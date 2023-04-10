https://ria.ru/20230410/pvo-1864125799.html

Опыт СВО закладывается в учебники для войск ПВО, заявили в Минобороны

Опыт СВО закладывается в учебники для войск ПВО, заявили в Минобороны - РИА Новости, 10.04.2023

Опыт СВО закладывается в учебники для войск ПВО, заявили в Минобороны

Знания на основе опыта спецоперации на Украине передаются преподавательскому составу и закладываются в учебники для подготовки российский войск ПВО, заявил... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T00:23

2023-04-10T00:23

2023-04-10T00:23

россия

украина

безопасность

андрей демин

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Знания на основе опыта спецоперации на Украине передаются преподавательскому составу и закладываются в учебники для подготовки российский войск ПВО, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин. Он добавил, на каждой кафедре в рамках ее предметной области корректируются учебно-методические материалы. Слушателям Военной академии ВКО передаются знания по управлению воинскими формированиями ПВО в условиях "современной войны". Курсанты осваивают новые способы и приемы обнаружения воздушных целей, ведения зенитного ракетного (зенитного артиллерийского) огня. Генерал также отметил, что особое внимание уделяется маневру, поскольку события в зоне спецоперации показали, что любое подразделение и любое средство ПВО является мишенью для противника. По его словам, принцип "поразил цель и сменил позицию" - это "необходимое условие выживания" на поле боя. "Весь этот опыт закладывается в учебники и учебные пособия для более глубокого и детального изучения", - подчеркнул Демин. День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.

https://ria.ru/20230228/fsb-1854871957.html

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россия, украина, безопасность, андрей демин, воздушно-космические силы россии