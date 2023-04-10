Пушков раскрыл заветную мечту Польши
Сенатор Пушков назвал заветной мечтой Польши подчинение Украины в виде конфедерации
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОнлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Подчинение Украины в виде некой конфедерации и превращение в "сверхдержаву Восточной Европы" – заветная мечта Польши, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя статью в издании Rzeczpospolita.
Ранее обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе.
""Остановить Россию может только сильная Речь Посполитая, включающая Украину" - вот новый лозунг польской правящей элиты", - написал сенатор.
Таким образом, вопрос теперь ставится не столько о будущем Западной Украины, сколько о новом проекте подчинения Польше всей нынешней Украины, отметил Пушков. Реализация этого плана должна привести Польшу к ее давней мечте — превращению в сверхдержаву Восточной Европы, добавил он.
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"Другое дело, насколько осуществимы эти планы. Однако можно не сомневаться, что Польша сделает все возможное, чтобы они осуществились", - резюмировал сенатор.
Ранее Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил о отсутствии границ между Украиной и Польшей в будущем.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики.