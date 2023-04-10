https://ria.ru/20230410/pushilin-1864164862.html

Пушилин в Артемовске заявил, что ВСУ не жалеют город

Пушилин в Артемовске заявил, что ВСУ не жалеют город - РИА Новости, 10.04.2023

Пушилин в Артемовске заявил, что ВСУ не жалеют город

Врио главы ДНР Денис Пушилин приехал в Артемовск и заявил, что украинские войска не жалеют город. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:36

2023-04-10T10:36

2023-04-10T11:09

специальная военная операция на украине

денис пушилин

артемовск

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин приехал в Артемовск и заявил, что украинские войска не жалеют город."Ну что, уважаемые друзья, вот он наш Артемовск, освобождается "вагнерами". Противник не жалеет ни город, ни своих, гонят в мясорубку", — сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале.Пушилин также сообщил, что подразделения продолжают освобождать русские земли.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864154529.html

артемовск

донецкая народная республика

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Пушилин об боях за Артемовск Ну что, уважаемые друзья? Вот он наш Артёмовск Освобождается вагонарами противник не жалеет, не город не своих, Ну гонят мясорубку, уважаемые друзья. Это маленький анонс более подробное видео тогда чуть позже. Ждите на канале, Ну а наши подразделение продолжает освобождать русские земли. 2023-04-10T10:36 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, артемовск, донецкая народная республика