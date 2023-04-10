https://ria.ru/20230410/pvo-1864124659.html
В Минобороны заявили, что системы ПВО превосходят заявленные характеристики
В Минобороны заявили, что системы ПВО превосходят заявленные характеристики - РИА Новости, 10.04.2023
В Минобороны заявили, что системы ПВО превосходят заявленные характеристики
Комплексы ПВО "Панцирь-С", С-400, "Бук-М3" и С-300В4 в ходе российской спецоперации показывают характеристики, превосходящие заявленные предприятиями... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T00:10
2023-04-10T00:10
2023-04-10T00:10
россия
андрей демин
воздушно-космические силы россии
"панцирь-с"
с-400 «триумф»
с-300в4
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Комплексы ПВО "Панцирь-С", С-400, "Бук-М3" и С-300В4 в ходе российской спецоперации показывают характеристики, превосходящие заявленные предприятиями промышленности, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин. "В ходе проведения специальной военной операции применяются все современные и перспективные средства ПВО, которые зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Данные образцы вооружения на деле показывают характеристики, превосходящие заявленные предприятиями промышленности и тактико-техническими заданиями. Ярким примером превышения заявленных возможностей по уничтожению воздушных целей являются боевые машины "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400, "Бук-М3" и С-300В4", - сказал Демин. День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
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россия, андрей демин, воздушно-космические силы россии, "панцирь-с", с-400 «триумф», с-300в4
Россия, Андрей Демин, Воздушно-космические силы России, "Панцирь-С", С-400 «Триумф», С-300В4
В Минобороны заявили, что системы ПВО превосходят заявленные характеристики
Генерал-лейтенант Демин: комплексы ПВО в ходе СВО превосходят заявленные характеристики
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Комплексы ПВО "Панцирь-С", С-400, "Бук-М3" и С-300В4 в ходе российской спецоперации показывают характеристики, превосходящие заявленные предприятиями промышленности, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.
"В ходе проведения специальной военной операции применяются все современные и перспективные средства ПВО, которые зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Данные образцы вооружения на деле показывают характеристики, превосходящие заявленные предприятиями промышленности и тактико-техническими заданиями. Ярким примером превышения заявленных возможностей по уничтожению воздушных целей являются боевые машины "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400, "Бук-М3" и С-300В4", - сказал Демин.
Российская ПВО с начала СВО уничтожила более ста украинских "Байрактаров"
День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.