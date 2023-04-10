Рейтинг@Mail.ru
Комплексы ПВО отрабатывают защиту границы в связи с расширением НАТО - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 10.04.2023 (обновлено: 00:49 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/pvo-1864124313.html
Комплексы ПВО отрабатывают защиту границы в связи с расширением НАТО
Комплексы ПВО отрабатывают защиту границы в связи с расширением НАТО - РИА Новости, 10.04.2023
Комплексы ПВО отрабатывают защиту границы в связи с расширением НАТО
Российские войска ПВО отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе России в связи с вступлением Финляндии в НАТО и подготовкой Швеции к присоединению РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T00:07
2023-04-10T00:49
андрей демин
нато
воздушно-космические силы россии
россия
финляндия
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b57118d3bd21c00eabfd6126037e90ff.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские войска ПВО отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе России в связи с вступлением Финляндии в НАТО и подготовкой Швеции к присоединению к альянсу, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Четвертого апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. День войск противовоздушной обороны является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
россия
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_a60f2be2228d199c90a3fe6cc7462f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей демин, нато, воздушно-космические силы россии, россия, финляндия, швеция
Андрей Демин, НАТО, Воздушно-космические силы России, Россия, Финляндия, Швеция
Комплексы ПВО отрабатывают защиту границы в связи с расширением НАТО

Генерал-лейтенант Демин: ПВО отрабатывает защиту границы в связи с расширением НАТО

© РИА Новости / Алексей МальгавкоКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские войска ПВО отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе России в связи с вступлением Финляндии в НАТО и подготовкой Швеции к присоединению к альянсу, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.
«
"Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз", - сказал Демин.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Четвертого апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера.
День войск противовоздушной обороны является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
Церемония поднятия флага Финляндии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Им это не НАТО. Почему Украина не Финляндия и никогда ей не станет
6 апреля, 08:00
 
Андрей ДеминНАТОВоздушно-космические силы РоссииРоссияФинляндияШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала