https://ria.ru/20230410/shtraf-1864210131.html
Комитет ГД одобрил поправки о повышении штрафов за продажу вейпов детям
Комитет ГД одобрил поправки о повышении штрафов за продажу вейпов детям - РИА Новости, 10.04.2023
Комитет ГД одобрил поправки о повышении штрафов за продажу вейпов детям
Конституционный комитет Госдумы в понедельник одобрил поправки о повышении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу табачной продукции и устройств для потребления РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:35
2023-04-10T12:35
2023-04-10T12:35
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник одобрил поправки о повышении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу табачной продукции и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Поправки вносятся в статью 14.53 КоАП. Предлагается установить ответственность в виде штрафа за продажу детям табачной продукции и устройств для потребления никотина для граждан в виде штрафов в размере от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас от 20 до 40), для должностных лиц - от от 100 до 200 тысяч рублей (сейчас от 40 до 70), а также для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей (сейчас от 150 до 300). Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за продажу лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.
https://ria.ru/20230408/veyp-1863918370.html
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РИА Новости
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госдума рф, общество
Комитет ГД одобрил поправки о повышении штрафов за продажу вейпов детям
Комитет Госдумы одобрил поправки о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу вейпов детям
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник одобрил поправки о повышении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу табачной продукции и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.
Поправки вносятся в статью 14.53 КоАП. Предлагается установить ответственность в виде штрафа за продажу детям табачной продукции и устройств для потребления никотина для граждан в виде штрафов в размере от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас от 20 до 40), для должностных лиц - от от 100 до 200 тысяч рублей (сейчас от 40 до 70), а также для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей (сейчас от 150 до 300).
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за продажу лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.
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