https://ria.ru/20230410/pvo-1864126361.html

Вблизи зоны СВО увеличили число подразделений с комплексами ПВО

Вблизи зоны СВО увеличили число подразделений с комплексами ПВО - РИА Новости, 10.04.2023

Вблизи зоны СВО увеличили число подразделений с комплексами ПВО

В районах вблизи зоны российской спецоперации в два раза увеличено число подразделений, оснащенных ЗРК С-400, С-300ПМ2 и С-350, и более чем в пять раз –... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T00:29

2023-04-10T00:29

2023-04-10T00:48

безопасность

россия

андрей демин

воздушно-космические силы россии

зенитно-ракетная система с-350 "витязь"

"панцирь-с"

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В районах вблизи зоны российской спецоперации в два раза увеличено число подразделений, оснащенных ЗРК С-400, С-300ПМ2 и С-350, и более чем в пять раз – комплексами "Панцирь-С", заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин. По его словам, в зонах дежурства в воздухе действуют многофункциональные истребители, которые не только уничтожают обнаруженные самолетами А-50У воздушные цели, но и поражают противорадиолокационными ракетами радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы противника. День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.

https://ria.ru/20230410/rossiya-1864125118.html

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безопасность, россия, андрей демин, воздушно-космические силы россии, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", "панцирь-с", с-400 «триумф»