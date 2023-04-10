https://ria.ru/20230410/preduprezhdenie-1864203201.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 10.04.2023
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Спасатели и гидрометцентр Крыма предупредили об ухудшении погоды во вторник, ожидаются ливни и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:16
2023-04-10T12:16
2023-04-10T12:23
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
погода
общество
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_979b95ab2f16fa453fa5517b70745cfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Спасатели и гидрометцентр Крыма предупредили об ухудшении погоды во вторник, ожидаются ливни и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. Отмечается, что объявлено штормовое предупреждение по Республике Крым на 11 апреля 2023 года. Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, ранее она неоднократно приостанавливала работу из-за сильного ветра и штормов, а также тумана. Движение катеров и парома в Севастопольской бухте также зависит от погодных условий.
https://ria.ru/20230410/nepogoda-1864139250.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fca778e0bf7ca9778604a7928145fcf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, погода, общество, новости - туризм
Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Погода, Общество, Новости - Туризм
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 11 апреля из-за усиления ветра и ливней