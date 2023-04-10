Рейтинг@Mail.ru
Rutube рассказал, что в работе видеохостинга применяется ИИ - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 10.04.2023 (обновлено: 15:11 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/rutube-1864268040.html
Rutube рассказал, что в работе видеохостинга применяется ИИ
Rutube рассказал, что в работе видеохостинга применяется ИИ - РИА Новости, 10.04.2023
Rutube рассказал, что в работе видеохостинга применяется ИИ
Rutube применяет технологии нейросети для модерации загружаемого контента, а также начинает применять их и для рекомендательной системы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:10
2023-04-10T15:11
общество
rutube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765282637_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_dae962060f0c44e0be6d34b88d87526a.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Rutube применяет технологии нейросети для модерации загружаемого контента, а также начинает применять их и для рекомендательной системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга. "Нейросети - это, безусловно, интересное и перспективное направление для национального видеохостинга. На данный момент мы уже применяем эти технологии для премодерации и постмодерации загружаемого контента, чтобы снизить количество ручной работы. Помимо этого, мы делаем первые шаги в использовании нейросети для развития рекомендательной системы на Rutube: она работает на базе машинных алгоритмов", - рассказали в видеохостинге в ответ на запрос агентства. Отмечается, что внедрение нейросетей планируется в области поддержки пользователей. "О датах полноценного запуска говорить еще рано, сейчас мы еще находимся в поисках надежных партнеров для реализации этой идеи", - сообщили в Rutube. В конце марта в исследовательском центре "Зарплаты.ру" провели исследование для РИА Новости, которое показало, что 18% россиян уверены в том, что нейросети в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий, а практически половина считает, что это вероятно, но не в ближайшее время. Как отмечали уверенные в возможностях искусственного интеллекта участники исследования, в будущем нейросеть сможет заменить дизайнеров, маркетологов, копирайтеров, программистов и логистов, бухгалтеров, менеджеров по продажам, HR-специалистов, финансистов, социологов, юристов, журналистов, преподавателей и психологов.
https://ria.ru/20230309/rutube-1856786915.html
https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765282637_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_766d9e870990247d49d16d39ecc31ade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, rutube
Общество, Rutube
Rutube рассказал, что в работе видеохостинга применяется ИИ

Rutube рассказал, где в работе видеохостинга уже применяется искусственный интеллект

© Фото : представлено пресс-службой RUTUBEСтенд российского видеохостинга RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RUTUBE - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : представлено пресс-службой RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RUTUBE. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Rutube применяет технологии нейросети для модерации загружаемого контента, а также начинает применять их и для рекомендательной системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга.
"Нейросети - это, безусловно, интересное и перспективное направление для национального видеохостинга. На данный момент мы уже применяем эти технологии для премодерации и постмодерации загружаемого контента, чтобы снизить количество ручной работы. Помимо этого, мы делаем первые шаги в использовании нейросети для развития рекомендательной системы на Rutube: она работает на базе машинных алгоритмов", - рассказали в видеохостинге в ответ на запрос агентства.
Пранкер Владимир Кузнецов - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Пранкер Вован рассказал, как может работать общественный совет при Rutube
9 марта, 15:20
Отмечается, что внедрение нейросетей планируется в области поддержки пользователей.
"О датах полноценного запуска говорить еще рано, сейчас мы еще находимся в поисках надежных партнеров для реализации этой идеи", - сообщили в Rutube.
В конце марта в исследовательском центре "Зарплаты.ру" провели исследование для РИА Новости, которое показало, что 18% россиян уверены в том, что нейросети в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий, а практически половина считает, что это вероятно, но не в ближайшее время.
Как отмечали уверенные в возможностях искусственного интеллекта участники исследования, в будущем нейросеть сможет заменить дизайнеров, маркетологов, копирайтеров, программистов и логистов, бухгалтеров, менеджеров по продажам, HR-специалистов, финансистов, социологов, юристов, журналистов, преподавателей и психологов.
Стенд компании Rutube - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Rutube не ставит себе задачу заменить YouTube в России
14 марта, 10:56
 
ОбществоRutube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала