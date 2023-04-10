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В новых регионах сформированы части и соединения ПВО - РИА Новости, 10.04.2023
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00:16 10.04.2023 (обновлено: 00:50 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/rossiya-1864125118.html
В новых регионах сформированы части и соединения ПВО
В новых регионах сформированы части и соединения ПВО - РИА Новости, 10.04.2023
В новых регионах сформированы части и соединения ПВО
В новых регионах РФ сформированы части и соединения ПВО ВКС России, которые совместно с частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T00:16
2023-04-10T00:50
россия
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей демин
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В новых регионах РФ сформированы части и соединения ПВО ВКС России, которые совместно с частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов в зоне спецоперации, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин. "В новых регионах Российской Федерации сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО", - сказал Демин. Тридцатого сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
https://ria.ru/20230410/pvo-1864124313.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей демин, воздушно-космические силы россии
Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Демин, Воздушно-космические силы России
В новых регионах сформированы части и соединения ПВО

Генерал-лейтенант Демин: в новых регионах сформированы части и соединения ПВО ВКС России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В новых регионах РФ сформированы части и соединения ПВО ВКС России, которые совместно с частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов в зоне спецоперации, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.
"В новых регионах Российской Федерации сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО", - сказал Демин.
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00:07
Тридцатого сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
 
РоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей ДеминВоздушно-космические силы России
 
 
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