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Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 10.04.2023 (обновлено: 11:25 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864177083.html
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 10.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом около Белозерки под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:10
2023-04-10T11:25
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом около Белозерки под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, накануне около Приозерного российские военные уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом."Потери: пять погибших военных ВСУ", — указал источник.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
https://ria.ru/20230410/vsu-1864173477.html
https://ria.ru/20230410/bayraktar-1864123746.html
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херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС России ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом около Белозерки под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Потери: трое погибших военных ВСУ, пятеро получили ранения", — уточнил собеседник агентства.

Также, по его словам, накануне около Приозерного российские военные уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом.
"Потери: пять погибших военных ВСУ", — указал источник.
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11:04
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.
При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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