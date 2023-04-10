https://ria.ru/20230410/pvo-1864248526.html

Киев останется без ракет для ПВО к 3 мая, пишут СМИ

Киев останется без ракет для ПВО к 3 мая, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023

Киев останется без ракет для ПВО к 3 мая, пишут СМИ

Киев может лишиться боеприпасов для систем противовоздушной обороны к 3 мая, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:06

2023-04-10T14:06

2023-04-10T16:27

специальная военная операция на украине

украина

сша

германия

министерство обороны сша

нато

зрк с-300

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_240c45c59ea9e48ba2938f353758d1e6.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Киев может лишиться боеприпасов для систем противовоздушной обороны к 3 мая, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона. "Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для "Буков" к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления", — говорится в публикации.Авторы статьи, ссылаясь на другую презентацию Пентагона от 28 февраля, утверждают, что при отсутствии боеприпасов для ЗРК часть критически важной инфраструктуры Украины останется без прикрытия. Речь идет, в частности, более чем о 40 объектах в Киевской области в двух регионах на юго-западе страны.Согласно документам, украинские ЗРК С-300 расходовали около 200 ракет в месяц, а "Буки" выпускали около 69 снарядов. При этом США, Норвегия, Канада и Германия в последние месяцы предоставили Киеву две системы ПВО NASAMS и одну IRIS-T, однако к маю и у них могут закончиться боеприпасы.В материале также упоминается, что США и Германия недавно анонсировали передачу Украине двух батарей ПВО Patriot. Кроме того, Италия согласилась вместе с Францией предоставить Киеву современную систему противовоздушной обороны SAMP/T. Как отметили авторы статьи, таких объемов не хватит для обеспечения безопасности всей территории страны. По оценкам Европейского командования Вооруженных сил США, Киеву для этого нужны 12 батарей Patriot или SAMP/T и 16 батарей класса NASAMS или IRIS-T. Согласно утекшему в Сеть документу, Украине порекомендовали найти дополнительные боеприпасы для С-300 и "Буков" за границей. Однако сделать это будет непросто, так как большинство союзников уже исчерпали свои запасы.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230410/posrednik-1864228285.html

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864205981.html

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864139373.html

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, германия, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, в мире