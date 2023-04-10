https://ria.ru/20230410/pushilin-1864164862.html
Пушилин в Артемовске заявил, что ВСУ не жалеют город
Пушилин в Артемовске заявил, что ВСУ не жалеют город - РИА Новости, 10.04.2023
Пушилин в Артемовске заявил, что ВСУ не жалеют город
Врио главы ДНР Денис Пушилин приехал в Артемовск и заявил, что украинские войска не жалеют город. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:36
2023-04-10T10:36
2023-04-10T11:09
специальная военная операция на украине
денис пушилин
артемовск
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин приехал в Артемовск и заявил, что украинские войска не жалеют город."Ну что, уважаемые друзья, вот он наш Артемовск, освобождается "вагнерами". Противник не жалеет ни город, ни своих, гонят в мясорубку", — сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале.Пушилин также сообщил, что подразделения продолжают освобождать русские земли.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864154529.html
артемовск
донецкая народная республика
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Пушилин об боях за Артемовск
Ну что, уважаемые друзья? Вот он наш Артёмовск Освобождается вагонарами противник не жалеет, не город не своих, Ну гонят мясорубку, уважаемые друзья. Это маленький анонс более подробное видео тогда чуть позже. Ждите на канале, Ну а наши подразделение продолжает освобождать русские земли.
2023-04-10T10:36
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РИА Новости
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денис пушилин, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Артемовск, Донецкая Народная Республика
Пушилин в Артемовске заявил, что ВСУ не жалеют город
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о поездке в Артемовск