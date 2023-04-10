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В Каменец-Подольском начался штурм храма канонической УПЦ
В Каменец-Подольском начался штурм храма канонической УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023
В Каменец-Подольском начался штурм храма канонической УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются штурмовать храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в городе... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T21:23
2023-04-10T21:23
2023-04-10T21:53
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православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются штурмовать храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в городе Каменец-Подольском, заявили в Союзе православных журналистов. "Каменец-Подольский. Начался штурм храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, что на территории кафедрального собора", — говорится в публикации в телеграм-канале. Ранее сегодня местное издание "Общественное" сообщало, что около 200 прихожан канонической Украинской православной церкви защищают собор Александра Невского в городе Каменец-Подольском в Хмельницкой области от захвата сторонниками ПЦУ.Накануне в УПЦ также заявляли о попытках раскольников штурмовать собор. По информации Союза православных журналистов, одну из прихожанок пришлось госпитализировать после того, как сторонники ПЦУ толкнули ее. В субботу у стен собора около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения к собору или к УПЦ, "голосовали" за то, чтобы храм перешел к раскольникам. В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230410/svyaschenniki-1864337659.html
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В Каменец-Подольском начался штурм храма канонической УПЦ
В Каменец-Подольском начался штурм храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии