Жителям новых регионов упростят порядок оказания услуг для трудоустройства
Минтруд упростит порядок оказания услуг для трудоустройства соискателям из новых регионов
Трудовая книжка . Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Минтруд России предложил упростить правила оказания услуг для трудоустройства для соискателей из новых регионов РФ без отметки в паспорте о регистрации по месту жительства, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Минтруд России предложил внести поправки в порядок оказания помощи для трудоустройства жителей новых территорий, речь идет о гражданах, проживающих в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, у которых отсутствует отметка в паспорте о регистрации по месту фактического пребывания.
"Если проект постановления будет принят, то такие граждане помимо содействия в поиске работы, профориентирования и трудоустройства на общественные работы смогут воспользоваться полным спектром услуг центров занятости, доступных для зарегистрированных безработных. Среди них: услуги психологической поддержки, по переобучению или содействию начала предпринимательской деятельности", - пояснили журналистам в пресс-службе министерства.
В министерстве напомнили, что сейчас жителям новых субъектов РФ, услуги в сфере занятости оказываются с учетом особенностей для этих регионов в переходный период до 1 января 2026 года, чтобы воспользоваться услугами центров занятости, в том числе для регистрации в качестве безработного, граждане смогут подавать заявление лично, аналогичное правило в переходный период затронет работодателей для передачи сведений о вакансиях и свободных рабочих местах, переход на использование портала "Работа России" состоится с 1 июля 2024 года.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.