https://ria.ru/20230410/snaryady-1864320179.html

Украинские военные получили очередную партию 125-миллиметровых снарядов

Украинские военные получили очередную партию 125-миллиметровых снарядов - РИА Новости, 10.04.2023

Украинские военные получили очередную партию 125-миллиметровых снарядов

Концерн "Укроборонпром" сообщил в понедельник, что отгрузил украинским военным очередную партию 125-мм танковых снарядов, которые изготавливаются совместно с... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:11

2023-04-10T18:11

2023-04-10T18:15

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей лавров

укроборонпром

нато

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Концерн "Укроборонпром" сообщил в понедельник, что отгрузил украинским военным очередную партию 125-мм танковых снарядов, которые изготавливаются совместно с одной из стран-членов НАТО за границей. "Отгрузили очередную партию 125-мм танковых снарядов. Боеприпасы изготавливаются совместно с одной из стран-членов НАТО за рубежом. Работаем дальше", - говорится в сообщении. Ранее "Укроборонпром" заявил о договоренностях с чешским производителем военной техники компанией VOP CZ о ремонте и производстве бронетехники. Концерн также сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120 - миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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россия, украина, сергей лавров, укроборонпром, нато