https://ria.ru/20230410/snayper-1864140742.html
Опубликовано видео работы российского снайпера в зоне СВО
Опубликовано видео работы российского снайпера в зоне СВО - РИА Новости, 10.04.2023
Опубликовано видео работы российского снайпера в зоне СВО
Кадры применения дальнобойной винтовки Лобаева калибра 308 win (7,62 х 51) в зоне спецоперации оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T07:14
2023-04-10T07:14
2023-04-10T09:06
специальная военная операция на украине
россия
киев
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Кадры применения дальнобойной винтовки Лобаева калибра 308 win (7,62 х 51) в зоне спецоперации оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах, снятых на тепловизор, можно видеть работу снайпера 1-й Славянской бригады и поражение одной из целей противника. Ранее в Минобороны России сообщили, что на южно-донецком и запорожском направлениях за прошедшие сутки российские войска пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов, Киев за сутки потерял до 20 человек, бронемашину и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230410/solntsepek-1864137484.html
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Работа снайпера в зоне спецоперации
Работа снайпера 1-й Славянской бригады с винтовкой Лобаева в зоне спецоперации. Кадры применения дальнобойного оружия, снятые на тепловизор, оказались в распоряжении РИА Новости - на них поражение одной из целей противника.
2023-04-10T07:14
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россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев
Опубликовано видео работы российского снайпера в зоне СВО
Опубликовано видео работы российского снайпера с винтовкой Лобаева в зоне СВО