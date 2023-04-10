https://ria.ru/20230410/snayper-1864140742.html

Опубликовано видео работы российского снайпера в зоне СВО

Опубликовано видео работы российского снайпера в зоне СВО - РИА Новости, 10.04.2023

Опубликовано видео работы российского снайпера в зоне СВО

Кадры применения дальнобойной винтовки Лобаева калибра 308 win (7,62 х 51) в зоне спецоперации оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T07:14

2023-04-10T07:14

2023-04-10T09:06

специальная военная операция на украине

россия

киев

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Кадры применения дальнобойной винтовки Лобаева калибра 308 win (7,62 х 51) в зоне спецоперации оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах, снятых на тепловизор, можно видеть работу снайпера 1-й Славянской бригады и поражение одной из целей противника. Ранее в Минобороны России сообщили, что на южно-донецком и запорожском направлениях за прошедшие сутки российские войска пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов, Киев за сутки потерял до 20 человек, бронемашину и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230410/solntsepek-1864137484.html

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Работа снайпера в зоне спецоперации Работа снайпера 1-й Славянской бригады с винтовкой Лобаева в зоне спецоперации. Кадры применения дальнобойного оружия, снятые на тепловизор, оказались в распоряжении РИА Новости - на них поражение одной из целей противника. 2023-04-10T07:14 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев