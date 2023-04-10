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Вблизи зоны СВО увеличили число подразделений с комплексами ПВО - РИА Новости, 10.04.2023
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00:29 10.04.2023 (обновлено: 00:48 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/pvo-1864126361.html
Вблизи зоны СВО увеличили число подразделений с комплексами ПВО
Вблизи зоны СВО увеличили число подразделений с комплексами ПВО - РИА Новости, 10.04.2023
Вблизи зоны СВО увеличили число подразделений с комплексами ПВО
В районах вблизи зоны российской спецоперации в два раза увеличено число подразделений, оснащенных ЗРК С-400, С-300ПМ2 и С-350, и более чем в пять раз –... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T00:29
2023-04-10T00:48
безопасность
россия
андрей демин
воздушно-космические силы россии
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
"панцирь-с"
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В районах вблизи зоны российской спецоперации в два раза увеличено число подразделений, оснащенных ЗРК С-400, С-300ПМ2 и С-350, и более чем в пять раз – комплексами "Панцирь-С", заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин. По его словам, в зонах дежурства в воздухе действуют многофункциональные истребители, которые не только уничтожают обнаруженные самолетами А-50У воздушные цели, но и поражают противорадиолокационными ракетами радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы противника. День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
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безопасность, россия, андрей демин, воздушно-космические силы россии, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", "панцирь-с", с-400 «триумф»
Безопасность, Россия, Андрей Демин, Воздушно-космические силы России, Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь", "Панцирь-С", С-400 «Триумф»
Вблизи зоны СВО увеличили число подразделений с комплексами ПВО

Генерал-лейтенант Демин: вблизи зоны СВО в два раза увеличено число подразделений с ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России
Военнослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В районах вблизи зоны российской спецоперации в два раза увеличено число подразделений, оснащенных ЗРК С-400, С-300ПМ2 и С-350, и более чем в пять раз – комплексами "Панцирь-С", заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.
«
"Зенитные ракетные войска выполняют задачи по прикрытию важных инфраструктурных объектов на территории Российской Федерации. Для этого в районах вблизи от зоны СВО увеличено в два раза число подразделений, оснащенных зенитными ракетными комплексами средней и большой дальности (С-400, С-300ПМ2, С-350), и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" более чем в пять раз", - сказал Демин.
По его словам, в зонах дежурства в воздухе действуют многофункциональные истребители, которые не только уничтожают обнаруженные самолетами А-50У воздушные цели, но и поражают противорадиолокационными ракетами радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы противника.
День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В новых регионах сформированы части и соединения ПВО
00:16
 
БезопасностьРоссияАндрей ДеминВоздушно-космические силы РоссииЗенитно-ракетная система С-350 "Витязь""Панцирь-С"С-400 «Триумф»
 
 
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