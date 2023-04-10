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Пушков раскрыл заветную мечту Польши - РИА Новости, 10.04.2023
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07:06 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/pushkov-1864140364.html
Пушков раскрыл заветную мечту Польши
Пушков раскрыл заветную мечту Польши - РИА Новости, 10.04.2023
Пушков раскрыл заветную мечту Польши
Подчинение Украины в виде некой конфедерации и превращение в "сверхдержаву Восточной Европы" – заветная мечта Польши, заявил сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T07:06
2023-04-10T07:06
польша
украина
россия
алексей пушков
владимир зеленский
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Подчинение Украины в виде некой конфедерации и превращение в "сверхдержаву Восточной Европы" – заветная мечта Польши, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя статью в издании Rzeczpospolita.Ранее обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе.""Остановить Россию может только сильная Речь Посполитая, включающая Украину" - вот новый лозунг польской правящей элиты", - написал сенатор.Таким образом, вопрос теперь ставится не столько о будущем Западной Украины, сколько о новом проекте подчинения Польше всей нынешней Украины, отметил Пушков. Реализация этого плана должна привести Польшу к ее давней мечте — превращению в сверхдержаву Восточной Европы, добавил он.Ранее Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил о отсутствии границ между Украиной и Польшей в будущем.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики.
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html
https://ria.ru/20230410/polsha-1864132787.html
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польша, украина, россия, алексей пушков, владимир зеленский, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Польша, Украина, Россия, Алексей Пушков, Владимир Зеленский, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Пушков раскрыл заветную мечту Польши

Сенатор Пушков назвал заветной мечтой Польши подчинение Украины в виде конфедерации

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОнлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Подчинение Украины в виде некой конфедерации и превращение в "сверхдержаву Восточной Европы" – заветная мечта Польши, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя статью в издании Rzeczpospolita.
Ранее обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе.
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""Остановить Россию может только сильная Речь Посполитая, включающая Украину" - вот новый лозунг польской правящей элиты", - написал сенатор.
Таким образом, вопрос теперь ставится не столько о будущем Западной Украины, сколько о новом проекте подчинения Польше всей нынешней Украины, отметил Пушков. Реализация этого плана должна привести Польшу к ее давней мечте — превращению в сверхдержаву Восточной Европы, добавил он.
«

"Другое дело, насколько осуществимы эти планы. Однако можно не сомневаться, что Польша сделает все возможное, чтобы они осуществились", - резюмировал сенатор.

Ранее Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил о отсутствии границ между Украиной и Польшей в будущем.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики.
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ПольшаУкраинаРоссияАлексей ПушковВладимир ЗеленскийСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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