Российская авиация и "Солнцепеки" нанесли удар по украинским позициям
Авиация ВКС России и системы ТОС-1А "Солнцепек" нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А "Солнцепек" ударили по ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек" нанесено огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике", — уточнил он.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла удары фугасными авиабомбами по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника. А расчеты ПВО группировки войск "Центр" обнаружили и уничтожили беспилотники ВСУ.
На Червонодибровском участке удалось обнаружить перемещение личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады, штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также 15-го полка Национальной гвардии Украины.
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"Расчетами ствольной и реактивной артиллерии группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение, противник понес потери в живой силе и технике", — подчеркнул Савчук.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.