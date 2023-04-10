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Жителям новых регионов упростят порядок оказания услуг для трудоустройства - РИА Новости, 10.04.2023
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18:37 10.04.2023 (обновлено: 18:44 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/soiskateli-1864325481.html
Жителям новых регионов упростят порядок оказания услуг для трудоустройства
Жителям новых регионов упростят порядок оказания услуг для трудоустройства - РИА Новости, 10.04.2023
Жителям новых регионов упростят порядок оказания услуг для трудоустройства
Минтруд России предложил упростить правила оказания услуг для трудоустройства для соискателей из новых регионов РФ без отметки в паспорте о регистрации по месту РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:37
2023-04-10T18:44
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
херсонская область
запорожская область
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Минтруд России предложил упростить правила оказания услуг для трудоустройства для соискателей из новых регионов РФ без отметки в паспорте о регистрации по месту жительства, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Минтруд России предложил внести поправки в порядок оказания помощи для трудоустройства жителей новых территорий, речь идет о гражданах, проживающих в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, у которых отсутствует отметка в паспорте о регистрации по месту фактического пребывания. "Если проект постановления будет принят, то такие граждане помимо содействия в поиске работы, профориентирования и трудоустройства на общественные работы смогут воспользоваться полным спектром услуг центров занятости, доступных для зарегистрированных безработных. Среди них: услуги психологической поддержки, по переобучению или содействию начала предпринимательской деятельности", - пояснили журналистам в пресс-службе министерства. В министерстве напомнили, что сейчас жителям новых субъектов РФ, услуги в сфере занятости оказываются с учетом особенностей для этих регионов в переходный период до 1 января 2026 года, чтобы воспользоваться услугами центров занятости, в том числе для регистрации в качестве безработного, граждане смогут подавать заявление лично, аналогичное правило в переходный период затронет работодателей для передачи сведений о вакансиях и свободных рабочих местах, переход на использование портала "Работа России" состоится с 1 июля 2024 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230405/rossiya-1863280173.html
https://ria.ru/20230317/vrachi-1858606985.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
херсонская область
запорожская область
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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, херсонская область , запорожская область, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Херсонская область , Запорожская область, Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Жителям новых регионов упростят порядок оказания услуг для трудоустройства

Минтруд упростит порядок оказания услуг для трудоустройства соискателям из новых регионов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Минтруд России предложил упростить правила оказания услуг для трудоустройства для соискателей из новых регионов РФ без отметки в паспорте о регистрации по месту жительства, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Минтруд России предложил внести поправки в порядок оказания помощи для трудоустройства жителей новых территорий, речь идет о гражданах, проживающих в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, у которых отсутствует отметка в паспорте о регистрации по месту фактического пребывания.
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"Если проект постановления будет принят, то такие граждане помимо содействия в поиске работы, профориентирования и трудоустройства на общественные работы смогут воспользоваться полным спектром услуг центров занятости, доступных для зарегистрированных безработных. Среди них: услуги психологической поддержки, по переобучению или содействию начала предпринимательской деятельности", - пояснили журналистам в пресс-службе министерства.
В министерстве напомнили, что сейчас жителям новых субъектов РФ, услуги в сфере занятости оказываются с учетом особенностей для этих регионов в переходный период до 1 января 2026 года, чтобы воспользоваться услугами центров занятости, в том числе для регистрации в качестве безработного, граждане смогут подавать заявление лично, аналогичное правило в переходный период затронет работодателей для передачи сведений о вакансиях и свободных рабочих местах, переход на использование портала "Работа России" состоится с 1 июля 2024 года.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияХерсонская областьЗапорожская областьОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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