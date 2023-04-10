https://ria.ru/20230410/pravozaschitniki-1864304245.html
В ОНК выступили против предупреждения СИЗО о визитах правозащитников
В ОНК выступили против предупреждения СИЗО о визитах правозащитников - РИА Новости, 10.04.2023
В ОНК выступили против предупреждения СИЗО о визитах правозащитников
Общественная наблюдательная комиссия Москвы предложила отменить ключевой пункт из проекта ФСИН, которым правозащитников хотят обязать уведомлять СИЗО о... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:10
2023-04-10T17:10
2023-04-10T17:14
общество
россия
онк
ольга дружинина
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия Москвы предложила отменить ключевой пункт из проекта ФСИН, которым правозащитников хотят обязать уведомлять СИЗО о проверках за 48 часов, сообщила РИА Новости зампредседателя столичной комиссии Ольга Дружинина. "Мы подготовили перечень изменений в проект ФСИН РФ "Об утверждении Порядка посещения учреждений уголовно-исполнительной системы РФ членами общественных наблюдательных комиссий", по которому служба намерена обязать правозащитников уведомлять СИЗО о проверках за 48 часов, однако учтены ли были наши замечания и изменения - неизвестно, обновленный документ пока не опубликован", - сказала Дружинина. В частности, по ее словам, предлагается "исключить пункт о необходимости уведомлять изоляторы о проверках ОНК": по мнению собеседницы, проект не создает условия для обеспечения безопасности членов ОНК, а, напротив, ставит их безопасность под угрозу. Она подчеркнула, что за двое суток администрация изолятора сможет провести беседы с содержащимися под стражей гражданами и убедить не обращаться к правозащитникам. Согласно проекту, ведомство хочет, чтобы правозащитники уведомляли о планируемом посещении СИЗО "не позднее чем за 48 часов". Кроме того, предлагается исключить информацию о членах ОНК с информационных стендов в изоляторах. В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что новация призвана повысить "личную безопасность членов ОНК ", а сотрудникам ФСИН позволит выяснить, нет ли обстоятельств, "препятствующих посещению мест принудительного содержания членами ОНК". Председатель ОНК Москвы Георгий Волков, комментируя предложение ФСИН, заявлял РИА Новости, что многие члены ОНК в России готовы будут сложить полномочия, если будет принят данный проект. По мнению Волкова, это предложение - "начало конца института, который строился 15 лет".
https://ria.ru/20230404/sizo-1863007652.html
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РИА Новости
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общество, россия, онк, ольга дружинина
Общество, Россия, ОНК, Ольга Дружинина
В ОНК выступили против предупреждения СИЗО о визитах правозащитников
ОНК предложила отказаться от идеи предупреждать СИЗО о визитах правозащитников
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия Москвы предложила отменить ключевой пункт из проекта ФСИН, которым правозащитников хотят обязать уведомлять СИЗО о проверках за 48 часов, сообщила РИА Новости зампредседателя столичной комиссии Ольга Дружинина.
"Мы подготовили перечень изменений в проект ФСИН РФ "Об утверждении Порядка посещения учреждений уголовно-исполнительной системы РФ членами общественных наблюдательных комиссий", по которому служба намерена обязать правозащитников уведомлять СИЗО о проверках за 48 часов, однако учтены ли были наши замечания и изменения - неизвестно, обновленный документ пока не опубликован", - сказала Дружинина.
Власти готовы обсуждать проект ФСИН о посещениях СИЗО, заявили в ОНК
В частности, по ее словам, предлагается "исключить пункт о необходимости уведомлять изоляторы о проверках ОНК": по мнению собеседницы, проект не создает условия для обеспечения безопасности членов ОНК, а, напротив, ставит их безопасность под угрозу.
«
"За двое суток будет известно, кто именно и в какое СИЗО поедет. За это время можно успеть оказать давление на членов ОНК или попытаться их напугать или подкупить. Приказ создает явные коррупционные риски", - полагает Дружинина.
Она подчеркнула, что за двое суток администрация изолятора сможет провести беседы с содержащимися под стражей гражданами и убедить не обращаться к правозащитникам.
«
"Уникальный институт реального общественного контроля рискует превратиться имитацию и удобный инструмент для администраций учреждений", - подытожила зампредседателя ОНК Москвы.
Согласно проекту, ведомство хочет, чтобы правозащитники уведомляли о планируемом посещении СИЗО "не позднее чем за 48 часов". Кроме того, предлагается исключить информацию о членах ОНК с информационных стендов в изоляторах.
В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что новация призвана повысить "личную безопасность членов ОНК ", а сотрудникам ФСИН позволит выяснить, нет ли обстоятельств, "препятствующих посещению мест принудительного содержания членами ОНК".
Председатель ОНК Москвы Георгий Волков, комментируя предложение ФСИН, заявлял РИА Новости, что многие члены ОНК
в России
готовы будут сложить полномочия, если будет принят данный проект. По мнению Волкова, это предложение - "начало конца института, который строился 15 лет".
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