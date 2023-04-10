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Шор осудил стремления молдавских властей интегрировать страну в НАТО - РИА Новости, 10.04.2023
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18:30 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/shor-1864324386.html
Шор осудил стремления молдавских властей интегрировать страну в НАТО
Шор осудил стремления молдавских властей интегрировать страну в НАТО - РИА Новости, 10.04.2023
Шор осудил стремления молдавских властей интегрировать страну в НАТО
Власти Молдавии, продвигая милитаристские устремления, игнорируют интересы граждан, заявил в понедельник оппозиционный молдавский политик Илан Шор. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:30
2023-04-10T18:30
в мире
молдавия
европа
сша
илан шор
нато
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КИШИНЕВ, 10 апр – РИА Новости. Власти Молдавии, продвигая милитаристские устремления, игнорируют интересы граждан, заявил в понедельник оппозиционный молдавский политик Илан Шор. Ранее минобороны Молдавии сообщило, что молдавские военные примут участие в многонациональных учениях Defender 23, которые стартуют в Европе 22 апреля, они будут проходить под эгидой США. "Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и руководство страны хочет насильственно и форсированно интегрировать страну в любые возможные западные структуры, включая НАТО. Большинство граждан Молдавии не устраивает такой внешний курс. Простые люди прекрасно понимают, что интересы государства заключаются в дружбе с соседями, включая Россию. Молдаване не хотят стать пешками в руках западных кукловодов и их политических марионеток в Кишиневе", - сказал Шор в ходе видеообращения, которое он опубликовал в понедельник в своем телеграм-канале. Политик отметил, что сближение Молдавии с НАТО и Западом приведет к конфликтной ситуации, и призвал руководство страны проанализировать ряд событий, связанных с расширением НАТО. "От Молдавии потребуют – и уже требуют – стать еще одним фронтом "борьбы против русского мира". Если урока Украины было недостаточно, мы предлагаем правителям сделать ретроспективу истории Европы за последние 30 лет. От победы в холодной войне до всеобъемлющей экспансии НАТО на Восток и, как следствие, использования почти всех известных видов вооружений, включая танки и реактивную артиллерию, в военных действиях в центре Европы", - подчеркнул Шор. Он выразил опасение, что давление на Молдавию со стороны Запада и его военных и политических структур несравнимо больше и сильнее. "Они пытаются забрать нашу страну и использовать ее против наших интересов. Мы не должны этого допустить. Потому что мы на самом деле не хотим войны", – заключил Шор. Ранее власти Молдавии неоднократно говорили, что в переговорах и на встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, министр обороны Антолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863537955.html
https://ria.ru/20230403/opros-1862654911.html
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в мире, молдавия, европа, сша, илан шор, нато
В мире, Молдавия, Европа, США, Илан Шор, НАТО
Шор осудил стремления молдавских властей интегрировать страну в НАТО

Оппозиционер Илан Шор осудил стремления молдавских властей интегрировать страну в НАТО

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 апр – РИА Новости. Власти Молдавии, продвигая милитаристские устремления, игнорируют интересы граждан, заявил в понедельник оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
Ранее минобороны Молдавии сообщило, что молдавские военные примут участие в многонациональных учениях Defender 23, которые стартуют в Европе 22 апреля, они будут проходить под эгидой США.
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"Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и руководство страны хочет насильственно и форсированно интегрировать страну в любые возможные западные структуры, включая НАТО. Большинство граждан Молдавии не устраивает такой внешний курс. Простые люди прекрасно понимают, что интересы государства заключаются в дружбе с соседями, включая Россию. Молдаване не хотят стать пешками в руках западных кукловодов и их политических марионеток в Кишиневе", - сказал Шор в ходе видеообращения, которое он опубликовал в понедельник в своем телеграм-канале.
Политик отметил, что сближение Молдавии с НАТО и Западом приведет к конфликтной ситуации, и призвал руководство страны проанализировать ряд событий, связанных с расширением НАТО.
"От Молдавии потребуют – и уже требуют – стать еще одним фронтом "борьбы против русского мира". Если урока Украины было недостаточно, мы предлагаем правителям сделать ретроспективу истории Европы за последние 30 лет. От победы в холодной войне до всеобъемлющей экспансии НАТО на Восток и, как следствие, использования почти всех известных видов вооружений, включая танки и реактивную артиллерию, в военных действиях в центре Европы", - подчеркнул Шор.
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Он выразил опасение, что давление на Молдавию со стороны Запада и его военных и политических структур несравнимо больше и сильнее. "Они пытаются забрать нашу страну и использовать ее против наших интересов. Мы не должны этого допустить. Потому что мы на самом деле не хотим войны", – заключил Шор.
Ранее власти Молдавии неоднократно говорили, что в переговорах и на встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, министр обороны Антолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
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