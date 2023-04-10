https://ria.ru/20230410/primore-1864138362.html
В Приморье арестовали фигурантов дела об останках человека в сгоревшем авто
В Приморье арестовали фигурантов дела об останках человека в сгоревшем авто - РИА Новости, 10.04.2023
В Приморье арестовали фигурантов дела об останках человека в сгоревшем авто
Суд в Приморском крае заключил под стражу на месяц и 30 дней двух подозреваемых по делу об убийстве, возбужденном из-за обнаружения останков человека в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T05:38
2023-04-10T05:38
2023-04-10T05:38
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Суд в Приморском крае заключил под стражу на месяц и 30 дней двух подозреваемых по делу об убийстве, возбужденном из-за обнаружения останков человека в сгоревшей машине в Уссурийске, сообщили в краевом СУСК. В пятницу в прокуратуре региона рассказали, что в Уссурийске нашли обгоревший автомобиль. Внутри салона оказались фрагменты костей неясной принадлежности. Утром в субботу в приморском СУСК заявили, что в машине были человеческие останки. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", в квартире арендатора авто прошел обыск. Вечером того же дня в ведомстве заявили о задержании двоих подозреваемых. "Суд избрал в отношении двух фигурантов по уголовному делу по факту обнаружения останков человека в автомобиле меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства. В пресс-службе приморского СУСК уточнили, что оба подозреваемых заключены под стражу на месяц и 30 дней. Расследование продолжается, следователи уже выяснили "время и маршрут следования фигурантов до и после совершения преступления". Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, один из арестованных и был арендатором сгоревшей машины, в которой нашли останки человека.
https://ria.ru/20230408/ubiystvo-1863926071.html
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уссурийск, приморский край, россия, происшествия
Уссурийск, Приморский край, Россия, Происшествия
В Приморье арестовали фигурантов дела об останках человека в сгоревшем авто
В Приморье арестовали на два месяца и 30 дней фигурантов дела об останках в сгоревшем авто
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости.
Суд в Приморском крае заключил под стражу на месяц и 30 дней двух подозреваемых по делу об убийстве, возбужденном из-за обнаружения останков человека в сгоревшей машине в Уссурийске, сообщили
в краевом СУСК.
В пятницу в прокуратуре региона рассказали, что в Уссурийске нашли обгоревший автомобиль. Внутри салона оказались фрагменты костей неясной принадлежности. Утром в субботу в приморском СУСК заявили, что в машине были человеческие останки. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", в квартире арендатора авто прошел обыск. Вечером того же дня в ведомстве заявили о задержании двоих подозреваемых.
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"Суд избрал в отношении двух фигурантов по уголовному делу по факту обнаружения останков человека в автомобиле меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ
(убийство)", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.
В пресс-службе приморского СУСК уточнили, что оба подозреваемых заключены под стражу на месяц и 30 дней. Расследование продолжается, следователи уже выяснили "время и маршрут следования фигурантов до и после совершения преступления".
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, один из арестованных и был арендатором сгоревшей машины, в которой нашли останки человека.
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