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В Хабаровске возбудили дело о жестоком обращении из-за сожжения собаки - РИА Новости, 10.04.2023
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04:52 10.04.2023
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В Хабаровске возбудили дело о жестоком обращении из-за сожжения собаки
В Хабаровске возбудили дело о жестоком обращении из-за сожжения собаки - РИА Новости, 10.04.2023
В Хабаровске возбудили дело о жестоком обращении из-за сожжения собаки
Дело о жестоком обращении с животными заведено в Хабаровске после сожжения в будке собаки, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T04:52
2023-04-10T04:52
хабаровск
хабаровский край
артемовский
происшествия
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ХАБАРОВСК, 10 апр - РИА Новости. Дело о жестоком обращении с животными заведено в Хабаровске после сожжения в будке собаки, сообщает прокуратура Хабаровского края. Отмечается, что случай произошел в феврале. Пьяный 49-летний житель Хабаровска в районе жилого дома по улице Артемовская облил спиртосодержащей смесью вход в деревянную будку и кинул на нее зажженную спичку. Собака погибла. "Прокуратура Индустриального района Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель). Уголовное дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Хабаровска", - говорится в сообщении надзорного ведомства. За содеянное фигуранту грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы от трех до пяти лет.
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хабаровск, хабаровский край, артемовский, происшествия
Хабаровск, Хабаровский край, Артемовский, Происшествия
В Хабаровске возбудили дело о жестоком обращении из-за сожжения собаки

В Хабаровске возбудили дело о жестоком обращении с животными из-за сожжения в будке собаки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 апр - РИА Новости. Дело о жестоком обращении с животными заведено в Хабаровске после сожжения в будке собаки, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Отмечается, что случай произошел в феврале. Пьяный 49-летний житель Хабаровска в районе жилого дома по улице Артемовская облил спиртосодержащей смесью вход в деревянную будку и кинул на нее зажженную спичку. Собака погибла.
"Прокуратура Индустриального района Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель). Уголовное дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Хабаровска", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
За содеянное фигуранту грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы от трех до пяти лет.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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ХабаровскХабаровский крайАртемовскийПроисшествия
 
 
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