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Опыт СВО закладывается в учебники для войск ПВО, заявили в Минобороны - РИА Новости, 10.04.2023
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00:23 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/pvo-1864125799.html
Опыт СВО закладывается в учебники для войск ПВО, заявили в Минобороны
Опыт СВО закладывается в учебники для войск ПВО, заявили в Минобороны - РИА Новости, 10.04.2023
Опыт СВО закладывается в учебники для войск ПВО, заявили в Минобороны
Знания на основе опыта спецоперации на Украине передаются преподавательскому составу и закладываются в учебники для подготовки российский войск ПВО, заявил... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T00:23
2023-04-10T00:23
россия
украина
безопасность
андрей демин
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Знания на основе опыта спецоперации на Украине передаются преподавательскому составу и закладываются в учебники для подготовки российский войск ПВО, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин. Он добавил, на каждой кафедре в рамках ее предметной области корректируются учебно-методические материалы. Слушателям Военной академии ВКО передаются знания по управлению воинскими формированиями ПВО в условиях "современной войны". Курсанты осваивают новые способы и приемы обнаружения воздушных целей, ведения зенитного ракетного (зенитного артиллерийского) огня. Генерал также отметил, что особое внимание уделяется маневру, поскольку события в зоне спецоперации показали, что любое подразделение и любое средство ПВО является мишенью для противника. По его словам, принцип "поразил цель и сменил позицию" - это "необходимое условие выживания" на поле боя. "Весь этот опыт закладывается в учебники и учебные пособия для более глубокого и детального изучения", - подчеркнул Демин. День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
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россия, украина, безопасность, андрей демин, воздушно-космические силы россии
Россия, Украина, Безопасность, Андрей Демин, Воздушно-космические силы России
Опыт СВО закладывается в учебники для войск ПВО, заявили в Минобороны

Генерал-лейтенант Демин: знания на основе опыта СВО закладываются в учебники для войск ПВО

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Знания на основе опыта спецоперации на Украине передаются преподавательскому составу и закладываются в учебники для подготовки российский войск ПВО, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.
«
"В военно-учебных заведениях ВКС все факты ударов с воздуха по войскам и объектам Российской Федерации анализируется. Оцениваются действия подразделений и частей ПВО. Обобщенный опыт вооруженной борьбы оперативно доводится до научно-преподавательского состава, адъюнктов и докторантов", - сказал Демин.
Он добавил, на каждой кафедре в рамках ее предметной области корректируются учебно-методические материалы. Слушателям Военной академии ВКО передаются знания по управлению воинскими формированиями ПВО в условиях "современной войны". Курсанты осваивают новые способы и приемы обнаружения воздушных целей, ведения зенитного ракетного (зенитного артиллерийского) огня.
Генерал также отметил, что особое внимание уделяется маневру, поскольку события в зоне спецоперации показали, что любое подразделение и любое средство ПВО является мишенью для противника. По его словам, принцип "поразил цель и сменил позицию" - это "необходимое условие выживания" на поле боя.
"Весь этот опыт закладывается в учебники и учебные пособия для более глубокого и детального изучения", - подчеркнул Демин.
День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
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РоссияУкраинаБезопасностьАндрей ДеминВоздушно-космические силы России
 
 
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