https://ria.ru/20230410/pvo-1864124988.html
Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО
Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО - РИА Новости, 10.04.2023
Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО
Интенсивность боевой подготовки подразделений ПВО-ПРО кратно возросла, за 2022 год было израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T00:14
2023-04-10T00:14
2023-04-10T00:14
россия
андрей демин
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Интенсивность боевой подготовки подразделений ПВО-ПРО кратно возросла, за 2022 год было израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем в 2021-м, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин. По его словам, это напрямую влияет на уровень подготовленности специалистов и слаженности боевых расчетов ПВО, которые "растут с каждым днем". День войск противовоздушной обороны является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
https://ria.ru/20230410/pvo-1864124659.html
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россия, андрей демин, воздушно-космические силы россии, безопасность
Россия, Андрей Демин, Воздушно-космические силы России, Безопасность
Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО
Генерал-лейтенант Демин: интенсивность пуска ракет при подготовке ПВО выросла в тысячу раз