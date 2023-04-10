https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864177083.html
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 10.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом около Белозерки под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:10
2023-04-10T11:10
2023-04-10T11:25
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом около Белозерки под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, накануне около Приозерного российские военные уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом."Потери: пять погибших военных ВСУ", — указал источник.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
https://ria.ru/20230410/vsu-1864173477.html
https://ria.ru/20230410/bayraktar-1864123746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" под Херсоном