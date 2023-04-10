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Российская авиация и "Солнцепеки" нанесли удар по украинским позициям - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 10.04.2023 (обновлено: 09:43 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/solntsepek-1864137484.html
Российская авиация и "Солнцепеки" нанесли удар по украинским позициям
Российская авиация и "Солнцепеки" нанесли удар по украинским позициям - РИА Новости, 10.04.2023
Российская авиация и "Солнцепеки" нанесли удар по украинским позициям
Российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А "Солнцепек" ударили по ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T05:06
2023-04-10T09:43
украина
вооруженные силы украины
в мире
тос-1а "солнцепек"
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А "Солнцепек" ударили по ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек" нанесено огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике", — уточнил он.Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла удары фугасными авиабомбами по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника. А расчеты ПВО группировки войск "Центр" обнаружили и уничтожили беспилотники ВСУ. На Червонодибровском участке удалось обнаружить перемещение личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады, штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также 15-го полка Национальной гвардии Украины. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20230408/geroizm-1863957930.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире, тос-1а "солнцепек"
Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, ТОС-1А "Солнцепек", Специальная военная операция на Украине
Российская авиация и "Солнцепеки" нанесли удар по украинским позициям

Авиация ВКС России и системы ТОС-1А "Солнцепек" нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А "Солнцепек" ударили по ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек" нанесено огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике", — уточнил он.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла удары фугасными авиабомбами по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника. А расчеты ПВО группировки войск "Центр" обнаружили и уничтожили беспилотники ВСУ.
На Червонодибровском участке удалось обнаружить перемещение личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады, штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также 15-го полка Национальной гвардии Украины.
«
"Расчетами ствольной и реактивной артиллерии группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение, противник понес потери в живой силе и технике", — подчеркнул Савчук.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Российские военнослужащие отбили больше десятка массированных контратак ВСУ
8 апреля, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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