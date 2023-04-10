https://ria.ru/20230410/pvo-1864124988.html

Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО

Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО - РИА Новости, 10.04.2023

Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО

Интенсивность боевой подготовки подразделений ПВО-ПРО кратно возросла, за 2022 год было израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем в... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T00:14

2023-04-10T00:14

2023-04-10T00:14

россия

андрей демин

воздушно-космические силы россии

безопасность

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Интенсивность боевой подготовки подразделений ПВО-ПРО кратно возросла, за 2022 год было израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем в 2021-м, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин. По его словам, это напрямую влияет на уровень подготовленности специалистов и слаженности боевых расчетов ПВО, которые "растут с каждым днем". День войск противовоздушной обороны является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.

https://ria.ru/20230410/pvo-1864124659.html

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россия, андрей демин, воздушно-космические силы россии, безопасность