https://ria.ru/20230410/rutube-1864268040.html

Rutube рассказал, что в работе видеохостинга применяется ИИ

Rutube рассказал, что в работе видеохостинга применяется ИИ - РИА Новости, 10.04.2023

Rutube рассказал, что в работе видеохостинга применяется ИИ

Rutube применяет технологии нейросети для модерации загружаемого контента, а также начинает применять их и для рекомендательной системы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:10

2023-04-10T15:10

2023-04-10T15:11

общество

rutube

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Rutube применяет технологии нейросети для модерации загружаемого контента, а также начинает применять их и для рекомендательной системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга. "Нейросети - это, безусловно, интересное и перспективное направление для национального видеохостинга. На данный момент мы уже применяем эти технологии для премодерации и постмодерации загружаемого контента, чтобы снизить количество ручной работы. Помимо этого, мы делаем первые шаги в использовании нейросети для развития рекомендательной системы на Rutube: она работает на базе машинных алгоритмов", - рассказали в видеохостинге в ответ на запрос агентства. Отмечается, что внедрение нейросетей планируется в области поддержки пользователей. "О датах полноценного запуска говорить еще рано, сейчас мы еще находимся в поисках надежных партнеров для реализации этой идеи", - сообщили в Rutube. В конце марта в исследовательском центре "Зарплаты.ру" провели исследование для РИА Новости, которое показало, что 18% россиян уверены в том, что нейросети в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий, а практически половина считает, что это вероятно, но не в ближайшее время. Как отмечали уверенные в возможностях искусственного интеллекта участники исследования, в будущем нейросеть сможет заменить дизайнеров, маркетологов, копирайтеров, программистов и логистов, бухгалтеров, менеджеров по продажам, HR-специалистов, финансистов, социологов, юристов, журналистов, преподавателей и психологов.

https://ria.ru/20230309/rutube-1856786915.html

https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, rutube