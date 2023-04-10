https://ria.ru/20230410/pushkov-1864140364.html

Пушков раскрыл заветную мечту Польши

Пушков раскрыл заветную мечту Польши - РИА Новости, 10.04.2023

Пушков раскрыл заветную мечту Польши

Подчинение Украины в виде некой конфедерации и превращение в "сверхдержаву Восточной Европы" – заветная мечта Польши, заявил сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T07:06

2023-04-10T07:06

2023-04-10T07:06

польша

украина

россия

алексей пушков

владимир зеленский

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Подчинение Украины в виде некой конфедерации и превращение в "сверхдержаву Восточной Европы" – заветная мечта Польши, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя статью в издании Rzeczpospolita.Ранее обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе.""Остановить Россию может только сильная Речь Посполитая, включающая Украину" - вот новый лозунг польской правящей элиты", - написал сенатор.Таким образом, вопрос теперь ставится не столько о будущем Западной Украины, сколько о новом проекте подчинения Польше всей нынешней Украины, отметил Пушков. Реализация этого плана должна привести Польшу к ее давней мечте — превращению в сверхдержаву Восточной Европы, добавил он.Ранее Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил о отсутствии границ между Украиной и Польшей в будущем.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики.

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html

https://ria.ru/20230410/polsha-1864132787.html

польша

украина

россия

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польша, украина, россия, алексей пушков, владимир зеленский, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)