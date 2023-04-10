https://ria.ru/20230410/sobor-1864182648.html

Прихожане УПЦ защищают собор в Хмельницкой области от захвата

Прихожане УПЦ защищают собор в Хмельницкой области от захвата - РИА Новости, 10.04.2023

Прихожане УПЦ защищают собор в Хмельницкой области от захвата

Около 200 прихожан канонической Украинской православной церкви защищают собор Александра Невского в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области от захвата... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:19

2023-04-10T11:19

2023-04-10T11:51

религия

религия

украина

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

каменец-подольский

хмельницкая область

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Около 200 прихожан канонической Украинской православной церкви защищают собор Александра Невского в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области от захвата сторонниками раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), не пускают их внутрь и поют молитвы, пишет украинское издание "Общественное". Накануне в УПЦ сообщили, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" снова пытаются силой захватить собор в городе Каменец-Подольский. По информации Союза православных журналистов, одна из прихожанок была госпитализирована после того, как сторонники ПЦУ толкнули ее. В субботу у стен собора около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ. "Около 200 прихожан УПЦ стоят на входе в храм с украинским флагом, поют молитвы, крестным ходом обходят собор и не впускают внутрь каменчан, которые требуют перехода собора Александра Невского в ПЦУ. Сегодня их примерно 50 человек. Были небольшие столкновения", - пишет "Общественное". Союз православных журналистов опубликовал видео, на котором видно, как один из сторонников ПЦУ пытается протиснуться между прихожанами УПЦ, защищающими собор, и толкает их. Полиция стоит рядом, но не вмешивается. Верующие при этом поют песни.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230409/sobor-1864109962.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, каменец-подольский, хмельницкая область