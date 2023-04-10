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Киев останется без ракет для ПВО к 3 мая, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 10.04.2023 (обновлено: 16:27 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/pvo-1864248526.html
Киев останется без ракет для ПВО к 3 мая, пишут СМИ
Киев останется без ракет для ПВО к 3 мая, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023
Киев останется без ракет для ПВО к 3 мая, пишут СМИ
Киев может лишиться боеприпасов для систем противовоздушной обороны к 3 мая, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:06
2023-04-10T16:27
специальная военная операция на украине
украина
сша
германия
министерство обороны сша
нато
зрк с-300
в мире
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Киев может лишиться боеприпасов для систем противовоздушной обороны к 3 мая, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона. "Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для "Буков" к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления", — говорится в публикации.Авторы статьи, ссылаясь на другую презентацию Пентагона от 28 февраля, утверждают, что при отсутствии боеприпасов для ЗРК часть критически важной инфраструктуры Украины останется без прикрытия. Речь идет, в частности, более чем о 40 объектах в Киевской области в двух регионах на юго-западе страны.Согласно документам, украинские ЗРК С-300 расходовали около 200 ракет в месяц, а "Буки" выпускали около 69 снарядов. При этом США, Норвегия, Канада и Германия в последние месяцы предоставили Киеву две системы ПВО NASAMS и одну IRIS-T, однако к маю и у них могут закончиться боеприпасы.В материале также упоминается, что США и Германия недавно анонсировали передачу Украине двух батарей ПВО Patriot. Кроме того, Италия согласилась вместе с Францией предоставить Киеву современную систему противовоздушной обороны SAMP/T. Как отметили авторы статьи, таких объемов не хватит для обеспечения безопасности всей территории страны. По оценкам Европейского командования Вооруженных сил США, Киеву для этого нужны 12 батарей Patriot или SAMP/T и 16 батарей класса NASAMS или IRIS-T. Согласно утекшему в Сеть документу, Украине порекомендовали найти дополнительные боеприпасы для С-300 и "Буков" за границей. Однако сделать это будет непросто, так как большинство союзников уже исчерпали свои запасы.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230410/posrednik-1864228285.html
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украина, сша, германия, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Германия, Министерство обороны США, НАТО, ЗРК С-300, В мире
Киев останется без ракет для ПВО к 3 мая, пишут СМИ

WSJ: ПВО Украины останется без ракет для ЗРК "Бук" и С-300 в начале мая

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Киев может лишиться боеприпасов для систем противовоздушной обороны к 3 мая, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.
"Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для "Буков" к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления", — говорится в публикации.
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Авторы статьи, ссылаясь на другую презентацию Пентагона от 28 февраля, утверждают, что при отсутствии боеприпасов для ЗРК часть критически важной инфраструктуры Украины останется без прикрытия. Речь идет, в частности, более чем о 40 объектах в Киевской области в двух регионах на юго-западе страны.
Согласно документам, украинские ЗРК С-300 расходовали около 200 ракет в месяц, а "Буки" выпускали около 69 снарядов. При этом США, Норвегия, Канада и Германия в последние месяцы предоставили Киеву две системы ПВО NASAMS и одну IRIS-T, однако к маю и у них могут закончиться боеприпасы.
В материале также упоминается, что США и Германия недавно анонсировали передачу Украине двух батарей ПВО Patriot. Кроме того, Италия согласилась вместе с Францией предоставить Киеву современную систему противовоздушной обороны SAMP/T.
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Как отметили авторы статьи, таких объемов не хватит для обеспечения безопасности всей территории страны. По оценкам Европейского командования Вооруженных сил США, Киеву для этого нужны 12 батарей Patriot или SAMP/T и 16 батарей класса NASAMS или IRIS-T. Согласно утекшему в Сеть документу, Украине порекомендовали найти дополнительные боеприпасы для С-300 и "Буков" за границей. Однако сделать это будет непросто, так как большинство союзников уже исчерпали свои запасы.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАГерманияМинистерство обороны СШАНАТОЗРК С-300В мире
 
 
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