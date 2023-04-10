https://ria.ru/20230410/rubl-1864296377.html

Эксперт связал ослабление рубля с рыночными искажениями в условиях санкций

Эксперт связал ослабление рубля с рыночными искажениями в условиях санкций - РИА Новости, 10.04.2023

Эксперт связал ослабление рубля с рыночными искажениями в условиях санкций

Причиной ослабления рубля по отношению к доллару является искаженный механизм определения курса валют в санкционных условиях, сказал РИА Новости финансист, член РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:40

2023-04-10T16:40

2023-04-10T16:40

экономика

московская биржа

swift

g7

санкции в отношении россии

рубль

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Причиной ослабления рубля по отношению к доллару является искаженный механизм определения курса валют в санкционных условиях, сказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. В этом году по доллару минимум в 67,1 рубля был зафиксирован на торгах на Мосбирже 13 января, максимум в 83,5 рубля - 7 апреля. При этом прошлую пятницу он завершил на отметке 81,13 рубля, прибавив за неделю 3,53 рубля. "Крупнейшие российские банки, обслуживающие основных наших экспортеров, сейчас отрезаны от западной финансовой системы, отключен SWIFT, закрыты или заблокированы корсчета в долларах и евро. Сбалансировать сегмент валютных торгов доллар/рубль и евро/рубль они не могут по объективным причинам. Банк России, чьи золотовалютные резервы были заморожены в странах G7 в такой же ситуации, и не в состоянии повлиять на волатильность торгов доллар/рубль", - сказал Лосев. Причина происходящего падения рубля - в рыночных искажениях и дисбалансах крайне скудного предложения долларов на бирже и неожиданно возросшего спроса на доллары, сказал эксперт. "Рубль резко падал на минимальных объемах торгов лишь из-за дефицита долларов на бирже. Курс рубля по-прежнему биржевой, но уже не рыночный из-за санкционных ограничений", - сказал Лосев.

https://ria.ru/20230317/inflyatsiya-1858578979.html

https://ria.ru/20230320/ekonomika-1859148855.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, swift, g7, санкции в отношении россии, рубль, россия