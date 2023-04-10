https://ria.ru/20230410/rossiya-1864125118.html

В новых регионах сформированы части и соединения ПВО

В новых регионах сформированы части и соединения ПВО - РИА Новости, 10.04.2023

В новых регионах сформированы части и соединения ПВО

В новых регионах РФ сформированы части и соединения ПВО ВКС России, которые совместно с частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T00:16

2023-04-10T00:16

2023-04-10T00:50

россия

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей демин

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В новых регионах РФ сформированы части и соединения ПВО ВКС России, которые совместно с частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов в зоне спецоперации, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин. "В новых регионах Российской Федерации сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО", - сказал Демин. Тридцатого сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.

https://ria.ru/20230410/pvo-1864124313.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей демин, воздушно-космические силы россии