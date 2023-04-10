Рейтинг@Mail.ru
Опубликовано видео работы российского снайпера в зоне СВО - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 10.04.2023 (обновлено: 09:06 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/snayper-1864140742.html
Опубликовано видео работы российского снайпера в зоне СВО
Опубликовано видео работы российского снайпера в зоне СВО - РИА Новости, 10.04.2023
Опубликовано видео работы российского снайпера в зоне СВО
Кадры применения дальнобойной винтовки Лобаева калибра 308 win (7,62 х 51) в зоне спецоперации оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T07:14
2023-04-10T09:06
специальная военная операция на украине
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864146167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fa6697fb3809f53a3aaa7978e519a1c.jpg
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Кадры применения дальнобойной винтовки Лобаева калибра 308 win (7,62 х 51) в зоне спецоперации оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах, снятых на тепловизор, можно видеть работу снайпера 1-й Славянской бригады и поражение одной из целей противника. Ранее в Минобороны России сообщили, что на южно-донецком и запорожском направлениях за прошедшие сутки российские войска пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов, Киев за сутки потерял до 20 человек, бронемашину и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230410/solntsepek-1864137484.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа снайпера в зоне спецоперации
Работа снайпера 1-й Славянской бригады с винтовкой Лобаева в зоне спецоперации. Кадры применения дальнобойного оружия, снятые на тепловизор, оказались в распоряжении РИА Новости - на них поражение одной из целей противника.
2023-04-10T07:14
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864146167_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_71a84b3ef1ddf59e05cb3bac99789ae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев
Опубликовано видео работы российского снайпера в зоне СВО

Опубликовано видео работы российского снайпера с винтовкой Лобаева в зоне СВО

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Кадры применения дальнобойной винтовки Лобаева калибра 308 win (7,62 х 51) в зоне спецоперации оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах, снятых на тепловизор, можно видеть работу снайпера 1-й Славянской бригады и поражение одной из целей противника.
Ранее в Минобороны России сообщили, что на южно-донецком и запорожском направлениях за прошедшие сутки российские войска пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов, Киев за сутки потерял до 20 человек, бронемашину и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Российская авиация и "Солнцепеки" нанесли удар по украинским позициям
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала