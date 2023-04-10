https://ria.ru/20230410/primore-1864138362.html

В Приморье арестовали фигурантов дела об останках человека в сгоревшем авто

В Приморье арестовали фигурантов дела об останках человека в сгоревшем авто - РИА Новости, 10.04.2023

В Приморье арестовали фигурантов дела об останках человека в сгоревшем авто

Суд в Приморском крае заключил под стражу на месяц и 30 дней двух подозреваемых по делу об убийстве, возбужденном из-за обнаружения останков человека в... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T05:38

2023-04-10T05:38

2023-04-10T05:38

уссурийск

приморский край

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Суд в Приморском крае заключил под стражу на месяц и 30 дней двух подозреваемых по делу об убийстве, возбужденном из-за обнаружения останков человека в сгоревшей машине в Уссурийске, сообщили в краевом СУСК. В пятницу в прокуратуре региона рассказали, что в Уссурийске нашли обгоревший автомобиль. Внутри салона оказались фрагменты костей неясной принадлежности. Утром в субботу в приморском СУСК заявили, что в машине были человеческие останки. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", в квартире арендатора авто прошел обыск. Вечером того же дня в ведомстве заявили о задержании двоих подозреваемых. "Суд избрал в отношении двух фигурантов по уголовному делу по факту обнаружения останков человека в автомобиле меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства. В пресс-службе приморского СУСК уточнили, что оба подозреваемых заключены под стражу на месяц и 30 дней. Расследование продолжается, следователи уже выяснили "время и маршрут следования фигурантов до и после совершения преступления". Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, один из арестованных и был арендатором сгоревшей машины, в которой нашли останки человека.

https://ria.ru/20230408/ubiystvo-1863926071.html

https://ria.ru/20230401/arest-1862409791.html

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уссурийск, приморский край, россия, происшествия