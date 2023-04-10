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Эксперт связал ослабление рубля с рыночными искажениями в условиях санкций - РИА Новости, 10.04.2023
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16:40 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/rubl-1864296377.html
Эксперт связал ослабление рубля с рыночными искажениями в условиях санкций
Эксперт связал ослабление рубля с рыночными искажениями в условиях санкций - РИА Новости, 10.04.2023
Эксперт связал ослабление рубля с рыночными искажениями в условиях санкций
Причиной ослабления рубля по отношению к доллару является искаженный механизм определения курса валют в санкционных условиях, сказал РИА Новости финансист, член РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:40
2023-04-10T16:40
экономика
московская биржа
swift
g7
санкции в отношении россии
рубль
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Причиной ослабления рубля по отношению к доллару является искаженный механизм определения курса валют в санкционных условиях, сказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. В этом году по доллару минимум в 67,1 рубля был зафиксирован на торгах на Мосбирже 13 января, максимум в 83,5 рубля - 7 апреля. При этом прошлую пятницу он завершил на отметке 81,13 рубля, прибавив за неделю 3,53 рубля. "Крупнейшие российские банки, обслуживающие основных наших экспортеров, сейчас отрезаны от западной финансовой системы, отключен SWIFT, закрыты или заблокированы корсчета в долларах и евро. Сбалансировать сегмент валютных торгов доллар/рубль и евро/рубль они не могут по объективным причинам. Банк России, чьи золотовалютные резервы были заморожены в странах G7 в такой же ситуации, и не в состоянии повлиять на волатильность торгов доллар/рубль", - сказал Лосев. Причина происходящего падения рубля - в рыночных искажениях и дисбалансах крайне скудного предложения долларов на бирже и неожиданно возросшего спроса на доллары, сказал эксперт. "Рубль резко падал на минимальных объемах торгов лишь из-за дефицита долларов на бирже. Курс рубля по-прежнему биржевой, но уже не рыночный из-за санкционных ограничений", - сказал Лосев.
https://ria.ru/20230317/inflyatsiya-1858578979.html
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экономика, московская биржа, swift, g7, санкции в отношении россии, рубль, россия
Экономика, Московская биржа, SWIFT, G7, Санкции в отношении России, Рубль, Россия
Эксперт связал ослабление рубля с рыночными искажениями в условиях санкций

Финансист Лосев связал ослабление рубля с рыночными искажениями в условиях санкций

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Причиной ослабления рубля по отношению к доллару является искаженный механизм определения курса валют в санкционных условиях, сказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
В этом году по доллару минимум в 67,1 рубля был зафиксирован на торгах на Мосбирже 13 января, максимум в 83,5 рубля - 7 апреля. При этом прошлую пятницу он завершил на отметке 81,13 рубля, прибавив за неделю 3,53 рубля.
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"Крупнейшие российские банки, обслуживающие основных наших экспортеров, сейчас отрезаны от западной финансовой системы, отключен SWIFT, закрыты или заблокированы корсчета в долларах и евро. Сбалансировать сегмент валютных торгов доллар/рубль и евро/рубль они не могут по объективным причинам. Банк России, чьи золотовалютные резервы были заморожены в странах G7 в такой же ситуации, и не в состоянии повлиять на волатильность торгов доллар/рубль", - сказал Лосев.
Причина происходящего падения рубля - в рыночных искажениях и дисбалансах крайне скудного предложения долларов на бирже и неожиданно возросшего спроса на доллары, сказал эксперт.
"Рубль резко падал на минимальных объемах торгов лишь из-за дефицита долларов на бирже. Курс рубля по-прежнему биржевой, но уже не рыночный из-за санкционных ограничений", - сказал Лосев.
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