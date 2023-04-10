https://ria.ru/20230410/raskolniki-1864277723.html

В украинском Переяславе раскольники попытались захватить два храма УПЦ

В украинском Переяславе раскольники попытались захватить два храма УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023

В украинском Переяславе раскольники попытались захватить два храма УПЦ

Заместитель председателя отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич сообщил, что в... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:36

2023-04-10T15:36

2023-04-10T17:51

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич сообщил, что в понедельник комиссия и представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить два храма в Переяславе Киевской области, однако храмы удалось отстоять."Пишу с места событий. Сегодня уже приходили отбирать храмы. В Переяславе Киевской области два храма, которые являются историческими памятниками архитектуры – Свято-Троицкий и Свято-Успенский соборы – пробуют перевести их сразу же в ПЦУ. Сегодня наши люди храмы отстояли", - написал Данилевич в своем Telegram-канале.Он предположил, что такая попытка не последняя. Данилевич, ссылаясь на распоряжение Переяславского городского головы, отмечает, что председателем и членами комиссии по "переводу", а на самом деле - "захвату храмов без решения суда", назначена заинтересованная сторона. Так, главой комиссии, которая должна осуществлять передачу имущества и документов, власти назначили протоиерея ПЦУ Ивана Бобитко. Из семи других членов комиссии еще двое - также священники неканонической ПЦУ."Реально из-за безнаказанности и хаоса в некоторых общинах власти просто теряют здравый смысл. Даже не прячутся, обнаглели до предела... О равенстве всех религиозных организаций перед законом уже точно в этой стране можно забывать", - подытожил он.Позже в понедельник пресс-служба УПЦ сообщила, что провокации вокруг указанных храмов со стороны властей и представителей ПЦУ совершаются с лета прошлого года. В частности, при содействии властей Переяслава состоялась перерегистрация религиозных общин Троицкого и Успенского храмов в пользу ПЦУ на основании решения собрания территориальной общины города, а не собрания религиозных общин этих храмов, что является грубым нарушением законов Украины.В минувшую пятницу экс-президент Украины Петр Порошенко после богослужения в Киево-Печерской лавре по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы заявил, что органы местного самоуправления должны поддержать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) на местном уровне. Власти должны обеспечить "передачу ПЦУ многочисленных земельных участков", которые находятся в пользовании Украинской православной церкви, сказал он в комментарии телеканалу "5.ua".ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864082385.html

https://ria.ru/20230410/upts-1864237041.html

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