https://ria.ru/20230410/preduprezhdenie-1864203201.html

В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 10.04.2023

В Крыму объявили штормовое предупреждение

Спасатели и гидрометцентр Крыма предупредили об ухудшении погоды во вторник, ожидаются ливни и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:16

2023-04-10T12:16

2023-04-10T12:23

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Спасатели и гидрометцентр Крыма предупредили об ухудшении погоды во вторник, ожидаются ливни и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. Отмечается, что объявлено штормовое предупреждение по Республике Крым на 11 апреля 2023 года. Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, ранее она неоднократно приостанавливала работу из-за сильного ветра и штормов, а также тумана. Движение катеров и парома в Севастопольской бухте также зависит от погодных условий.

https://ria.ru/20230410/nepogoda-1864139250.html

республика крым

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, погода, общество, новости - туризм