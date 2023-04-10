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Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО - РИА Новости, 10.04.2023
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00:14 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/pvo-1864124988.html
Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО
Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО - РИА Новости, 10.04.2023
Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО
Интенсивность боевой подготовки подразделений ПВО-ПРО кратно возросла, за 2022 год было израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T00:14
2023-04-10T00:14
россия
андрей демин
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Интенсивность боевой подготовки подразделений ПВО-ПРО кратно возросла, за 2022 год было израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем в 2021-м, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин. По его словам, это напрямую влияет на уровень подготовленности специалистов и слаженности боевых расчетов ПВО, которые "растут с каждым днем". День войск противовоздушной обороны является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
https://ria.ru/20230410/pvo-1864124659.html
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россия, андрей демин, воздушно-космические силы россии, безопасность
Россия, Андрей Демин, Воздушно-космические силы России, Безопасность
Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО

Генерал-лейтенант Демин: интенсивность пуска ракет при подготовке ПВО выросла в тысячу раз

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Интенсивность боевой подготовки подразделений ПВО-ПРО кратно возросла, за 2022 год было израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем в 2021-м, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.
«
"За прошедший год кратно возросла интенсивность боевой подготовки частей и подразделений ПВО-ПРО в ходе специальной военной операции. Так, в течение 2022 года израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем на мероприятиях боевой подготовки в 2021 году", - сказал Демин.
По его словам, это напрямую влияет на уровень подготовленности специалистов и слаженности боевых расчетов ПВО, которые "растут с каждым днем".
День войск противовоздушной обороны является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Минобороны заявили, что системы ПВО превосходят заявленные характеристики
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РоссияАндрей ДеминВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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