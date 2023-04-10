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В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 10.04.2023
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12:16 10.04.2023 (обновлено: 12:23 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/preduprezhdenie-1864203201.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 10.04.2023
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Спасатели и гидрометцентр Крыма предупредили об ухудшении погоды во вторник, ожидаются ливни и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:16
2023-04-10T12:23
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
погода
общество
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Спасатели и гидрометцентр Крыма предупредили об ухудшении погоды во вторник, ожидаются ливни и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. Отмечается, что объявлено штормовое предупреждение по Республике Крым на 11 апреля 2023 года. Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, ранее она неоднократно приостанавливала работу из-за сильного ветра и штормов, а также тумана. Движение катеров и парома в Севастопольской бухте также зависит от погодных условий.
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республика крым
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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, погода, общество, новости - туризм
Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Погода, Общество, Новости - Туризм
В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 11 апреля из-за усиления ветра и ливней

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Спасатели и гидрометцентр Крыма предупредили об ухудшении погоды во вторник, ожидаются ливни и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
«
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением южного циклона ночью и в первой половине дня 11 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении ГУ МЧС по республике Крым.
Отмечается, что объявлено штормовое предупреждение по Республике Крым на 11 апреля 2023 года.
Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, ранее она неоднократно приостанавливала работу из-за сильного ветра и штормов, а также тумана. Движение катеров и парома в Севастопольской бухте также зависит от погодных условий.
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