки очень серьезно продвигаются наши подразделения. Тоже это достаётся достаточно большой ценой. Но есть задача двигаться, отодвигать противника, чтобы у них не было возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую, Макеевку", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230402/avdeevka-1862448313.html

авдеевка

донецк

ясиноватая

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авдеевка, безопасность, донецк, ясиноватая, денис пушилин