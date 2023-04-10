https://ria.ru/20230410/primore-1864218471.html
Путин встретится с губернатором Приморского края
Путин встретится с губернатором Приморского края - РИА Новости, 10.04.2023
Путин встретится с губернатором Приморского края
Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:02
2023-04-10T13:02
2023-04-10T13:02
политика
приморский край
владимир путин
олег кожемяко
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "День состоит из рабочих встреч и совещаний. Региональный аспект - сегодня будет на докладе у президента губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - отметил Песков, говоря о графике Путина. Остальные рабочие мероприятия президента РФ будут носить непубличный характер, добавил он.
https://ria.ru/20230410/koleso-1864197228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, приморский край, владимир путин, олег кожемяко
Политика, Приморский край, Владимир Путин, Олег Кожемяко
Путин встретится с губернатором Приморского края
Песков: Путин в понедельник заслушает доклад главы Приморского края Кожемяко
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"День состоит из рабочих встреч и совещаний. Региональный аспект - сегодня будет на докладе у президента губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - отметил Песков, говоря о графике Путина.
Остальные рабочие мероприятия президента РФ будут носить непубличный характер, добавил он.
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