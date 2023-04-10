https://ria.ru/20230410/shkola-1864264214.html

В Самаре школьник ранил сверстника ножом

В Самаре школьник ранил сверстника ножом - РИА Новости, 10.04.2023

В Самаре школьник ранил сверстника ножом

Полиция в Самаре проводит проверку по факту госпитализации ученика средней школы в больницу после конфликта со сверстником в учебном заведении, сообщили РИА... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:59

2023-04-10T14:59

2023-04-10T14:59

происшествия

самара

школа

россия

дети

дмитрий азаров

советский район

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САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Полиция в Самаре проводит проверку по факту госпитализации ученика средней школы в больницу после конфликта со сверстником в учебном заведении, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее в соцсетях появились сообщения, что в школе №91 в Самаре один ученик ножом ранил другого. "Сотрудники полиции работают на месте происшествия по факту сообщения, поступившего в полицию из общеобразовательной школы города Самары, о конфликте между двумя учащимися 2007 года рождения. Один из участников конфликта госпитализирован в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе главка. В правительстве региона отметили, что о ситуации в самарской школе №91, где произошел конфликт между учениками, доложили губернатору Дмитрию Азарову, который поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну совместно с правоохранительными органами разобраться в произошедшем. Руководитель департамента образования администрации Самары Ирина Коковина уточнила, что пострадавший получил ножевое ранение, а "скорую" в школу вызвал директор. "Сегодня в школе Советского района учащийся нанес ранение перочинным ножом своему однокласснику. Пострадавший ребенок в сопровождении учителя спустился в медицинский кабинет, который располагается на первом этаже, где ему незамедлительно была оказана первая помощь. Руководитель учреждения оперативно вызвал скорую помощь и полицию. Приехавшие медики доставили ребенка в больницу. Мы очень надеемся на его скорейшее выздоровление", - процитировала слова Коковиной начальник пресс-службы мэрии Елена Рыжкова в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230410/malchik-1864185243.html

https://ria.ru/20230410/vladivostok-1864136169.html

самара

россия

советский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, самара, школа, россия, дети, дмитрий азаров, советский район