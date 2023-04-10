https://ria.ru/20230410/sklad-1864183454.html

Склад для хранения металла построят в Раменском округе

Склад для хранения металла построят в Раменском округе - РИА Новости, 10.04.2023

Склад для хранения металла построят в Раменском округе

Склад для хранения металла построят в Раменском городском округе Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:21

2023-04-10T11:21

2023-04-10T11:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Склад для хранения металла построят в Раменском городском округе Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.Инвестиции в строительство склада площадью 1,4 тысячи квадратных метров составят 35 миллионов рублей. Помещение оборудуют стеллажами, поддонами для листов и проката, а также емкостями для складирования небольших изделий."В административно-бытовом комплексе предприятия для удобства работников запроектированы офисные помещения, комнаты для совещаний и переговоров, несколько отдельных кабинетов для сотрудников и место приема пищи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230407/podmoskove-1863752580.html

московская область (подмосковье)

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)