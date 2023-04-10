https://ria.ru/20230410/primore-1864218471.html

Путин встретится с губернатором Приморского края

Путин встретится с губернатором Приморского края - РИА Новости, 10.04.2023

Путин встретится с губернатором Приморского края

Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:02

2023-04-10T13:02

2023-04-10T13:02

политика

приморский край

владимир путин

олег кожемяко

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "День состоит из рабочих встреч и совещаний. Региональный аспект - сегодня будет на докладе у президента губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - отметил Песков, говоря о графике Путина. Остальные рабочие мероприятия президента РФ будут носить непубличный характер, добавил он.

https://ria.ru/20230410/koleso-1864197228.html

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, приморский край, владимир путин, олег кожемяко