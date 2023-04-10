В Самаре школьник ранил сверстника ножом
В Самаре подросток попал в больницу после конфликта со сверстником в школе №91
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Полиция в Самаре проводит проверку по факту госпитализации ученика средней школы в больницу после конфликта со сверстником в учебном заведении, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что в школе №91 в Самаре один ученик ножом ранил другого.
"Сотрудники полиции работают на месте происшествия по факту сообщения, поступившего в полицию из общеобразовательной школы города Самары, о конфликте между двумя учащимися 2007 года рождения. Один из участников конфликта госпитализирован в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе главка.
В правительстве региона отметили, что о ситуации в самарской школе №91, где произошел конфликт между учениками, доложили губернатору Дмитрию Азарову, который поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну совместно с правоохранительными органами разобраться в произошедшем.
Руководитель департамента образования администрации Самары Ирина Коковина уточнила, что пострадавший получил ножевое ранение, а "скорую" в школу вызвал директор.
"Сегодня в школе Советского района учащийся нанес ранение перочинным ножом своему однокласснику. Пострадавший ребенок в сопровождении учителя спустился в медицинский кабинет, который располагается на первом этаже, где ему незамедлительно была оказана первая помощь. Руководитель учреждения оперативно вызвал скорую помощь и полицию. Приехавшие медики доставили ребенка в больницу. Мы очень надеемся на его скорейшее выздоровление", - процитировала слова Коковиной начальник пресс-службы мэрии Елена Рыжкова в своем телеграм-канале.