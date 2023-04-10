Рейтинг@Mail.ru
В украинском Переяславе раскольники попытались захватить два храма УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:36 10.04.2023 (обновлено: 17:51 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/raskolniki-1864277723.html
В украинском Переяславе раскольники попытались захватить два храма УПЦ
В украинском Переяславе раскольники попытались захватить два храма УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023
В украинском Переяславе раскольники попытались захватить два храма УПЦ
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич сообщил, что в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:36
2023-04-10T17:51
религия
украина
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
киевская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155657/80/1556578018_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4924247d59f0a45464c2fe488aa1ad8b.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич сообщил, что в понедельник комиссия и представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить два храма в Переяславе Киевской области, однако храмы удалось отстоять."Пишу с места событий. Сегодня уже приходили отбирать храмы. В Переяславе Киевской области два храма, которые являются историческими памятниками архитектуры – Свято-Троицкий и Свято-Успенский соборы – пробуют перевести их сразу же в ПЦУ. Сегодня наши люди храмы отстояли", - написал Данилевич в своем Telegram-канале.Он предположил, что такая попытка не последняя. Данилевич, ссылаясь на распоряжение Переяславского городского головы, отмечает, что председателем и членами комиссии по "переводу", а на самом деле - "захвату храмов без решения суда", назначена заинтересованная сторона. Так, главой комиссии, которая должна осуществлять передачу имущества и документов, власти назначили протоиерея ПЦУ Ивана Бобитко. Из семи других членов комиссии еще двое - также священники неканонической ПЦУ."Реально из-за безнаказанности и хаоса в некоторых общинах власти просто теряют здравый смысл. Даже не прячутся, обнаглели до предела... О равенстве всех религиозных организаций перед законом уже точно в этой стране можно забывать", - подытожил он.Позже в понедельник пресс-служба УПЦ сообщила, что провокации вокруг указанных храмов со стороны властей и представителей ПЦУ совершаются с лета прошлого года. В частности, при содействии властей Переяслава состоялась перерегистрация религиозных общин Троицкого и Успенского храмов в пользу ПЦУ на основании решения собрания территориальной общины города, а не собрания религиозных общин этих храмов, что является грубым нарушением законов Украины.В минувшую пятницу экс-президент Украины Петр Порошенко после богослужения в Киево-Печерской лавре по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы заявил, что органы местного самоуправления должны поддержать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) на местном уровне. Власти должны обеспечить "передачу ПЦУ многочисленных земельных участков", которые находятся в пользовании Украинской православной церкви, сказал он в комментарии телеканалу "5.ua".ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864082385.html
https://ria.ru/20230410/upts-1864237041.html
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155657/80/1556578018_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f3a29791d21558506b37c0dcfe3cbfc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), киевская область, в мире
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Киевская область, В мире
В украинском Переяславе раскольники попытались захватить два храма УПЦ

В украинском Переяславе раскольники вместе с властями попытались захватить два храма УПЦ

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкКупола
Купола - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Купола. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич сообщил, что в понедельник комиссия и представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить два храма в Переяславе Киевской области, однако храмы удалось отстоять.
"Пишу с места событий. Сегодня уже приходили отбирать храмы. В Переяславе Киевской области два храма, которые являются историческими памятниками архитектуры – Свято-Троицкий и Свято-Успенский соборы – пробуют перевести их сразу же в ПЦУ. Сегодня наши люди храмы отстояли", - написал Данилевич в своем Telegram-канале.
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья проводит богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры
В раскольнической ПЦУ хотят, чтобы в лавре молились на украинском
9 апреля, 16:24
Он предположил, что такая попытка не последняя. Данилевич, ссылаясь на распоряжение Переяславского городского головы, отмечает, что председателем и членами комиссии по "переводу", а на самом деле - "захвату храмов без решения суда", назначена заинтересованная сторона. Так, главой комиссии, которая должна осуществлять передачу имущества и документов, власти назначили протоиерея ПЦУ Ивана Бобитко. Из семи других членов комиссии еще двое - также священники неканонической ПЦУ.
"Реально из-за безнаказанности и хаоса в некоторых общинах власти просто теряют здравый смысл. Даже не прячутся, обнаглели до предела... О равенстве всех религиозных организаций перед законом уже точно в этой стране можно забывать", - подытожил он.
Позже в понедельник пресс-служба УПЦ сообщила, что провокации вокруг указанных храмов со стороны властей и представителей ПЦУ совершаются с лета прошлого года. В частности, при содействии властей Переяслава состоялась перерегистрация религиозных общин Троицкого и Успенского храмов в пользу ПЦУ на основании решения собрания территориальной общины города, а не собрания религиозных общин этих храмов, что является грубым нарушением законов Украины.
В минувшую пятницу экс-президент Украины Петр Порошенко после богослужения в Киево-Печерской лавре по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы заявил, что органы местного самоуправления должны поддержать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) на местном уровне. Власти должны обеспечить "передачу ПЦУ многочисленных земельных участков", которые находятся в пользовании Украинской православной церкви, сказал он в комментарии телеканалу "5.ua".
ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.
Соборная улица города Ровно, Украина - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Ровненской области Украины запретили деятельность УПЦ
Вчера, 13:33
 
РелигияУкраинаСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Киевская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала