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Пушилин рассказал о ситуации вокруг Авдеввки - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 10.04.2023 (обновлено: 16:53 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864293165.html
Пушилин рассказал о ситуации вокруг Авдеввки
Пушилин рассказал о ситуации вокруг Авдеввки - РИА Новости, 10.04.2023
Пушилин рассказал о ситуации вокруг Авдеввки
Вооруженные силы РФ активно продвигаются в районе Авдеевки, чтобы не дать противнику возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую, Макеевку, сообщил врио главы... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:30
2023-04-10T16:53
специальная военная операция на украине
авдеевка
безопасность
донецк
ясиноватая
денис пушилин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ активно продвигаются в районе Авдеевки, чтобы не дать противнику возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую, Макеевку, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."В окрестностях Авдеевки очень серьезно продвигаются наши подразделения. Тоже это достаётся достаточно большой ценой. Но есть задача двигаться, отодвигать противника, чтобы у них не было возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую, Макеевку", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230402/avdeevka-1862448313.html
авдеевка
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авдеевка, безопасность, донецк, ясиноватая, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Безопасность, Донецк, Ясиноватая, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о ситуации вокруг Авдеввки

Пушилин: российские войска активно продвигают в окрестностях Авдеевки

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ активно продвигаются в районе Авдеевки, чтобы не дать противнику возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую, Макеевку, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В окрестностях Авдеевки очень серьезно продвигаются наши подразделения. Тоже это достаётся достаточно большой ценой. Но есть задача двигаться, отодвигать противника, чтобы у них не было возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую, Макеевку", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаБезопасностьДонецкЯсиноватаяДенис Пушилин
 
 
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