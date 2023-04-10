https://ria.ru/20230410/sbu-1864255896.html

Украинского военного обвинили в сборе данных о нахождении систем HIMARS

Украинского военного обвинили в сборе данных о нахождении систем HIMARS - РИА Новости, 10.04.2023

Украинского военного обвинили в сборе данных о нахождении систем HIMARS

Военнослужащий бригады украинских военно-морских сил задержан по обвинению в госизмене, его обвиняют в сборе данных о расположении вооружений, в том числе... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:32

2023-04-10T14:32

2023-04-10T14:32

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Военнослужащий бригады украинских военно-морских сил задержан по обвинению в госизмене, его обвиняют в сборе данных о расположении вооружений, в том числе систем HIMARS, сообщили в понедельник в службе безопасности Украины. "Служба безопасности разоблачила еще одного агента российских спецслужб… Фигурантом оказался срочник одной из бригад военно-морских сил ВСУ", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, мужчина "фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей" Одесской области. Кроме того, он якобы пытался обнаружить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS. "Следователи службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по статье "государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в СБУ.

https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, служба безопасности украины