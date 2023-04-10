https://ria.ru/20230410/pvo-1864124313.html
Комплексы ПВО отрабатывают защиту границы в связи с расширением НАТО
Комплексы ПВО отрабатывают защиту границы в связи с расширением НАТО - РИА Новости, 10.04.2023
Комплексы ПВО отрабатывают защиту границы в связи с расширением НАТО
Российские войска ПВО отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе России в связи с вступлением Финляндии в НАТО и подготовкой Швеции к присоединению РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T00:07
2023-04-10T00:07
2023-04-10T00:49
андрей демин
нато
воздушно-космические силы россии
россия
финляндия
швеция
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские войска ПВО отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе России в связи с вступлением Финляндии в НАТО и подготовкой Швеции к присоединению к альянсу, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Четвертого апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. День войск противовоздушной обороны является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
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андрей демин, нато, воздушно-космические силы россии, россия, финляндия, швеция
Андрей Демин, НАТО, Воздушно-космические силы России, Россия, Финляндия, Швеция
Комплексы ПВО отрабатывают защиту границы в связи с расширением НАТО
Генерал-лейтенант Демин: ПВО отрабатывает защиту границы в связи с расширением НАТО